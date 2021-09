Beratung und Projekte im Gesundheitswesen – von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung

Brandenburg, den 26.09.2021. Die digitale Transformation hat auch die Gesundheitswirtschaft erfasst. Dabei spielen anspruchsvolle und komplexe Themen eine zentrale Rolle.

Sascha Platen berät als Unternehmensberater Pflegeeinrichtungen und Kliniken im Rahmen der digitalen Transformation und hilft Unternehmen dabei, durch digitale Innovationen Pflege-sowie Arbeitsbedingungen zu verbessern. Er ist seit dem Jahr 2007 erfolgreich in der Gesundheitsbranche tätig.

Das Gesundheitsministerium hat im Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) beschlossen. Das Gesetz soll ab dem Jahr 2021 die Rahmenbedingungen für Telemedizin und die digitale Transformation in der Pflegebranche sicherstellen. Bei diesem Gesetzentwurf hat Herr Sascha Platen politische Entscheidungsträger beraten.

Digitale Systeme können die Pflege zukunftsfähig machen. Sie ermöglichen eine bessere Beziehung zwischen Pflegekräften und Patienten dadurch verbessert sich nachhaltig die Versorgungsqualität. Digitale Medien und Technologien haben in den vergangenen Jahren eine immer größere Rolle in der Gesundheitsversorgung gespielt. Das betrifft nicht nur die Patienten, sondern auch das Pflegepersonal. Heute kommuniziert und kooperiert das Pflegepersonal flächendeckend über Smartphones und Tablets, um im Team effektiver zu arbeiten.

Der Unternehmer Sascha Platen berät Unternehmen sowie Pflegekräfte in allen Fragen der Pflege, Digitalisierung und strukturellen Veränderungen. Durch seine langjährige Erfahrung als Unternehmer hat er einen kompetenten Überblick über die Pflegebranche. Von der Idee bis zur Marktreife: Sascha Platen, Unternehmensberater bei sascha-platen.de, kümmert sich um junge Start-ups aus der Gesundheitswirtschaft und hilft ihnen, ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu etablieren.

Für die Zulassung von medizinischen Produkten ist die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben eine wichtige Anforderung. Die Herausforderung besteht darin, eine Lösung für die Zulassung zu entwickeln und anschließend umzusetzen. Platen: „Wir bieten unseren Kunden, die ihre Produkte in der EU anbieten wollen, eine umfassende Beratung bei allen Fragen rund um die Zulassung von Medizinprodukten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensberatung Sascha Platen

Herr S. Platen

Ritterstrasse 80

14770 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 015234102790

web ..: https://sascha-platen.de

email : kontakt@sascha-platen.de

Sascha Platen ist ein Unternehmensberater in der Pflegebranche mit dem Fokus auf Digitalisierung. Er berät Altenheime und Kliniken in Sachen Digitalisierung und Digitaler Transformation.

