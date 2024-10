Bedford Metals gibt Ergebnisse des Explorationsprogramms bei Ubiquity Lake bekannt

9. Oktober 2024 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das Unternehmen oder Bedford) freut sich, die Ergebnisse seines jüngsten Prospektionsprogramms auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt 60 Proben entnommen und analysiert. Die Proben wurden von SRC Geoanalytical Laboratories, einem unabhängigen, akkreditierten Labor mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan, das auf die Uranbestimmung spezialisiert ist, mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) analysiert.

Die Ergebnisse dieses Explorationsprogramms waren sehr ermutigend, wobei die Probenanalysen zwischen 0 und 462 ppm U3O8 lagen. Neun Proben wurden aus der Zielzone 1 (TZ-1) entnommen, die sich an der Dislokation des südlichen Ausläufers einer 4,6 km langen, nach Nordwesten verlaufenden EM-Anomalie befindet, die bei einer Geotem-Untersuchung im Jahr 2007 identifiziert wurde. Die höchsten Analyseergebnisse bei TZ-1 waren 462, 305 und 191 ppm U3O8, die aus Ausbissen stammen. TZ-1 stimmt auch mit bemerkenswerten Methan- und Heliumanomalien überein, die durch eine VNIR- (Visible Near Field Infrared) und SWIR- (Shortwave Infrared) Satellitenuntersuchung von Dr. Neil Pendock, PhD in Angewandter Mathematik, identifiziert wurden.

Außerdem wurden mehrere radioaktive Proben in der neu entdeckten radioaktiven Zone Warr Lake entnommen, die sich neben einer großen, von Norden nach Süden verlaufenden Verwerfung am Westufer des Warr Lake befindet. Die höchsten Analyseergebnisse von Warr Lake lagen bei 200 und 76 ppm U3O8.

Peter Born, President von Bedford, kommentierte: Wir sind mit den Ergebnissen unseres Explorationsprogramms am Ubiquity Lake sehr zufrieden. Die Bestätigung der historischen Ergebnisse bei TZ-1 und die Entdeckung eines neuen Ziels am Warr Lake sind spannende Entwicklungen für das Projekt. Ich möchte unserem Explorationsteam für seine harte Arbeit danken und wir freuen uns darauf, unser nächstes Explorationsprogramm zu entwerfen, das wir in Kürze starten wollen.

Das Unternehmen ist mit dem Ergebnis dieses Programms sehr zufrieden, das nicht nur die historischen Ergebnisse bei TZ-1 bestätigte, sondern auch eine neue Zielzone – die radioaktive Zone Warr Lake – identifizierte, die weiteres Potenzial für Uranentdeckungen bietet.

Bedford ist weiterhin bestrebt, alle Explorationsaktivitäten auf umweltverträgliche Weise und in Zusammenarbeit mit lokalen Stakeholdern durchzuführen. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Betriebsabläufe nachhaltig sind, die Umweltbelastung minimiert wird und gleichzeitig eine positive Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden gefördert wird.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist die zuständige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und verantwortlich für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen.

Bedford Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen Werte für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Entwicklung besonders aussichtsreicher Gelegenheiten in der Mineralexploration. Unsere Strategie ist die Weiterentwicklung unserer Projekte von der Entdeckung zur Produktion.

Das Uranprojekt Close Lake liegt an der Ostseite des Athabasca-Beckens, neben Claims von Cameco Corporation, dem größten Uranproduzenten der Welt. Der Claim umfasst ungefähr 245 Hektar und liegt im primären Explorationskorridor, der die Mine Keys Lake, die Mine Cigar Lake und die Mine McArthur River enthält. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über ein Netzwerk von Straßen und Pfaden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77097/091024BedfordMetals_DE_PRcom.001.png

Das Uranprojekt Ubiquity Lake, das sich über 1382 Hektar erstreckt, liegt knapp südlich des unteren Randes des Athabasca-Beckens, neben dem Projekt Carpenter Lake von ALX Uranium im Osten. Durch die Lage in der Nähe der Cable Bay Shear Zone, parallel zur Virgin River Shear Zone, die das Uranprojekt Centennial von Cameco beherbergt, verspricht das Projekt immenses Potenzial. Außerdem liegt das Projekt 100 km westlich der in der Vergangenheit produzierenden Uranmine Key Lake von Cameco, ein weiterer Hinweis auf die strategische Bedeutung dieses Standortes.

Das Uranprojekt Sheppard Lake umfasst ein Gebiet von ungefähr 2250 Hektar und grenzt an das Projekt Ubiquity Lake im Südosten. Das Projekt wird von Gestein der Mudjatik-Domäne charakterisiert, in dem Uranmineralisierung typsicherweise in Grundgestein eingelagert ist, das in Scherzonen oder Verwerfungen liegt und durch hydrothermale Umverteilung aufgelöster Materialien und nachfolgender Redox-Reaktionen gebildet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77097/091024BedfordMetals_DE_PRcom.002.png

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

