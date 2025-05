Bedeutsame Kupferanomalie auf Bluebird East identifiziert

8. Mai 2025

Historische Bohrergebnisse verdeutlichen Potenzial für Bluebird-ähnliche Entdeckung

– Im Rahmen einer Überprüfung der Ergebnisse historischer oberflächennaher Bohrungen wurde eine bedeutsame Kupfer-Eisenstein-Anomalie unterhalb der Oberfläche auf Bluebird East identifiziert, die sich über eine Streichenlänge von mindestens 250 m erstreckt. Die Anomalie ist jener auf der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird ähnlich.

– Die Anomalie Bluebird East liegt nordöstlich des hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörpers Bluebird, der bereits umfassend bebohrt und vom Unternehmen berichtet wurde (Abbildung 1).

– Die identifizierte Kupferanomalie ist hinsichtlich ihrer Größe und Intensität (> 100 ppm Cu und bis zu 1.200 ppm Cu) mit der Zone der Kupferanomalie auf Bluebird vergleichbar und stellt somit ein potenzielles Bluebird-ähnliches Ziel dar. (Abbildungen 2 und 3, Tabellen 1 und 2)

– Frühere, weit auseinanderliegende Bohrungen haben Bluebird East unterhalb von 50 m Tiefe nur in begrenztem Umfang erprobt, sodass sich hier ein vielversprechendes, bislang unerprobtes Bohrziel ergibt.

– Neue Slimline-Reverse-Circulation- (SLRC)-Bohrungen auf Bluebird East weisen auf eine Eisenanreicherung in den Mischproben hin und das Unternehmen wartet auf die Ergebnisse von weiteren ausgewählten, detaillierten (1 m) Probenintervallen aus dem Labor.

– Das Unternehmen plant Anschluss-Bohrprogramm auf der Anomalie und den Gebieten mit einer Eisenanreicherung im Untergrund weiter östlich, wobei die Bohrlochtiefen bis unter die Basis der Oxidation reichen sollen.

– Die geologische Interpretation des primären Erzkörpers der Kupfer-Gold-Mineralisierung von Bluebird ist im Gange, einschließlich der Identifizierung neuer Bohrstandorte für 2025. Das primäre Ziel der laufenden Explorationen besteht darin, neue hochgradige Zonen zu erweitern und zu definieren. Die Mineralisierung ist in Richtung Westen und neigungsabwärts der bereits zuvor identifizierten hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte weiterhin offen.

Vincent Algar, CEO von Tennant Minerals, sagte hinsichtlich der Bohrergebnisse und zukünftigen Pläne:

Im Rahmen einer Überprüfung der Daten von historischen oberflächennahen Bohrungen östlich der primären Cu-Au-Mineralisierung von Bluebird wurde eine bedeutsame Kupferanomalie im Untergrund identifiziert, die sich über 250 m erstreckt. Sie befindet sich 350 m nordöstlich der hochgradigen Mineralisierung von Bluebird und stellt ein äußerst attraktives kurzfristiges Bohrziel dar.

5 m lange Mischproben aus den Slimline-RC-Bohrungen weisen auf eine Eisenanreicherung im Untergrund weiter östlich hin, wodurch das neue Gebiet von Interesse auf insgesamt über 600 m erweitert wird und ein bedeutsames Ziel für zukünftige Explorationen darstellt.

Die Lagerstätte Bluebird wird als blinde Entdeckung erachtet, was bedeutet, dass es an der Oberfläche keine Anzeichen für ihr Vorkommen in der Tiefe gibt. Dies ist im gesamten Feld von Tennant Creek und auf Bluebird der Fall, wo die ersten 50 m unterhalb der Oberfläche verwittert und kupfergelaugt sind. Unsere Analyse ergab einen sehr guten Vergleich zwischen den Kupferanomalien oberhalb des hochgradigen Mineralisierungskörpers Bluebird und den oberflächennahen geochemischen Bohrungen, die bereits zuvor auf Bluebird East durchgeführt worden waren.

Auf Bluebird East wurden bis dato nur wenige oder keine gezielten Bohrungen unterhalb von 50 m durchgeführt.

Die Vorraussetzungen für eine neue Entdeckung sind allesamt vorhanden, einschließlich Magnetik- und Gravitationsanomalien, aufgezeichneter Eisensteinintervalle und Kupferanomalien von über 100 ppm bis zu 1.200 ppm Cu mit anomalem Gold in Bereichen mit bis zu 0,6 g/t Au.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79542/Tennant_080525_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Historische und aktuelle Bohrlochstandorte auf Bluebird. Das Bild zeigt eine Gravitationsinversion (rot über dem topografischen Bild). Historische Bohrlochverläufe sind als Linien dargestellt, die ausgefüllten Flächen auf Bluebird kennzeichnen bekannte Mineralisierungszonen.

Kupferanomalien im Untergrund auf Bluebird East identifiziert

Eine Überprüfung früherer oberflächennaher geochemischer Bohrungen (vertikale Tiefe von weniger als 50 m) im Gebiet Bluebird East hat in den Bohrdaten eine Eisenstein- und Kupferanomalie* im Untergrund des Festgesteins auf einer Streichenlänge von 250 m ab 448.850 mE bestätigt, die sich in Richtung Osten erstreckt. Dieses Zielgebiet liegt 350 m nordöstlich des hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörpers Bluebird, der vom Unternehmen bereits umfassend bebohrt wurde (siehe Abschnitt Frühere Bohrergebnisse weiter unten).

Ein Plan und eine Längsprojektion der Anomalien sind in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt. Die Hüllen der Anomalien werden mit der Software Leapfrog modelliert, wobei der RBF-basierte numerische 3D-Konturmodellierer in Ost-West-Richtung anhand des bekannten Streichens der Mineralisierung geleitet wird. Die Daten und die Modellierung sind auf -50 m unterhalb der Oberfläche beschränkt. Die dargestellten Hüllen sind > 200 ppm Cu und > 300 ppm Cu, unter Anwendung von Ln (Cu) ppm.

* Die Anomalie ist definiert als Bohrwerte von mehr als 100 ppm Cu.

Auf Bluebird:

– Die Werte der Kupferanalyse zwischen der Oberfläche und der Basis der Verwitterung bei etwa 50 m sind erhöht, jedoch ohne bedeutsames Kupfer. Sie weisen auf einen tiefer liegenden hochgradigen Erzkörper unterhalb von 50 m hin, der in weiterer Folge bebohrt und identifiziert wurde.

– Die oberflächennahe Kupferanomalie aus den oberflächennahen Bohrungen liegt in der Größenordnung von > 100 ppm Cu bis zu 1.200 ppm Cu (die verwendeten Abschnitte sind in Tabelle 1 dargestellt).

– Die Größe und die Intensität der Kupferanomalie weist auf eine Kupferanomalie vor der Entdeckung hin.

– Die Kupferanomalie ist blind – sie liegt nicht an der Oberfläche, sondern unter einer oberflächennahen Deckschicht.

Das Ziel Bluebird East ist insofern von Bedeutung, als das es Bluebird-ähnlich ist:

– Die Werte der Kupferanalyse zwischen der Oberfläche und der etwa 50 m tiefen Verwitterungsbasis aus den oberflächennahen Bohrungen sind hinsichtlich der Intensität (> 100 ppm Cu bis zu 1.200 ppm Cu) mit Bluebird vergleichbar. (Die verwendeten Abschnitte sind in Tabelle 2 dargestellt.)

– Die Kupferanomalie ist hinsichtlich ihrer Größe und Intensität der Kupferanomalie vor der Entdeckung auf Bluebird ähnlich.

– Die Kupferanomalie ist ebenso wie Bluebird blind – sie liegt nicht an der Oberfläche, sondern unter einer oberflächennahen Deckschicht.

– Die Anomalie befindet sich unter anderem auf einem starken linearen Ost-West-Merkmal in der luftgestützten Magnetik und grenzt an ein starkes Ost-West-Gravitationsmerkmal. (Siehe Abbildung 1 und Abbildung 5, Barkly Regional Gravity.)

– Die Anomalie weist auf ihrer aktuellen Streichenlänge von 250 m nur eingeschränkte Analyseergebnisse unterhalb einer Tiefe von 50 m auf.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79542/Tennant_080525_DE_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Planansicht mit Modellen der Kupferanomalien im Festgestein (200 und 300 ppm), die nur von Daten früherer Bohrungen 0 bis 50 m unterhalb der Oberfläche stammen. 3D-modellierte hochgradige mineralisierte Zonen von Bluebird in Blau-Violett-Grau dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79542/Tennant_080525_DE_PRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Längsschnitt mit Kupferanomalien im Festgestein, 200 ppm (rot) und 300 ppm (orange). Hochgradige mineralisierte Zonen auf Bluebird in Blau-Violett-Grau. Bohrungsspuren in Weiß. Unerprobte Gebiete mit hohem Potenzial sind zwischen den gestrichelten roten Linien schattiert.

Nach einer Überprüfung der Probenahmen von den kürzlich abgeschlossenen Slimline-RC-Bohrungen auf dem Ziel Bluebird East, das sich ab 449.240 mE östlich erstreckt, wurden mehrere detailliertere ausgewählte 1-m-Proben an das Labor gesendet, wo die Analyse noch ausstehend ist. Die Analyse der ersten 5-m-Mischproben ergaben keine bedeutsamen Kupfer- und Goldintervalle. Anhand der Bohraufzeichnungen und der Analyseergebnisse ist eine Eisenanreicherung zu beobachten. Die identifizierten Anomalien rechtfertigten die detaillierteren Testarbeiten. Die Bohrstandorte sind in Abbildung 1 dargestellt.

Bohrloch-ID Von Bis Abschnitt Cu Au Fe Max Cu (ppm) Max Au (ppb) Cut-off

(m) (m) (m) (ppm) (ppb) (%) Cu (ppm)

SLRB-019 48 57 9 340 – – 641 – 200

SLRB-020 42 69 27 519 – – 1510 50 200

SLRB-021 27 63 36 211 – – 263 20 200

BBRC0026 43 54 11 943 92 16,7 1.738 299 200

BBRC0005 58 61 3 404 63 7,2 632 94 200

BBRC0029 41 60 19 598 – 13,1 1.358 30 200

BBRC0009 46 59 13 590 14 17,3 1.280 63 200

BBRC0027 46 61 15 255 – 7,37 880 41 200

TBRB740 36 60 24 276 – 13,8 436 5 200

TBRB742 24 48 24 226 12 17,96 371 30 200

TBRB737 36 73 37 314 184 23,6 1.475 1000 200

TBRB743 36 60 24 503 115 23,8 1.340 341 200

Tabelle 1 – Informative Bohrabschnitte für die Kupferanomalie Bluebird (Bohrlochkrägen in Anhang 1)

Bohrloch-ID Von Bis Abschnitt Cu Au Fe Max Cu (ppm) Max Au (ppb) Cut-off

(m) (m) (m) (ppm) (ppb) (%) Cu (ppm)

SLRB026 45 56 11 401 bd 18,5 1.040 – 200

SLRB027 6 33 27 478 Bd 9,6 640 – 200

SLRB028 34 60 26 211 – 7,5 790 20 200

TBRB762 12 67 55 436 34 13,9 1.000 115 200

TBRB761 8 16 8 239 – 8,8 242 – 200

SLRC002 114 129 15 423 56 10,45 1.020 120 200

SLRB024 6 63 57 275 – 7,4 1.210 340 200

SLRB023 6 19 13 100 – 8,8 160 310 100

SLRB022 15 41 26 245 – 17,2 480 600 200

TBRB757 32 44 12 207 6,8 301 14 200

TBRB758 44 60 16 373 98 13,8 418 248 200

TBRB759 20 52 32 442 26 18,8 810 66 200

SLRB030 34 47 13 180 – 7,8 451 10 100

SLRB032 54 66 12 100 – 19,3 181 90 100

SLRB033 51 60 9 602 – 9,0 1.130 80 200

Tabelle 2 – Informative Bohrabschnitte für die Kupferanomalie Bluebird East (Bohrlochkrägen in Anhang 1)

Frühere Bohrergebnisse

Frühere Ergebnisse, die von Bluebird gemeldet wurden, beinhalteten mächtige, hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte sowie Silber innerhalb des regionalen Eisenstein-Gravitationskorridors (Abbildung 4). Es bestehen nach wie vor Möglichkeiten zur Erweiterung der hochgradigen Kupfer- und Goldlagerstättenzonen, wobei die Mineralisierungsstruktur nach Westen und in die Tiefe weiterhin offen ist.1 Zukünftige Bohrungen sollen auf der großen Anzahl früherer außergewöhnlicher Abschnitte auf Bluebird aufbauen.

Die Höhepunkte beinhalten Folgendes:

– 14,1 m mit 7,6 % Cu und 2,4 g/t Au ab 90,64 m, einschließlich 2,6 m mit 18,8 % Cu und 12,3 g/t Au2 in BBDD0042

– 17,95 m mit 11,1 g/t Au und 2,7 % Cu ab 131 m, einschließlich 5,1 m mit 38,6 g/t Au und 6,1 % Cu3 in BBDD0026

– 61,8 m mit 2,3 % Cu und 0,4 g/t Au ab 149,2 m, einschließlich 6,8 m mit 17 % Cu und 0,5 g/t Au4 in BBDD0045

– 30,5 m mit 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au ab 153,6 m, einschließlich 17,8 m mit 5,2 % Cu und 11,5 g/t Au5 in BBDD0018

– 63 m mit 2,1 % Cu und 4,6 g/t Au ab 153 m, einschließlich 27,55 m mit 3,6 % Cu und 10,0 g/t Au6 in BBDD0012

– 24 m mit 0,66 % Cu und 11,8 g/t Au ab 161 m, einschließlich 5,7 m mit 0,74 % Cu und 49,3 g/t Au7 in BBDD0021

– 14 m mit 0,8 % Cu, 3,0 g/t Au, 3,6 g/t Ag und 0,1 % Bi) ab 233 m, einschließlich 5 m mit 8,3 g/t Au, 2,0 % Cu, 9,8 g/t Ag und 0,27 % Bi in BBRC00408

– 18 m mit 1,1 % Cu und 0,22 g/t Au ab 260 m, einschließlich 8 m mit 2,1 % Cu und 0,48 g/t Au in BBRC004418

– 3 m mit 3,7 % Cu, 0,19 g/t Au und 3,4 g/t Ag ab 342 m in BBRC00418

– 28 m mit 1,6 % Cu, 0,5 g/t Au und 2,4 g/t Ag ab 146 m, einschließlich 16 m mit 2,5 % Cu, 0,62 g/t Au und 2,7 g/t Ag in BBRC00348

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79542/Tennant_080525_DE_PRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Längsprojektion, einschließlich neuer Abschnitte

Nächste Schritte

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk zurzeit auf die folgenden Aktivitäten:

– Überprüfung und Überarbeitung (sofern erforderlich) der mineralisierten Zonen auf Bluebird, wobei Lücken und unbebohrte Gebiete zur Unterstützung der geplanten Mineralressourcenberechnungen angepeilt werden

– Planung eines anschließenden Bohrprogramms im Zielgebiet Bluebird East, um die verbreiteten Kupferanomalien im Festgestein unterhalb einer Tiefe von 50 m zu erproben

– Interpretation neuer Daten von Bodenprobennahmen mittels Schneckenbohrungen, die auf dem gesamten von Tennant Minerals kontrollierten Projekt Barkly gesammelt wurden (Abbildung 5)

– Integration ausstehender Analyseergebnisse des Programms, einschließlich mehrerer 1-m-Proben, die zur weiteren Analyse von Bluebird East eingereicht wurden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79542/Tennant_080525_DE_PRCOM.005.jpeg

Abbildung 5: Detaillierter 1VD-Gravitationshintergrund mit aktuellen vorrangigen Explorationszielen auf dem Projekt TMS Barkly

Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

***ENDE***

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Vincent Algar

CEO

+61 8 9481 7833

Tanya Newby

Company Secretary

+61 8 9481 7833

