Bei uns profitieren Sie von hochwertiger Qualität und einem günstigen Fertiggaragen Preis

Wir von Grötz haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen schnell, sicher und unkompliziert zu Ihrer Fertiggarage zu verhelfen.

Dabei achten wir darauf, Ihnen den Fertiggaragen Preis transparent und fair zu übermitteln. Wir können auf über 50 Jahre Unternehmungserfahrung zurückblicken, mit der wir Ihre Fertiggarage kompetent bauen.

Von der Planung gemeinsam mit Ihnen, ganz gleich, ob es sich um eine „normale“ Fertiggarage oder auch um individuelle Wünsche handelt, bis hin zur Realisierung der Fertiggarage stehen wir Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite. Auch die Anschlussflächen und andere Maßnahmen, die zur Fertigstellung der Garage beitragen, übernehmen wir. Und sollten Sie einmal nach Bau der Fertiggarage Probleme haben, helfen wir Ihnen selbstverständlich weiter – unser Service endet nicht beim bloßen Garagenbau. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Angeboten.

Welche Garagen wir genau anbieten

Der Fertiggaragen Preis variiert, je nachdem für welchen „Garagentyp“ Sie sich entscheiden. Wir fertigen Einzel- und Doppelgaragen, Großraumgaragen, Garagen mit Anbauten, ja sogar Garagen mit Dachaufbauten. Wenn Ihre Fahrzeuge richtig viel Platz benötigen, ist vielleicht eine XXL Garage das Richtige für Sie. Auch Reihengaragen oder spezielle Garagen (etwa für Ihren Oldtimer) bauen wir unkompliziert für Sie. Da jedes Grundstück seine Eigenheiten aufweist, bauen wir auch Hanggaragen, Stapelgaragen oder auch Tiefgaragen, für einen Einklang mit der Natur bieten wir in unserem Repertoire auch begrünte Garagen an. Darüber hinaus stehen wir Ihnen auch mit Fahrradboxen und innovativen Solargaragen, sowie Raumzellen und Mehrzweckräumen zur Verfügung. Es gibt somit keinen Garagenwunsch, den wir nicht versuchen umzusetzen. Über den Preis dieser Fertiggarage informieren wir Sie gerne ausführlich.

Umfassender Service

Der Preis für eine Fertiggarage beinhaltet nicht nur die Garage – wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern weitere Bauteile an. Dementsprechend variiert auch der Fertiggaragen Preis. So beraten wir Sie gerne bei Garagentoren und Türen, welche Sie aus verschiedenen Materialien wie Stahl oder Holz auswählen können. Sehr gerne helfen wir Ihnen auch dabei, eine Nebentüre einzubauen, so dass Sie von der Garage aus direkt ins Haus gehen können, auch hier variiert der Fertiggaragen Preis.

Gerne kümmern wir uns auch um Putze und Farben – hier arbeiten wir mit unserem spezialisierten Partner zusammen und bieten Ihnen beispielsweise Dispersionsputz, Klinkerputz oder unseren mediterranen Terrakotta-Putz an. Auch dies fließt in den Preis der Fertiggarage mit ein. Bei der Farbauswahl für Ihre Fertiggarage sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Dank der vielseitigen Dispersions-Fassadenfarben erhält Ihre Fertiggarage einen haltbaren und witterungsbeständigen Anstrich.

Sehr gerne kümmern wir uns auch um die Elektronik oder die Beleuchtung in Ihrer Fertiggarage. Durch unsere zuverlässigen und langjährigen Partner wirkt sich dies positiv auch auf den Preis unserer Fertiggarage aus. Jedoch haben Sie dann alles ordentlich und gleich „in einem Rutsch“ erledigt, wie etwa auch die Dachentwässerung oder die Wasserspeicherung, die wir in die Hand nehmen. Sie sehen also, es gibt viel bei einer Garage zu beachten. Bei uns erhalten Sie kompetenten Service aus einer Hand und können von einem günstigen Fertiggaragen Preis profitieren.

Wir sind für Sie da!

GRÖTZ BETONWERK GmbH & Co. KG

Herr Walter Komm

Jahnstraße 19

76571 Gaggenau

Deutschland

+49 (0) 7225 968-0

http://www.groetz-fertiggaragen.de

garagen@groetz.de

Fertiggaragen aus Beton von GRÖTZ werden seit 1962 im badischen Gaggenau produziert und vertrieben. Die Grötz Betonwerk GmbH & Co. KG gehört zu den ersten Herstellern von Betonfertigaragen in Deutschland. Das Liefergebiet ist der Südwestliche Raum in Deutschland und im Grenzgebiet von Frankreich, der Schweiz und Österreich.

Atelier G. Bischof

Herr Georg Bischof

Augartenstr. 49

76137 Karlsruhe

0721-9767677

http://www.atelierbischof.com

mail@atelierbischof.com

