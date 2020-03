Belmont ist für eine zwangsläufige Trendwende am Markt bereit

Update des CEO per Video

Vancouver, B.C. Kanada, 26. März 2020; Belmont Resources Inc (TSX.V: BEA)

(Belmont oder das Unternehmen) freut sich, seinen Aktionären zu versichern, dass sich das Management von Belmont Resources selbst in dieser schwierigen und außergewöhnlichen Zeit nach wie vor darum stark bemüht, im Vorfeld einer zwangsläufigen Trendwende am Markt strategische Goldprojekte zu erwerben.

George Sookochoff, President und CEO von Belmont, meint dazu: Wenn sich die Märkte stabilisieren und erholen, was zwangsläufig der Fall sein wird, wird Belmont hervorragend aufgestellt sein, um den Wert dieser kürzlich erworbenen Projekte für unsere Aktionäre schnell und deutlich zu steigern.

Das vollständige Video-Update können Sie unter bit.ly/35Z94vf ansehen.

Belmont hat sein Augenmerk zuletzt auf den Erwerb von Goldprojekten im Süden von British Columbia – und insbesondere in einem Gebiet, das als Bergbaugebiet Greenwood bekannt ist – gerichtet. Dieses Gebiet hat eine sehr reiche Bergbaugeschichte, die Ende der 1890er Jahre begann. Wir kehren in dieses reichhaltig mineralisierte Gebiet zurück und konzentrieren uns insbesondere auf Bereiche, in denen in der Vergangenheit Abbau betrieben wurde.

Durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien und durch ein neues Verständnis der Geologie und Strukturen, die die Goldmineralisierung kontrollieren, haben wir das Potenzial, neue Goldlagerstätten zu entdecken, die von Prospektoren und Bergleuten in der Vergangenheit möglicherweise übersehen wurden.

Über Belmont Resources Inc.

Belmont Resources Inc. ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, dessen Aktien an der Börse TSX-V unter dem Börsensymbol BEA gehandelt werden. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die systematische Exploration und Akquise von Goldkonzessionsgebieten im Süden von British Columbia und im Norden des US-Bundesstaates Washington gerichtet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

George Sookochoff

George Sookochoff, CEO/President

Tel: 604-683-6648

E-Mail:- george@belmontresources.com

Webseite: www.BelmontResources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die möglicherweise auch diverse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse und könnten sich aufgrund von Explorationsergebnissen oder anderen Risikofaktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, als falsch erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen zu einer möglichen Kapitalbeschaffung und der Exploration in unseren Konzessionsgebieten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen des Unternehmens unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: dass wir möglichweise nicht in der Lage sein werden, die notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen; dass wir möglicherweise die notwendigen Mittel nicht aufbringen können; dass die Abschlusskonditionen der Transaktion nicht erfüllt werden können; dass es uns nicht möglich ist, 2020 ein Explorationsprogramm zu organisieren oder durchzuführen; sowie andere Risiken, die sich für ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen ergeben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe für die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

