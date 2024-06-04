BENO Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandhalter meldet vorläufige nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

München, den 07.08.2025 (IRW-Press/07.08.2025) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf betriebsnotwendige Immobilien meldet vorläufige noch nicht testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024.

Der Konzernumsatz (Nettokaltmiete zuzüglich Nebenkosten) liegt im Geschäftsjahr 2024 bei rund 8,7 Mio. EUR (Vorjahr: 9,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis (EAT) betrug im Berichtsjahr 4,1 Mio. EUR (Vorjahr: 5,4 Mio. EUR) und unterstreicht die anhaltend hohe Profitabilität des Unternehmens. Zum Stichtag verfügte der Konzern über liquide Mittel in Höhe von 2,5 Mio. (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR) EUR. Der operative Cash Flow betrug -0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR) und reflektiert vor allem getätigte Investitionen in die Transformation und damit die Zukunftsfähigkeit des Portfolios.

„Der leichte Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf zwei Effekte zurückzuführen: Zum einen lagen die gegenüber den Mietern abgerechneten Nebenkosten infolge periodenverschobener Abrechnungen deutlich unter dem Vorjahr (-26,6% ggü. Vj.). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten, die innerhalb der Periode umsatzwirksam, über mehrere Jahre hinweg jedoch weitgehend neutral sind. Zum anderen führten leerstandsbedingte Mietausfälle an den Standorten Weinsberg und Dortmund (Transformationsobjekt) zu temporär geringeren Nettokaltmieten (-3,8% ggü. Vj).

Auch im laufenden Jahr bleibt der Fokus auf aktiver Bestandsentwicklung und Transformation sowie auf effizienter Bestandsbewirtschaftung mit Hilfe digitaler Zwillinge, Software und Remotelösungen.

Das Wertpotenzial in unserem Bestand ist bei der sehr moderaten bilanziellen Durchschnittsbewertung von rund 386 EUR pro Quadratmeter Gebäudefläche (ohne Grundstück) gegenüber Neubaukosten von durchschnittlich 1.700 EURO pro Quadratmeter (ohne Grundstück) nach wie vor erheblich“, erklärt Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG. „Wir setzen konsequent auf die in vergangenen Jahrzehnten investierte graue Energie in Altgebäuden und deren erhebliches Transformationspotenzial“.

Über das Unternehmen

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter.

Durch diese Kombination kann das Unternehmen stets aus der Brille des Eigentümers agieren. Der konsequent verfolgte Ansatz „Kaufen, transformieren & (er)halten“ (buy, transform & hold) schafft die Voraussetzungen für ein langfristig attraktives, zukunftsfähiges und rentables Immobilieninvestment für alle Stakeholder. Als Pionier in der Entwicklung und Implementierung digitaler Zwillinge, geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. Durch die enge Zusammenarbeit mit Technologiepartnern in der neuen Disziplin „Digitaler Zwilling“ treibt BENO aktiv die Forschung und das Experimentieren mit innovativen Lösungen voran. Assets under management (AUM) belaufen sich aktuell auf 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Nutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich auf rund 90 Mio. Euro.

(Ende)

Aussender: BENO Holding AG

Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 555

E-Mail: info@beno-holding.de

Website: www.beno-gruppe.de

ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

