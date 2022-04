Benchmark durchteuft bei Bohrungen 57,00 Meter mit 2,52 g/t Goldäquivalent, was zusätzliche Gold- und Silberunzen zur bevorstehenden Mineralressourcenschätzung beitragen wird

Edmonton – 29. April 2022 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich, neue Ergebnisse der Infill- und Erweiterungsbohrungen bei der Lagerstätte Dukes Ridge bekannt zu geben. Unter anderem wurde in Bohrloch 22DRDD022 ein Kernabschnitt von 57,00 Metern (m) mit 1,72 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 64,41 g/t Silber – oder 2,52 g/t Goldäquivalent (AuÄq)* -, einschließlich von 9,06 m mit 6,87 g/t Gold und 182,72 g/t Silber – oder 9,16 g/t AuÄq -, durchteuft. Diese Bohrergebnisse haben die bekannte Mineralisierung um mehr als 170 Meter unterhalb des bestehenden Grubenmodells der Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2021 (MRS 2021) bis in eine vertikale Tiefe von 325 Metern ab Oberflächenniveau erweitert (Abbildung 1). Die Lagerstätte Dukes Ridge stellt nach wie vor eine bedeutende potenzielle Quelle für zusätzliche Gold- und Silberunzen bei Lawyers dar, da mit jeder Bohrphase außerhalb des im Rahmen der MRS 2021 erstellten Grubenmodells weitere durch Bohrungen angezeigte hochgradige Ausläufer innerhalb der Abschnitte einer Mineralisierung mit großen Tonnagen (Bulk Tonnage) ermittelt werden (Abbildung 2). Das Unternehmen hat in den Lagerstätten Cliff Creek, Dukes Ridge und AGB sowie im Gebiet Marmot Lake ein Infill- und Erweiterungsbohrprogramm mit über 16.000 Meter Gesamtlänge absolviert. Das Unternehmen wird weitere Bohrergebnisse aus dem Frühjahresprogramm bekannt gegeben, sobald diese vorliegen. Benchmarks Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Lawyers liegt in einer über Straßen zugänglichen Region des ergiebigen Gebiets Horseshoe im nord-zentralen British Columbia, Kanada.

CEO John Williamson sagt dazu: Dukes Ridge liefert nach wie vor starke Bohrergebnisse und die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe ist nun weit über die Grenzen des bestehenden Grubenmodells der Ressource 2021 nachgewiesen. Wir gehen davon aus, dass Dukes durch weitere Bohrungen zusätzliche Gold- und Silberunzen für das Projekt liefern wird. Im Vergleich zu den Lagerstätten AGB und Cliff Creek fanden in der Lagerstätte Dukes Ridge in der Vergangenheit nur spärlich Bohrungen statt, was die Möglichkeit bietet, weiteres Gold und Silber zu finden. Die bevorstehende aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird diese jüngsten Ergebnisse von Dukes berücksichtigen, und wir sind gespannt, was diese Ergebnisse zur Ressource beitragen werden.

Wichtigste Ergebnisse

– Die gezielten Bohrungen auf die einfallende hochgradige Mineralisierung unterhalb des Grubenmodells der MRS 2021 lieferten 9,06 m mit 6,87 g/t Au und 182,72 g/t Ag – oder 9,16 g/t AuÄq – innerhalb eines breiteren Abschnitts von 57,00 Metern mit 1,72 g/t Au und 64,41 g/t Au – oder 2,52 g/t AuÄq – in Bohrloch 22DRDD022.

– Die hochgradigen Zonen innerhalb der Zonen mit einer Bulk-Tonnage-Mineralisierung ähneln der Mineralisierung bei Cliff Creek:

o 0,37 m mit 65,60 g/t Au und 2.600,00 g/t Ag – oder 98,00 g/t AuÄq – und 2,52 m mit 18,26 g/t Au und 552,85 g/t Ag – oder 25,17 g/t AuÄq – innerhalb eines breiteren Abschnitts von 38,22 Metern mit 2,17 g/t Au und 78,14 g/t Ag – oder 3,15 g/t AuÄq – in Bohrloch 22DRDD026.

o 1,00 m mit 9,43 g/t Au und 34,20 g/t Ag – oder 9,86 g/t AuÄq – und 1,00 m mit 6,41 g/t Au und 62,40 g/t Ag – oder 7,19 g/t AuÄq – innerhalb eines breiteren Abschnitts von 41,33 Metern mit 0,93 g/t Au und 8,46 g/t Ag – oder 1,04 g/t AuÄq – in Bohrloch 22DRD019.

– Diese Ergebnisse bestätigen die Gültigkeit und Genauigkeit des geologischen Modells, da die geplanten Bohrlöcher eine ausgeprägte Mineralisierung dort durchteufen, wo dies erwartet wird.

Lagerstätte Dukes Ridge

Die Lagerstätte Dukes Ridge trug 109.000 Unzen AuÄq in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen zur Mineralressourcenschätzung 2021 (14. Mai 2021) bei, wobei sich ein großer Teil der Gold- und Silberunzen an oder in der Nähe der Oberfläche befanden. Die Ausmaße der Mineralisierung bei Dukes betragen nun mehr als 850 Meter in Streichrichtung und 325 Meter in die Tiefe. Es besteht ein beträchtliches Erweiterungspotenzial, da die Mineralisierung weiterhin nach Norden, Süden und in der Tiefe offen ist. Die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe bei Dukes ist ausgezeichnet und die bevorstehende aktualisierte MRS wird diese neuen Bohrergebnisse berücksichtigen.

Abbildung 1: Längsschnitt durch die Zone Dukes Ridge mit Gold- und Silberergebnissen von einer Reihe von Bohrlöchern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65538/2022-04-29BenchmarkMetalsDrillResults(final)_DE_Prcom.001.png

Abbildung 2: Querschnitt durch die Zone Dukes Ridge mit den Gold- und Silberergebnissen einer Reihe von Bohrlöchern entgegen der Einfallrichtung von 22DRDD022.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65538/2022-04-29BenchmarkMetalsDrillResults(final)_DE_Prcom.002.png

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus der Zone Dukes Ridge

Bohrloch von (m)bis (m)AbschniAu Ag AuÄq

tt (g/t) (g/t) (g/t)

(m)* **

22DRDD012 257,00 341,40 84,40 0,43 22,26 0,71

267,00 269,00 2,00 1,50 157,13 3,47

300,30 301,00 0,70 9,63 649,00 17,74

22DRDD018 152,00 153,10 1,10 2,59 361,00 7,10

273,23 296,00 22,77 0,52 81,62 1,54

282,07 285,00 2,93 1,51 232,13 4,41

22DRDD019 205,00 250,98 45,98 0,93 8,46 1,04

206,00 207,00 1,00 9,43 34,20 9,86

238,00 239,00 1,00 6,41 62,40 7,19

22DRDD022 359,00 416,00 57,00 1,72 64,41 2,52

398,94 408,00 9,06 6,87 182,72 9,16

398,94 401,00 2,06 16,53 511,80 22,93

406,00 408,00 2,00 11,02 177,50 13,24

22DRDD024 229,00 253,00 24,00 0,27 69,11 1,14

241,50 242,12 0,62 5,66 975,00 17,85

381,00 396,00 15,00 0,44 33,44 0,86

394,15 395,52 1,37 2,66 111,35 4,05

22DRDD025 269,90 269,54 0,54 7,25 193,00 9,66

308,00 320,00 12,00 0,16 43,16 0,70

353,00 394,33 41,33 0,64 29,39 1,01

353,00 353,50 0,50 6,11 279,00 9,60

22DRDD026 358,00 396,22 38,22 2,17 78,14 3,15

360,35 360,72 0,37 65,50 2600,0098,00

392,18 394,70 2,52 18,26 552,85 25,17

393,08 393,93 0,85 27,20 757,00 36,66

*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq) wurde für das Verhältnis von Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen.

**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L’Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (über 10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65538/2022-04-29BenchmarkMetalsDrillResults(final)_DE_Prcom.003.png

www.metalsgroup.com –

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

gez. John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

10545 – 45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB CANADA T6H 4M9

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

