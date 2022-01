Beliebtheit von Gold steigt

Nachdem der Goldpreis nun den höchsten Wert seit November erreichen konnte, wird mit weiterem Aufwärtspotenzial gerechnet.

Dass das edle Metall gerade rund 1.840 US-Dollar gekostet hatte, dürfte die Anleger erfreuen. Und damit könnte Gold aus der seit etwa zwölf Monaten dauernden Seitwärtsbewegung ausbrechen. Schließlich steigen aktuell auch die Nominalzinsen, was eigentlich kontraproduktiv für den Goldpreis ist. Zehnjährige Anleihen sind in den USA von 1,4 auf 1,8 Prozent und in Europa das erste Mal seit drei Jahren in einen positiven Bereich angestiegen. Für die USA werden im laufenden Jahr vier Zinsschritte erwartet, aber auch diese Erwartungen wirken sich derzeit nicht negativ auf den Preis des Edelmetalls aus. Gold-ETFs stocken gerade ihre Goldreserven auf, denn es fließen wieder vermehrt Mittel in diese.

Seit fast eineinhalb Jahren hatten sich Anleger im Goldbereich zurückgehalten. Heute stellt sich der Bergbaubereich ähnlich dar wie Ende 2015 oder Ende 2018, als viele Bergbauwerte ignoriert wurden. Wieder sind drei Jahre vergangen und auf einen Tiefpunkt folgt vielleicht auch diesmal wieder ein aufwärts zeigender Trend. Ähnlich wie Ende 2015, als der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank unterbrochen wurde, ist die Lage heute. Damals konnten (im Jahr 2016) die Juniors enorm zulegen. Der Wert der Juniors stieg zum Teil auf das 15fache an. Dies stärkt den fundamentalen Hintergrund für Edelmetalle, die von vielen aus der Branche als unterbewertet angesehen werden.

Um auf Gold zu setzen, könnten Investoren eine Anlage in Unternehmen wie Gold Terra Resource oder Chesapeake Gold überlegen.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=-pxKgZZEOtE – kümmert sich um das Yellowknife City Goldprojekt, einem großen Projekt mit früher produzierenden Goldminen in den Nordwest Territorien.

In Mexiko besitzt Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=fQpO8W_hBWQ&t=6s – das Gold-Silber-Projekt Metates, eine der größten unerschlossenen Lagerstätten mit über 20 Millionen Unzen Gold und 550 Millionen Unzen Silber.

