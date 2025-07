Belgische Aircrew schließt MQ-9B-Training ab

Das Training für den MQ-9B SkyGuardian® von GA-ASI wurde an mehreren Standorten durchgeführt, darunter das Flight Test & Training Center und Desert Horizon

San Diego, Kalifornien / Access Newswire / 17. Juli 2025 / Die erste belgische Aircrew hat die Ausbildung zum Betrieb des weltweit führenden ferngesteuerten Flugzeugs (RPA) abgeschlossen: des MQ-9B SkyGuardian®. General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), Konstrukteur und Entwickler der MQ-9B, hat die umfassende Ausbildung der Piloten durchgeführt, die nach Stationen in Belgien und im Flugtest- und Trainingszentrum von GA-ASI in North Dakota in der Desert Horizon-Testanlage von GA-ASI in El Mirage, Kalifornien, ihren Abschluss fand.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80402/GeneralAtomics_170725_DEPRCOM.001.jpeg

Die umfassende Schulung der Piloten unserer Kunden geht Hand in Hand mit der Lieferung der weltweit leistungsfähigsten RPA, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Mit dem Abschluss dieser Schulung ist Belgien nun bestens vorbereitet, um die MQ-9B einzusetzen und die Vorteile dieser langstreckenfähigen und langlebigen RPA optimal zu nutzen.

Der Schwerpunkt der Schulung liegt auf den grundlegenden Fähigkeiten, die für den Betrieb des MQ-9B SkyGuardian-Fluggeräts und seiner Ausrüstung erforderlich sind, darunter das Multispektrale Zielerfassungssystem (MTS), das Synthetic Aperture Radar (SAR), die Mission Intelligence Station (MIS) und das System for Tasking and Real-Time Exploitation (STARE). Die Schulung vermittelt solide Grundlagen für den Normal- und Notbetrieb von ISR-Systemen (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), Instrumentenflug und Takeoff and Landing Capability (ATLC) und vieles mehr.

Der erste Flug des ersten MQ-9B-Flugzeugs für Belgien fand im Februar statt. Dieses Flugzeug wird in Kürze die Abnahmetests absolvieren und voraussichtlich noch vor Ende September in Belgien eintreffen. Es ist das erste von vier Flugzeugen, die vom belgischen Verteidigungsministerium gekauft wurden. Der Verkauf an Belgien umfasst auch zwei zertifizierte Bodenkontrollstationen.

Die MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste RPA-System mit außergewöhnlich langer Ausdauer und Reichweite – mit ATLC unter ausschließlicher SATCOM-Steuerung von Pol zu Pol – und kann dank des von GA-ASI entwickelten Detect and Avoid-Systems in ungeteilten Lufträumen eingesetzt werden. Die MQ-9B ist in den Modellen SkyGuardian und SeaGuardian® erhältlich und wurde bereits mehrfach an die britische Royal Air Force (Protector) ausgeliefert. Weitere Bestellungen stammen aus Kanada, Polen, Japan, Taiwan, Indien und von der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command. Die MQ-9B kam auch bei verschiedenen Übungen der US-Marine zum Einsatz, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

