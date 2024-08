Beginn des hydraulischen Testabbaus

– Im Rahmen der laufenden Optimierungsstudie wurde am Pilotstandort Kasiya ein hydraulischer Abbautest gestartet

– Der Test wird von Fraser Alexander, einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet des hydraulischen Abbaus, durchgeführt, nachdem der Trockenabbau-Testlauf im Juli 2024 erfolgreich abgeschlossen wurde.

– Es ist zu erwarten, dass der hydraulische Abbautest etwa drei Monate in Anspruch nehmen wird und die Verfüllung der Haupttestgrube, die Ablagerung und Sanierungstests umfasst

– Frühere Testarbeiten deuten darauf hin, dass die weiche, brüchige Beschaffenheit des Kasiya-Erzkörpers für den hydraulischen Abbau geeignet sein sollte

– Die Pilotphase schreitet unter der Aufsicht des technischen Komitees von Sovereign / Rio Tinto weiter voran

– Rio Tinto hat sich entschieden, seine Beteiligung an Sovereign durch eine zusätzliche Investition von 0,7 Mio. A$ auf 19,9 % zu erhöhen

Abbildung 1: Hydraulisch abgebautes Material (Slurry [Schlamm]) fließt ungehindert zur Sammelstelle am Boden des Auffangbeckens.

28. August 2024 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn eines hydraulischen Abbautests auf seinem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya oder Projekt) in Malawi als Teil des laufenden Pilotabbau- und Landsanierungsprogramms (Pilotphase) bekannt zu geben. Der hydraulische Abbautest zielt darauf ab, frühere Untersuchungen im Rahmen der Optimierungsstudie für Kasiya weiterzuentwickeln.

Der Managing Director und CEO, Frank Eagar, erklärte dazu: Mit den wertvollen Erkenntnissen, die wir aus dem Trockenabbau bei Kasiya gewonnen haben, treten wir nun in die nächste Phase ein, die den Beginn der hydraulischen Abbautests, die Aufbereitung und Verfüllung des Materials sowie den Übergang zur Sanierungsphase umfasst, deren Abschluss wir in drei Monaten erwarten. Die Ergebnisse der Pilotphase, insbesondere die Analyse des Trockenabbaus gegenüber dem hydraulischen Abbau, werden für die laufende Optimierungsstudie von grundlegender Bedeutung sein.

Rio Tinto erhöht seine Beteiligung auf 19,9 %

Am 17. Juli 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass Rio Tinto Mining and Exploration Limited (Rio Tinto) durch die Ausgabe von 83.095.592 voll bezahlten Stammaktien (Aktien) und 34.549.598 nicht börsennotierten Optionen (Rio Tinto-Optionen) eine Investition von 40,4 Millionen $ in das Unternehmen getätigt hat.

Am 3. Juli 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass Rio Tinto die Rio-Tinto-Optionen ausgeübt hat, woraufhin das Unternehmen 34.549.598 Aktien an Rio Tinto emittiert hat, um zusätzliche 18,5 Millionen $ (vor Kosten) aufzubringen.

Rio Tinto hat das Unternehmen darüber informiert, dass es sich entschieden hat, eine zusätzliche Investition in Höhe von 690.360 A$ in Sovereign zu tätigen, und zwar durch die Ausgabe von 1.290.392 Aktien (zusätzliche Aktien) an Rio Tinto gemäß dem Vorkaufsrecht von Rio Tinto bei Aktienemissionen in Übereinstimmung mit der Investitionsvereinbarung zwischen Rio Tinto und dem Unternehmen vom 16. Juli 2023. Vorbehaltlich der Ausgabe der zusätzlichen Aktien wird Rio Tinto seine Beteiligung an Sovereign auf 19,9 % erhöhen.

Hydraulischer Abbautest

Die in Saprolith lagernde Mineralisierung bei Kasiya ist überwiegend homogen und weist über die gesamte Mineralressourcenschätzung von 1,8 Milliarden Tonnen hinweg einheitliche physikalische Eigenschaften auf. Die Daten der Pilotphase des Trockenabbautests haben bestätigt, dass keine Bohrungen, Sprengungen, Zerkleinerungen, Zermahlungen oder andere Verfahren erforderlich sind, bevor das Material für die Verarbeitung zu Rutil- und Graphitprodukten gelagert wird.

Das temporäre Wasserspeicherbecken, das mit natürlichem Ton aus dem Aushubmaterial angelegt und abgedichtet wurde, wurde mit sechs Millionen Litern Grundwasser gefüllt, das überwiegend aus acht Wasserbohrlöchern vor Ort stammt. Dieses Wasser wird während des hydraulischen Abbauprozesses verwendet und kontinuierlich aus den errichteten Rückhaltezellen recycelt, in denen Sand- und Feinanteile vor den geplanten Ablagerungs- und Sanierungstests gelagert werden.

Abbildung 2: Überblick über den hydraulischen Abbautest.

Die gesamte hydraulische Bergbauausrüstung ist auf Kufen montiert, um den Betrieb und die Mobilität zu erleichtern. Eine auf einem Lastkahn montierte Pumpe transportiert den Schlamm vom Auffangbecken zu einem Rüttelsieb.

Abbildung 3: Eine auf einem Lastkahn montierte Pumpe pumpt den Schlamm zu einem Rüttelsieb.

Der Siebunterlauf wird in einer Siebwanne gesammelt und durch einen Stapelzyklon gepumpt. Der Zyklon erzeugt einen Schlamm von -45 Mikrometern am Überlauf und Sand von +45 Mikrometern am Unterlauf. Dieses Verfahren ist so konzipiert, dass es die Bedingungen in der Anlage nachbildet, in der diese Anteile als Aufbereitungsrückstände anfallen, und wird bei den anschließenden Testarbeiten zur Ablagerung in der Grube verwendet.

Der Überlaufschlamm wird in ein Absetzbecken geleitet, wo er sich absetzt und die Rückgewinnung von etwa 34 % des Wassers ermöglicht, das in das Wasserspeicherbecken zurückgeführt wird. Der konzentrierte Brei wird zusammen mit dem Sand aus dem Unterlauf des Zyklons für die nächste Testreihe in der Ablagerungsphase in der Grube verwendet.

Die Bodensanierung wird ein wichtiger Bestandteil der laufenden Optimierungsstudie sein. Das Ziel von Sovereign ist es, das Land nach dem Abbau so zu sanieren, dass es den bestehenden landwirtschaftlichen Erträgen entspricht oder diese übertrifft. Die Pilotphase wird den lokalen Gemeinden zeigen, wie erfolgreich die Sanierung von Land für die Landwirtschaft nach dem Bergbau ist. Diese Bemühungen werden Sovereign auch dabei helfen, die Aushub- und Verfüllungstechniken zu verfeinern.

Nach Abschluss der hydraulischen Abbautests wird mit den Mischungstests begonnen. In dieser Phase werden die sieben einzelnen Testgruben mit verschiedenen Anteilen von Feinkorn und Sand verfüllt, um anschließend Tests zur Bodensanierung und -rehabilitation durchzuführen.

Abbildung 4: Die Hochdruckpumpen, die zum Antrieb des Wassermonitors verwendet werden, sind auf Kufen montiert.

Abbildung 5: Material von über 2 mm wird mit einem Rüttelsieb ausgesiebt.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind einer Meldung vom 5. April 2023 mit dem Titel Kasiya Indicated Resource Increased by over 80% entnommen, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sie basieren auf Informationen, die von Herrn Richard Stockwell, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) ist, zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Stockwell ist einer der Geschäftsführer von Placer Consulting Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Sovereign bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die Informationen in der ursprünglichen Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der sachkundigen Personen in dieser Präsentation präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Meldung nicht wesentlich geändert wurden.

Schätzung der gesamten angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen für Kasiya bei Cutoff-Wert von 0,7 % Rutil

Klassifikation Ressource Rutilgehalt Enthaltenes Rutil Graphitgehalt (TGC) (%) Enthaltenes Graphit

(Mio. t) (%) (Mio. t) (Mio. t)

angedeutet 1.200 1,0 % 12,2 1,5 % 18,0

vermutet 609 0,9 % 5,7 1,1 % 6,5

gesamt 1.809 1,0 % 17,9 1,4 % 24,4

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

