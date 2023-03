Bella Bellini: Der sommerliche Trend-Drink mit regionalen Zutaten von den Heimat Heroes

Erfrischend, fruchtig und regional: Das Münsterländer Start-up präsentiert den perfekten Begleiter für warme Tage

Heimat Heroes, das innovative Start-up aus Münster, präsentiert mit Bella Bellini den angesagten Sommer-Drink für die kommende Saison. Die Kombination aus regionalem Aperitif und fruchtigen Noten macht Bella Bellini zur idealen Erfrischung für sonnige Tage und laue Abende. Der verwendete Bella Rouge Aperitivo ist ein regional interpretierter Aperitif Likör. Aktuell bieten ihn die Heimat Heroes online für 18,80 Euro die 0,5 Liter-Flasche an.

Frank Wigger, Master Distiller von den Heimat Heroes, erklärt: „Unser Bella Rouge Aperitivo besticht durch seinen einzigartigen Geschmack und bildet die ideale Grundlage für sommerliche Cocktails wie den Bella Bellini. Wir haben die Bitternoten im Vergleich zu herkömmlichen mediterranen Aperitifs reduziert und setzen stattdessen auf fruchtige Aromen durch heimische Zutaten wie die Stromberger Pflaume und Rhabarber.“

Cocktail-Experte Björn Bochinski fügt hinzu: „Nach der großen Begeisterung für den Spritz ist es Zeit für einen neuen Trend-Drink. Der Bella Bellini verbindet mediterrane Aromen mit regionalen Zutaten und bringt so das perfekte Sommerfeeling ins Glas.“

Das Bella Bellini Rezept ist dabei denkbar einfach:

BELLA BELLINI REZEPT

40 ml Bella Rouge Aperitivo

100 ml Schweppes White Peach

3-4 Eiswürfel, Pfirsich , Thymian

1 Schuss Prosecco

Alle Zutaten nacheinander in ein Weinglas geben, mit den Eiswürfeln verrühren, einen Schuss Prosecco on top geben und mit Pfirsich und Thymian dekorieren.

Der Bella Rouge Aperitivo und alle weiteren Produkte von den Heimat Heroes sind über den Onlineshop sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Mehr Informationen unter: https://www.heimat-heroes.de

Über Heimat Heroes:

Die Heimat Heroes sind ein Trio aus dem Münsterland, das regional inspirierte Spirituosen und Tasting-Events anbietet. Mit ihrem Konzept der Heimatliebe möchten sie ein Stück der Region in die Flasche bringen und setzen dabei auf kurze Transportwege und Zutaten aus der Umgebung. Das Sortiment umfasst mittlerweile verschiedene Liköre und Gins, die auch in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entstanden sind. Im Laden der Heimat Heroes können Besucher nicht nur die Produkte kaufen, sondern auch an geselligen Tastings teilnehmen und sogar ihren eigenen Gin kreieren. Die drei Gründer Frank, Björn und Lippy brennen für das Münsterland und suchen immer nach neuen Ideen für einzigartige Produkte.

Pressekontakt:

Heimat Heroes

Herr Björn Bochinski

Wolbecker Str. 18

48155 Münster

fon ..: +49 (0) 1 60 / 9440 69 79

web ..: https://www.heimat-heroes.de

email : bjoern@heimat-heroes.de

