belvona schenkt 3 Monate Miete und 500 Euro in bar – Alle Infos zur Aktion

Wohnqualität für höchste Ansprüche – wer sich das wünscht, ist bei belvona genau richtig. Im Rahmen einer exklusiven Weihnachtsaktion hat sich das Wohnungsunternehmen für Mietinteressenten an 11 Standorten jetzt etwas Besonderes ausgedacht: Wer sich jetzt für eine Wohnung entscheidet und zu Weihnachten einzieht, wohnt 3 Monate mietfrei und bekommt 500 Euro Weihnachtsgeld bar auf die Hand.

Der Mieter im Zentrum – mit einer besonderen Weihnachtsaktion sorgt belvona für Aufsehen

In der Corona Zeit verbringen die Menschen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. So manchen fällt dabei auf, dass sie mit ihrem aktuellen Wohnkomfort nicht zufrieden sind. Mehr Platz, schönere Böden, eine hochwertige Sanierung – je länger die Wunschliste für das Traum-Domizil am Ende ausfällt, desto größer ist der Wunsch nach einem Upgrade. Genau das bietet belvona ihren Mietinteressenten. Das Wohnungsunternehmen hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Gebäude und Quartiere übernommen, die nun auf den neusten Stand gebracht werden. Das Ergebnis: Luxus-Wohnungen zum absolut bezahlbaren Preis.

Denn besonders in der aktuellen Situation ist es für viele Menschen schwer, sich die von ihnen angestrebte Wohnqualität auch zu leisten. In der Regel bieten große Wohnungsunternehmen eine erstklassige Ausstattung eben nicht zu erstklassigen, sondern eher horrenden Preisen an. belvona macht es anders – und macht allen, die jetzt ihre Wohnansprüche verwirklichen wollen, im Rahmen der großen Weihnachtsbonus Aktion gleich mehrere Geschenke.

3 Monate mietfrei und 500 Euro Weihnachtsgeld in bar für alle, die sich jetzt entscheiden – so funktioniert der belvona Weihnachtsbonus

Der belvona Weihnachtsbonus wird aktuell an 11 Standorten angeboten. Wer sich in den entsprechenden Wohnanlagen in Bad Kreuznach, Bad Salzuflen, Detmold, Dortmund, Duisburg, Herford, Herten, Horn-Bad Meinberg, Porta Westfalica, Oberhausen oder Wuppertal jetzt für eine belvona Luxus-Wohnung entscheidet und zu Weihnachten einzieht, wohnt ganze drei Monate komplett mietfrei. Zusätzlich gibt es von belvona noch 500 Euro Weihnachtsgeld bar auf die Hand. Für alle, die gerade jetzt in der Weihnachtszeit sparen und sich dennoch etwas leisten wollen, ein großartiges Angebot!

„Das Feedback ist bisher sehr positiv.“, so belvona. „Die Aktion ist gerade erst gestartet, aber die ersten Interessenten sind schon sehr begeistert von unserem Luxus Konzept. In Musterwohnungen an fast allen Standorten kann man sich momentan selbst ein Bild davon machen, wie hoch die Wohnqualität ist, die wir für unsere Mieterinnen und Mieter realisieren.“ Stilvolle, hochwertige Böden im Fischgrät-Muster, erstklassige Kassettentüren und Zargen, beeindruckender weißer Marmor im Bad und großformatiger Naturstein-Boden in elegant grauer Marmor-Optik vom Flur bis in die Küche – wer sich den belvona Luxus anschaut merkt schnell, dass es in der Wohnungswirtschaft aktuell keine vergleichbaren Angebote gibt. Gleiches gilt auch für die Weihnachtsaktion.

„Wer von der Weihnachtsaktion profitieren will, kann sich direkt bei uns melden und einen Termin zur Besichtigung vereinbaren. Wir haben ein strenges Hygienekonzept erarbeitet, mit dem wir dafür sorgen, dass diese Termine auch jetzt sicher möglich sind.“, berichtet belvona.

Mehr Informationen zu im Rahmen der Weihnachtsaktion verfügbaren Wohnungen finden Interessenten hier: https://belvona-musterwohnung.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

belvona GmbH

Herr Marian Berner

Angermunder Str. 126

40489 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: (0211) 890 955 -55

web ..: https://belvona-musterwohnung.de/

email : vermietung@belvona.de

belvona ist ein bundesweit tätiges, vollintegriertes Wohnungsunternehmen und gibt mit seinen modernen Wohnanlagen über 14.000 glücklichen Mietern ein Zuhause. Unsere Standorte liegen vornehmlich im Westen und Norden Deutschlands und bieten Mietern mit mittlerem und niedrigem Einkommen ein überdurchschnittlich modernes und gleichermaßen bezahlbares Zuhause

