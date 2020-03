Behandlung des Coronavirus: Vorsorge und Stärkung des Immunsystems empfohlen.

Die Praxisklinik Dr. Baltin in Aschau im Chiemgau informiert über medizinische Möglichkeiten der Prävention und Abwehr von SARS-CoV-2

Aschau im Chiemgau, 20. März 2020

Wir alle sind mittlerweile von der Corona-Pandemie mittelbar oder gar unmittelbar betroffen. Als Bürger – und dazu zählen auch Ärzte und medizinisches Fachpersonal – haben wir uns alle an die Instruktionen unserer Regierungen zu halten und sind aufgefordert, zugunsten des Schutzes und der Sicherheit unserer Mitmenschen zu agieren. Wie in den Medien zu sehen, zu hören und zu lesen ist, beherrscht neben dem Schlagwort „Coronavirus“ nunmehr auch das Stichwort „Immunsystem“ den Inhalt der Informationen bzgl. der gesundheitlichen Prävention und damit Sicherheit des Einzelnen.

Unser Immunsystem hat höchste Priorität und ist unser schützender Begleiter durch die Krise.

Damit ist gemeint, dass abgesehen von „Vorbeugung“ (Desinfektion, Abstand halten etc.) der Schutz des Einzelnen und damit auch der der Familie, der Kinder und der Älteren, nur damit einhergehen kann, dass unser Immunsystem bestmöglich aufgestellt ist!

Bitte bedenken Sie: Seit Anbeginn des menschlichen (und tierischen) Lebens ist auch Ihr innerer Organismus ein Abbild der äußeren Natur. Zu jeder Millisekunde (!) ereignen sich in Ihrem Körper schier unendliche Szenarien eines Kampfes um das Gleichgewicht Ihrer biochemischen Existenz. Bakterien, Pilze, Mikroben, entartete Zellen uvm. – und eben auch Viren – sind Teil des jeweiligen „Planeten Mensch“!

Um dieses lebende, agile, voneinander abhängige und zueinander gehörende Orchester zu dirigieren, besitzen wir unser Immunsystem. Unser Dirigent, also das Immunsystem, ist es also, den/das es zu schützen und ggf. im Falle einer Erkrankung zunächst zu unterstützen gilt.

Nutzen Sie daher die Möglichkeiten der ganzheitlichen Medizin, um Ihr Immunsystem generell zu stärken.

Mit den nachfolgenden kurzen Empfehlungen an die Leserin/den Leser dieser Information zur weiteren Recherche möchten wir nicht unsere Praxisklinik in den Fokus setzen! Viele Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland arbeiten mit Verve und Hingabe im ganzheitlichen medizinischen Bereich, der in „normalen Zeiten“ leider, aus vielerlei Gründen, immer wieder negiert oder als „Scharlatanerie“ abseits der sog. „Leitlinienmedizin“ abgetan wird – und dies allen Studien, Literaturen und Erfahrungswerten zum Trotz. Keine Frage, unsere Politik leistet im Moment ihre bestmögliche Arbeit. Es steht zu hoffen, dass der Aufruf zu „mehr Miteinander“ auch die verschiedenen Zweige der Medizin und deren Achtung und („Wieder“-) Anerkennung beinhalten wird.

Praxisklinik Dr. Baltin: Unsere Empfehlungen zur Stärkung des Immunsystems.

Wir empfehlen Infusionen mit Vitamin C Hochdosis und DMSO, die Oxyvenierung und andere Formen der Sauerstofftherapie sowie selbstverständlich auch die Insulin-potenzierte Therapie (IPT). Weitere Informationen dazu finden Sie in den einzelnen Bereichen unserer Website www.dr-baltin.de.

Darüber hinaus ist die Extrakorporale Hyperthermie-Perfusion (EHP) in schwereren und schwersten Fällen das akute Mittel der Wahl bzw. der Stunde. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website im Bereich „News“ bzw. direkt auf www.ehp-therapie.de.

