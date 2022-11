Bedsure beginnt seine jährlichen Black Friday-Deals früh mit Angeboten für über 100 Produkte

Bedsure Early Black Friday Sale

In vielen Regionen der Welt sind die Temperaturen bereits kälter als üblich. Da viele Experten vorausgesagt haben, dass der kommende Winter länger als gewöhnlich dauern wird, ist es wichtiger denn je, sich mit genügend Schichten für die kommende kalte Jahreszeit auszustatten. Bedsure, ein weltweit führender Hersteller für Heimtextilien mit mehr als 25 Millionen Kunden, hat seine Black Friday-Aktion dieses Jahr früher gestartet, um seinen Kunden zu helfen, sich besser vorzubereiten und dabei bis zu 35 % zu sparen.

Während des diesjährigen Bedsure Early Black Friday Sale werden über 100 Produkte aus verschiedenen Kategorien mit einem noch nie dagewesenen Rabatt von bis zu 35 % angeboten. Der frühzeitige Zugang zu den Angeboten hilft den Kunden, sich zu deutlich reduzierten Kosten auf den Winter vorzubereiten – sehr hilfreich in Zeiten der globalen finanziellen Unsicherheit.

Einige der vorgestellten und beliebtesten Angebote von Bedsure sind:

35 % Rabatt auf die Winter Essential Heizdecke von Bedsure, die für kuschelige Wärme im kalten Winter sorgt

Infolge von globalen und natürlichen Ereignissen ist die Nachfrage und die Beliebtheit der Heizdecke von Bedsure in den letzten Monaten deutlich gestiegen. In diesem Jahr wurden die elektrischen Bettdecken von Bedsure in mehreren Punkten verbessert, um ein besseres und umfassenderes Wintererlebnis zu bieten.

Die klassische Heizdecke von Bedsure bietet jetzt ein noch stabileres und schnelleres Wärmeerlebnis und ist in der Lage, in nur 35 Minuten auf 40 °C aufzuheizen. Das eingebaute Überhitzungsschutzsystem sorgt dafür, dass sich die Decke ausschaltet, bevor sie überhitzt – für zusätzliche Sicherheit.

Die Decke ist mit einem Regler für sechs Wärmestufen und einer Zeitschaltuhr ausgestattet, die für eine individuelle und sichere Behaglichkeit sorgen. Sie schaltet sich standardmäßig nach 8 Stunden ab, was dem Benutzer zusätzliche Sicherheit bietet.

Mit mehreren Akkreditierungen auf der Rückseite der Heizdecke von Bedsure, wie der VDE-, CE-, UKCA-, GS- und RoHS-Zertifizierung, steht die Bedsure Heizdecke für Qualität und Sicherheit. Kunden können bis zu 90 % ihrer Heizkosten einsparen, wenn sie die Heizdecke anstelle einer herkömmlichen Heizung verwenden.

Die Heizdecke von Bedsure ist jetzt in den Farben Beige, Blau, Grau und Rot sowie in zwei Größen (130 x 180 cm und 200 x 180 cm) erhältlich. Im Rahmen der Early Black Friday-Deals von Bedsure ist diese Decke bis zu 35 % günstiger zu haben.

20 % Rabatt auf den extra warmen Bedsure Sherpa Fleece-Deckenhoodie für Gemütlichkeit zu Hause oder unterwegs.

In diesem Jahr hat Bedsure eine Reihe von Deckenhoodies auf den Markt gebracht, mit denen Sie es sich drinnen und draußen gemütlich machen können und gleichzeitig ein modisches Statement setzen. So ist der aufgefrischte Bedsure Sherpa Fleece-Deckenhoodie in fünf eleganten Farben erhältlich, darunter Schwarz, Grau, Marine, Rosa und Rot, sowie in drei Größen, die genau zu den Vorlieben und dem Stil des Trägers passen.

Die 2022er-Version des Bedsure Sherpa Fleece-Deckenhoodies verfügt über zwei praktische Seitentaschen, die groß genug sind, um Gadgets, Tablets, Fernbedienungen, Hundeleckerlis, Snacks oder alles, was man unterwegs dabei haben möchte oder muss, zu verstauen. Das hochdichte Sherpa-Material auf der Innenseite des tragbaren Deckenhoodies schließt die Wärme ein und versiegelt sie, so dass die Träger in kalten Klimazonen ein Höchstmaß an Gemütlichkeit und Wärme erhalten, die zu Hause oder unterwegs modisch ist.

Jetzt, wo die Weihnachtszeit vor der Tür steht, können Sie den Bedsure Sherpa Fleece-Deckenhoodie mit bis zu 20 % Rabatt verschenken. Kunden, die ihren Lieben tragbare und bequeme Gemütlichkeit schenken möchten, können dies auf Bedsures auf Amazon-Shopseite tun.

27 % Rabatt auf die vielseitige und atmungsaktive Bedsure Flanell-Fleecedecke für eine zusätzliche Schicht Gemütlichkeit.

Die Flanell-Fleecedecke von Bedsure ist eines der meistverkauften Produkte von Bedsure aller Zeiten. Die Bedsure-Decke ist als Amazon’s Choice ausgezeichnet und besteht aus hochwertigem Polyester, das luftig und weich ist und seinen Trägern ein Höchstmaß an Gemütlichkeit und eine zusätzliche wärmende Schicht bietet.

Die vielseitige Flanell-Fleecedecke von Bedsure hat eine samtige Textur und bietet ein angenehmes Gefühl, was sie besonders gemütlich macht. Sie ist ideal als zusätzliche Wärmeschicht für Leute, die gerne besonders warm schlafen.

Kunden lieben diese weiche und leichte Decke mit ihren verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel als Schlafdecke im Sommer, als zusätzliche Wärmeschicht im Winter, als Haushaltsdekoration, als Ersatz für zu Hause oder überall dazwischen.

Die Decke wurde auf Amazon von mehr als 128.000 Kunden mit 4,6/5 Sternen bewertet, und mehrere der verfügbaren Ausführungen sind als Amazon’s Choice-Artikel eingestuft. Während des Early Black Friday von Bedsure erhalten Sie diese Decke mit einem Rabatt von bis zu 27 %.

Mit über 100 Produkten, die mit nie dagewesenen Rabatten angeboten werden, sind die kuscheligen Produkte von Bedsure eine großartige Option für alle, die in diesem langen und kalten Winter eine zusätzliche Schicht Gemütlichkeit suchen. Sie sind eine ideale Option für jeden, der seinen Lieben ein Geschenk machen wollen, das sie jeden Tag genießen können.

Das vollständige Sortiment von Bedsure finden Sie unter: https://www.amazon.co.uk/stores/Bedsure/page/1D835504-5A9C-451A-94F9-11D1016D3B2A?ref_=ast_bln

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BEDSHE INTERNATIONAL B.V.

Frau Ruping Tan

van Haeffstraat 14

5921HS Venlo

Niederlande

fon ..: –

web ..: https://bedsurehome.com/

email : ruping.tan@shinebed.com

.

