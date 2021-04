Begegnungen zwischen den Worten – Eine lyrische Traumreise

„Begegnungen zwischen den Worten“ ist eine Sammlung lyrischer Texte, mit deren Hilfe die Autorin Silvia Springer ihre Leser zu Begegnungen mit ihren Träumen, Wünschen und Sehnsüchten einladen möchte.

Im Fokus der lyrischen Erzählungen stehen aber nicht nur fiktive Träume, sondern auch ganz alltägliche Banalitäten, Absurditäten und Normalitäten. Sie bieten Inspiration, um das Verborgene im Ich wiederzuerkennen und sich selbst mit einem stärkeren und klareren Bewusstsein zu begegnen. Zudem möchte Springer mit ihren provozierenden Texten dazu einladen, so manche Annahmen und Irrtümer der Welt zu hinterfragen und näher zu betrachten. Dabei gibt sie keine Meinung und keinen Weg vor, sondern inspiriert vielmehr ihre Leser dazu, die eigene Wahrheit zu erkennen und die persönliche Sichtweise bewusst zu wählen.

Die Autorin Silvia Springer wurde 1987 in Österreich geboren und arbeitet in verschiedenen Herzensprojekten. Sie gibt Workshops und Seminare, leitet Frauenkreise und Wildnisschulen, ist auf ökologischen Baustellen tätig und hat bereits international in der Gastronomie gearbeitet. Im Fokus ihrer Tätigkeiten steht für Springer die Begegnung mit anderen Menschen.

Beim Schreiben lässt sie sich von unterschiedlichen Gefühlen wie Schmerz, Trauer, Freude, Liebe, Hoffnung und andere Gefühlswelten leiten.

„Begegnungen zwischen den Worten“ von Silvia Springer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25788-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

