Die Entwicklung von Zukunftstechnologien braucht eine zuverlässige und nachhaltige Rohstoffversorgung.

Industrielle Produktionsprozesse und Innovationen kommen nicht ohne wirtschaftsstrategische Rohstoffe aus. Um in Europa die Versorgung mit Rohstoffen zu sichern und mehr Unabhängigkeit zu erreichen, ist die Förderung des autonomen Bergbaus unabdingbar. Noch steht dieser am Anfang, aber viele Versuche zeigen das Potenzial auf. Um Technologien voranzubringen, haben sich viele engagiert. Zum Beispiel die NASA mit ihrer jährlichen „NASA Robotic Mining Competition“, Rio Tinto mit seinem „Mine of the future-Projekt“ oder das „Next Generation Mining-Projekt“ von BHP Billiton. Produktivität und Sicherheit der Mitarbeiter stehen im Fokus, ebenso wie möglichst effektive Netzwerkkommunikation. Fahrerlose Lkws und Züge oder ferngesteuerte Bohrer werden zusehends zum Bergbau gehören.

Ein Ziel ist auch die Senkung von Kosten durch neue Technologien und auch der wichtige Aspekt der Ressourceneffizienz. Insgesamt sollen Prozesse automatisiert und optimiert werden. Präziserer Abbau führt dann zu weniger Abraum und zu einem geringeren Energieverbrauch. Vielleicht gelingt dann in der Zukunft auch der Abbau von heute technisch oder wirtschaftlich nicht abbaubaren Rohstoff-Ressourcen. Dabei spielt auch die künstliche Intelligenz eine große Rolle, da sie genauso wie eine ausgeklügelte Sensorik für die autonomen Endgeräte von Bedeutung ist. Das Thema Bergbau 4.0 wird auch auf der weltweit führenden Messe für Baumaschinen (Bauma) im Herbst 2022 in München ein großes Thema sein. Der Bergbau der Zukunft wird sich auch mit Umwelteinflüssen und sozialer Akzeptanz befassen.

Schon heute legen viele Bergbaugesellschaften Wert auf soziale und ökonomische Verträglichkeit ihrer Projekte, so etwa GCM Mining – https://www.youtube.com/watch?v=rXLJ7Mkrh8Q – mit seinem Segovia-Betrieb in Kolumbien. Das Unternehmen zahlt eine monatliche Dividende und produzierte im ersten Quartal 2022 fast 50.000 Unzen Gold, knapp 90.000 Unzen Silber sowie Zink und Blei.

Auch Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=ehXXANrBHsQ – setzt verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklungspraktiken bei seinen Projekten im Bereich Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement um. Tier One Silver betreibt in Peru das Curibaya-Projekt, welches Silber und Gold enthält.

