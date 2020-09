Benchmark stößt bei Bohrungen in geringer Tiefe auf einen 31,00 Meter breiten Abschnitt mit 3,89 g/t Goldäquivalent

Edmonton – 2. September 2020 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Ergebnisse der ersten Bohrungsphase bei Cliff Creek bekannt zu geben. Darunter findet sich auch das Bohrloch 20CCDD011, in dem drei voneinander unabhängige Zonen (Tabelle 1) durchteuft wurden:

– 31 Meter (m) mit 2,98 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 72,77 g/t Silber oder 3,89 g/t Goldäquivalent* (Au-Äqu.);

– 6 m mit 6,95 g/t Gold und 280,67 g/t Silber oder 10,45 g/t Au-Äqu.; und

– 12,85 m mit 2,20 g/t Gold und 67,23 g/t Silber oder 3,04 g/t Au-Äqu. nahe dem Lochboden.

Diese ab Oberflächenniveau fast durchgehende Mineralisierung, die in der Tiefe in höhergradiges Material übergeht, sollte sich positiv auf eine zukünftige Mineralressourcenschätzung und auf die Eigenschaften eines Tagebaumodells auswirken. Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt befindet sich in einem über den Straßenweg erreichbaren Gebiet im Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

CEO John Williamson meint dazu: Diese frühen Ergebnisse aus dem Projekt Cliff Creek bestärken uns in unserer Annahme, dass dieser Bereich, wo wir auf mehrere, voneinander unabhängige Zonen innerhalb ein und desselben Bohrlochs gestoßen sind, noch nicht ausreichend exploriert wurde. Das Bohrloch 20CCDD011 ist im Wesentlichen von oben bis unten durchgehend mineralisiert, und auch die Main Zone und East Zone punkten mit hervorragenden Erzgehalten und Mächtigkeiten. Die hochgradige Mineralisierung in geringer Tiefe trägt während der ersten paar Jahre eines möglichen Bergbauszenarios erheblich zur wirtschaftlichen Rentabilität bei. Zusätzlich bieten sich auch in den anderen kürzeren Bohrlöchern der East Zone beste Chancen auf weitere Gold-Silbervorkommen; jene Bereiche, aus denen bis dato noch keine Mineralisierungsberichte vorliegen, die in der Tiefe aber ebenfalls offen sind, werden in den kommenden Wochen erkundet. Die Bohrungen bei Cliff Creek, AGB und in der Zone Dukes Ridge-Phoenix verlaufen bisher außergewöhnlich erfolgreich und wir freuen uns schon darauf, über weitere Ergebnisse zu berichten, sobald uns diese vorliegen.

Das Unternehmen hat im Rahmen der Bohrungen 2020 bisher knapp 40.000 Bohrmeter in 195 Bohrlöchern absolviert (geplant sind bis zu 100.000 Meter). Die Ergebnisse aus sechs weiteren Löchern sind nachfolgend angeführt. Hier finden sich in unterschiedlich tiefen Lagen – ab der Oberfläche zwischen 15 und 270 Metern senkrecht in die Tiefe – hochgradige Durchschneidungen und Mineralisierungen, die sich für den Massenabbau eignen. Sie zeigen, dass sich die Mineralisierung bei Cliff Creek in der Tiefe fortsetzt und aus parallel verlaufenden Zonen besteht. In keinem dieser Bohrlöcher wurden untertägige Abbaustätten oder Strossen durchörtert, was auf die nach wie vor intakte, hervorragende Kontinuität der Mineralisierung hinweist.

Die Ergebnisse aus der Gruppe von Bohrlöchern am Nordrand der Cliff Creek Zone tragen zur Definition und Erweiterung der Mineralisierung in Benchmarks größter Zone bei. Das Erzverhältnis zwischen Silber und Gold liegt in der Cliff Creek Zone konsequent bei 40:1. Der Kern des Konzessionsgebiets liefert weiterhin solide Goldwerte und auch beachtliche Mengen von Silber. Das enorme Wertpotenzial für Silber ist anhand der Auswahl der neuen Bohrlöcher ersichtlich wie folgt:

– 20CCDD001 – 593,33 g/t Silber und 11,07 g/t Gold auf 1,65 m;

– 20CCDD002 – 289,00 g/t Silber und 9,87 g/t Gold auf 1,22 m;

– 20CCDD004 – 435,00 g/t Silber und 8,01 g/t Gold auf 0,68 m;

– 20CCDD005 – 1.012,96 g/t Silber und 23,16 g/t Gold auf 1,42 m; sowie

– 20CCDD011 – 280,67 g/t Silber und 6,95 g/t Gold auf 6 m.

In Bohrloch 20CCDD001 wurde in der East Zone in geringer Tiefe ein Abschnitt von 13,8 m mit 2,57 g/t Gold und 114,24 g/t Silber oder 4,00 g/t Goldäquivalent durchteuft; dieser befindet sich im Fallwinkel oberhalb von Bohrloch 20CCDD004, in dem auf 17,26 m 1,19 g/t Gold und 42,16 g/t Silber oder 1,71 g/t Goldäquivalent gefunden wurden. In der gleichen Sektion wurde in Bohrloch 20CCDD002 ein mineralisierter Abschnitt in größerer Tiefe aufgefunden, der von der Oberfläche ausgehend in 250 Metern senkrechter Tiefe beginnt: 38 m mit 0,7 g/t Gold und 28,39 g/t Silber oder 1,06 g/t Goldäquivalent. Diese Ergebnisse beweisen einmal mehr, dass die Mineralisierung in der Tiefe stark ausgeprägt ist.

Im Zuge der weiteren Bohrungen des laufenden Programms 2020 sollen auch Löcher in größerer Tiefe, unterhalb von Löchern wie 20CCDD002, niedergebracht werden, um eine noch tiefer lagernde Mineralisierung zu definieren und so das Tagebaumodell in der Tiefe zu erweitern und/oder zukünftige Extraktionsszenarien unter Tag zu ermöglichen.

Tabelle 1. Ausgewählte Bohrergebnisse von Cliff Creek

Bohrloch von bis **AbschniGold Silber *Au-Äqu.

(m) (m) tt (g/t) (g/t) (g/t)

(m)

20CCDD001 45,00 58,8013,80 2,57 114,24 4,00

eins55,30 56,951,65 11,07 593,33 18,48

chl.

20CCDD002 230,00232,02,00 1,01 62,47 1,80

0

274,00275,21,22 9,87 289,00 13,48

2

325,00363,038,00 0,70 28,39 1,06

0

eins349,00353,04,08 2,01 50,43 2,64

chl. 8

20CCDD003 54,90 55,700,80 6,90 111,00 8,29

67,74 72,004,26 0,97 20,66 1,23

20CCDD004 51,63 52,2 0,57 3,06 224 5,86

77,38 94,6417,26 1,19 42,16 1,71

eins93,50 94,180,68 8,01 435,00 13,45

chl.

*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (Au-Äqu.) wurden für das Verhältnis Gold zu Silber ein Wert von 80:1 herangezogen.

**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

***Der 106,68 m lange Abschnitt beinhaltet eine interne Verwässerung.

Bohrloch von bis **AbschniGold Silber *Au-Äqu.

(m) (m) tt (g/t) (g/t) (g/t)

(m)

20CCDD005 134,00178,144,12 0,53 15,80 0,73

2

eins160,69161,30,67 5,87 29,30 6,24

chl. 6

176,45177,00,55 4,13 526,00 10,71

0

261,00274,113,15 3,64 130,40 5,27

5

eins268,58270,01,42 23,16 1012,9635,82

chl. 0

20CCDD011 20,00 51,0031,00 2,98 72,77 3,89

65,00 71,006,00 6,95 280,67 10,45

89,28 154,365,09 0,87 27,74 1,22

7

eins140,60153,412,85 2,20 67,23 3,04

chl. 5

eins151,45152,41,00 7,31 265,00 10,62

chl. 5

20CCRC004* 4,57 111,2106,68 0,53 18,39 0,76

** 5

eins4,57 13,729,15 0,91 16,86 1,12

chl.

27,43 32,004,57 0,95 70,85 1,84

67,06 96,0128,95 1,09 35,50 1,54

*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (Au-Äqu.) wurden für das Verhältnis Gold zu Silber ein Wert von 80:1 herangezogen.

**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

***Der 106,68 m lange Abschnitt beinhaltet eine interne Verwässerung.

Abbildung 1. Planansicht Cliff Creek

Abbildung 2. Querschnitt Cliff Creek

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO 9001:2008-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L’Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

Benchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

