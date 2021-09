Benchmark-Warrants vollständig ausgeübt und das 100.000-Meter-Bohrprogramm wird zu einer Ressourcenerweiterung und vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung führen

Edmonton – 28. September 2021 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) – freut sich bekannt zu geben, dass 100 % der 10.473.163 Aktienkaufwarrants, die am 23. und 27. September sowie am 7. Oktober 2021 auslaufen sollten, vollständig ausgeübt wurden, was ein Betriebskapital von $ 4.058.615 bereitstellt, einschließlich der Ausübung von Eric Sprott von 6.666.667 Warrants für einen Erlös von $ 2.666.667. Herr Sprott bleibt der größte Einzelaktionär und kontrolliert 14,8 % der ausstehenden Stammaktien von Benchmark (17,25 % auf teilweise verwässerter Basis) und unterstützt weiterhin den schnellen Fortschritt des Unternehmens in Richtung der Erschließung einer bedeutenden Gold-Silber-Mine in Kanada. Benchmark-Investoren haben seit dem Erwerb des Gold-Silber-Vorzeigeprojekts Lawyers im Jahr 2018, das sich in einer verkehrszugänglichen Region des produktiven Gebietes Golden Horseshoe im Norden des Zentrums von British Columbia (Kanada) befindet, konsequent 100 % der Warrants ausgeübt, die in Platzierungen ausgegeben wurden.

John Williamson, CEO von Benchmark, kommentierte: Benchmark-Investoren werden durch eine deutliche Aktienaufwertung belohnt, während wir unsere beschleunigten Pläne und Versprechen weiterhin einhalten. Eric Sprott ist seit 2019 ein wichtiger Investor und Unterstützer von Benchmark und hat seine Eigentümerschaft durch die konsequente Teilnahme an unseren Platzierungen und die Ausübung seiner Warrants deutlich erhöht. Der Unterstützung von Herrn Sprott kommt eine große Bedeutung bei unseren Bemühungen, die nächste große Gold-Silber-Mine Kanadas aufzubauen, zu.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61699/2021-09-28-Benchmark-News-Release_DEcom.001.png

www.metalsgroup.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Benchmark Metals Inc.

Suite 210, 8429 24th St. NW

T6P 1L3 Edmonton

Kanada

Pressekontakt:

Benchmark Metals Inc.

Suite 210, 8429 24th St. NW

T6P 1L3 Edmonton

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Deshalb ist der Energieausweis für Immobilienverkauf und -kauf so wichtig Bohrprogramm startet – Bill Gates und Warren Buffet steigen ein. Neuer 271% Uran Hot Stock nach 241% mit Uranium Energy ($UEC), 1.771% mit NexGen ($NXE) und 3.225% mit EnCore Energy ($EU.V) – AC-Research