Beliebter Dauerbrenner als Preisaktion

Sommer, Sonne, Grill … das Lieblingsbuch zum heißen Vergnügen bis zum 20.7.2022 als Preisaktion in der Leseschau!

Unser Buch „Grill-Koch-Buch – Lieblings-Rezepte für draußen“ kann unn das zweijährige Jubiläum feiern. Daher bieten die Leseschau dieses bis zum 20.7.2022 zum Sonderpreis an.

Das Buch lädt zum echten Grillvergnügen für jeden ein. Neben leckeren Fleischrezepten präsentiert das Buch exotische und raffinierte Kreationen wie zum Beispiel:

o Lustiges Würstchen im Blätterteig

o Paprikaschiffchen mit Frischkäse

o Saftiges Paprika-Käse-Grillbrötchen

o Currywurst mit eigener Soße

o gebackene Käsestäbchen

o Sahnig panierte Pilze

o Fruchtige Sommer-Crêpes

o Glasierte Apfelscheiben

und vieles mehr…

Hier geht es zum Buch:

https://www.leseschau.de/174

Sommerzeit ist ebenfalls Urlaubszeit. Für alle Ungarn-Fans haben wir dazu eine große Kollektion:

1. „Willkommen in Ungarn: Auswanderungstipps vom Insider“

In Ungarn gilt offenbar der Grundsatz „leben und leben lassen“. Es lebt sich deutlich entspannter in Ungarn. Das mag mit dem Land, seiner Natur, aber auch mit den Menschen und deren Mentalität zu tun haben. Die Ungarn sind Überlebenskünstler. Sie bringen demjenigen, der nur lebt, um zu arbeiten, wieder bei, dass es auch geht, wenn man arbeitet, um leben zu können. Die Ungarn sind fleißig – aber auch lebenslustig. Sie haben nicht selten mehr als nur einen Job – aber in ihrer Freizeit genießen sie das Leben.

Zum Buch:

https://www.leseschau.de/30

2. „DEUTSCH-UNGARISCH Das „kleine“ Wörterbuch“

Guten Tag oder jó napot! Wer hat sich nicht schon mal durch ein Wörterbuch gequält und hat am Ende doch nicht das richtige Wort gefunden? Dieses Wörterbuch ist anderes. Hier sind die Wörter nach Themen geordnet. Zudem wurden überwiegend Begriffe zugeordnet, die landestypisch sind. Zu den einzelnen Rubriken gibt es jeweils kurze Erklärungen, die einem das Land der Paprika etwas näher bringen.

Zum Buch:

https://www.leseschau.de/220

3. „Sonne, Lángos & Familie“

Selina, Anfang 20, lebt in einer Kleinstadt am Rande von Berlin. Bei ihr ist immer etwas los. Egal ob Liebeskummer, Arbeitsstress oder der alltägliche Irrsinn. Durch einen DNA-Test gerät ihr Leben allerdings so richtig in Fahrt. Sie begibt sich mit ihrer Freundin Lotte auf eine große Reise in ein ihr unbekanntes Land … auf die Suche nach einem Geheimnis. Wird es gelüftet werden? So manches aufgedeckte Geheimnis bleibt am Ende doch irgendwie geheim.

Zum Buch:

https://www.leseschau.de/189

4. „PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte“

Nach dem Motto „Andere Länder, andere Küchengeheimnisse“ präsentieren die Autoren in diesem Buch die typischen ungarischen Rezepte. Das fängt an beim „Ungarisches Gulasch“ geht weiter über „Risi-Bisi“ bis hin zu Kurzgerichten wie „Lángos“ oder „Palacsinta“.

https://www.leseschau.de/165

In diesem Sinne wünschen wir einen Sommer mit vielen Ideen für jeden Geschmack…

Auf wiedersehen oder

Viszontlátásra …

www.Leseschau.de

