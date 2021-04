#BEIGEsprochen, Deutschlands erster Design-Podcast, ist zurück!

Marie Jaster ist bei Kim Le Roux und Margit Sichrovsky von LXSY Architekten in Berlin

#BEIGEsprochen, der Design-Podcast, ist zurück aus der Winterpause und geht in die nächste Runde! Seit Monaten arbeitet Marie Jaster, Chefredakteurin und Gründerin von BEIGE.de, dem Onlinemagazin für einzigartigen und modernen Lifestyle, zusammen mit dem Made.com, dem britischen Möbel-Onlinehändler und Kooperationspartner des Podcasts, an vielen neuen Episoden.

#BEIGEsprochen macht seit Herbst 2020 das Unmögliche möglich: Design hörbar! Zugegeben, bei der Farbe Beige denkt man vielleicht nicht an Ästhetik, Farbe und Innovation, aber Marie Jaster ändert das mit ihrem Podcast! Mit viel Humor, Neugierde und ohne Rücksicht auf vorzeigbare Instagram-Ecken nimmt Marie Jaster mit durch die Wohnungen, Studios und Ateliers ihrer Gäst:innen – allesamt natürlich echte Expert*innen aus der Design- und Interiorwelt.

Die Themen haben sich auch nach der Pause nicht verändert, ganz im Gegenteil, wir wissen jetzt nach einem Jahr Pandemie noch einmal mehr, wie wichtig Design, Interior, Architektur und generell Wohnen und Leben in den eigenen vier Wänden ist. Denn unsere Wohnungen sind mittlerweile nicht mehr nur Freizeit-Aufenthaltsort, sondern auch Büro, Fitnessstudio, Kindergarten, Schule, Restaurant und Club in einem. Ganz schön viele Ansprüche, die unsere Einrichtung da erfüllen muss, oder?

Für die neue Folge hat sich Marie Jaster deshalb mit einem Thema beschäftigt, um das man momentan wirklich nicht herumkommt: Workspaces! Egal in welcher Branche, egal ob selbstständig, Angestellte*r oder Chef*in – in den letzten 13 Monaten hat sich bei jedem von uns etwas in Sachen Arbeitsplatz verändert. Wer also gerade sein Business vom Küchentisch aus schmeißt, mittags im Bett Telefonate entgegennimmt oder bis tief in die Nacht vor dem Rechner sitzt, weil das Wort Feierabend seine Bedeutung verloren hat – #beigefeels you!

Wir sprechen in der neuen Folge mit den absoluten Workspace-Expertinnen Kim Le Roux und Margit Sichrovsky von LXSY Architekten in Berlin. Das rein weibliche Architektur-Büro mit acht Frauen ist für seine Expertise im Bereich New Work bekannt. Marie Jaster hat sie gefragt, wie Arbeitsplätze in 40 Jahren aussehen, wie man sich im Homeoffice effizient einrichtet und auch ohne ergonomische Büromöbel gut arbeiten kann und warum ein Bällebad im Office nicht immer gut für die Unternehmenskultur ist.

Kommt mit und schaut hinter die Kulissen und in die schlauesten und innovativsten Köpfe der Designbranche!

#BEIGEsprochen – Der erste Design-Podcast mit der Gründerin von BEIGE, Marie Jaster, in Zusammenarbeit mit Made.com erscheint monatlich auf allen Podcast-Plattformen. Kontakt: redaktion@beige.de

