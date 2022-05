Bergbau in Kanada

Kanada verfügt über einen großen Rohstoffreichtum und ist bei manchem Rohstoff sogar führend in der Welt.

In Kanada gibt es beispielsweise Kohle, Eisen, Kupfer, Zink und weitere Industriemineralien. Edelmetalle wie Gold oder Platin sind ebenfalls vorhanden, sogar Diamanten (in den Nordwest Territorien). Bei den Erdölreserven liegt Kanada am zweiten Platz hinter Saudi-Arabien, Ölsandvorkommen nicht mitgerechnet. In Ontario wird neben Gold auch Kupfer gefördert. Zu den dort ansässigen Goldunternehmen gehört Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=rXLJ7Mkrh8Q – mit seinem hochwertigen Newman-Todd-Komplex im Red Lake Mining District in Ontario.

Mehr als 80 Prozent der in Kanada produzierten Rohstoffe werden exportiert. Auch das gefragte Uran, das dieses Jahr bedeutende Preissprünge nach oben erfahren hat, kann in Kanada gefunden werden. Nicht nur im berühmten Saskatchewan, sondern auch in Quebec und Nunavut gibt es Uranvorkommen. Hier kümmert sich zum Beispiel Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=M9G_h_6RzJk – um Uranprojekte. Weitere Uranliegenschaften in Australien und Argentinien sowie Minen in Utah und Colorado gehören zum Portfolio von Consolidated Uranium.

Doch Kanada bietet noch mehr Rohstoffe für Bergbaugesellschaften, dazu zählen Kohle, Eisenerz, Blei oder Molybdän. Die kanadische Regierung unterstützt auch den Bergbausektor. In den nächsten Jahren wird viel Geld in Infrastruktur, Aufbereitungsanlagen und Explorationsprojekte gehen. Denn bei kritischen Metallen sowie Lithium und Kupfer für die grüne Zukunft soll die Produktion angetrieben werden.

