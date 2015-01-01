Berlin sagt: Du bist Super. Super Bicycles startet Kampagne für mehr Freundlichkeit im Alltag

Mit „Du bist Super“ startet Super Bicycles eine Berliner Aktion für mehr Freundlichkeit im Alltag – echte Worte statt Likes, ehrliche Haltung statt Hype. Gute Räder, gutes Gefühl. #dubistsuper

„Du bist Super“ ist keine Wohlfühlfloskel, sondern ein Stadtexperiment: Die Berliner Marke Super Bicycles schickt positive Worte dorthin, wo sie am meisten fehlen – mitten in den Alltag. Über 5.000 Poster, 7.500 Sticker und 3.500 Edgar Cards verbreiten eine simple, aber wirksame Idee: Gute Worte verändern Städte. Hashtag drauf, weitertragen: #dubistsuper – auf der Straße, im Gespräch, im Netz.

Keine digitalen Goodies, keine Like-Lotterie. Stattdessen zählen echte Momente: ein ehrliches Lächeln, ein nettes Wort, 10 Sekunden weniger Großstadtgrummeln. Genau so, wie Super Bicycles auch Bikes baut: ehrlich, funktional, bezahlbar – ohne Blabla, ohne Statussymbolgehabe. Zwei Räder, kein Stress.

„Wir wollten etwas, das über Fahrräder hinausgeht“, sagt das Team von Super Bicycles. „Bewegung beginnt im Kopf – und manchmal mit einem Kompliment. ‚Du bist Super‘ macht die ersten Meter leicht. Den Rest macht dein Rad.“

Haltung + Produkt = passt.

Super Bicycles baut kompakte, modulare E-Lastenräder für Eltern, Pendler:innen – und alle, die einfach losfahren wollen. Guter Nutzen, fairer Preis, kein Theater. Oder wie es intern heißt: Open. Accessible. Simple. Super – kurz: _Open ASS_. Ja, mit Augenzwinkern. Ja, völlig ernst gemeint.

Open ASS – unsere Haltung in vier kurzen Sätzen:

Open: Offene Schnittstellen, offene Halterungen, offene Doku. Anbauen, umbauen, reparieren – ohne Barrieren.

Accessible: Fair bepreist, damit Mobilität kein Luxus bleibt.

Simple: Einfach nutzen, schnell warten, fix geliefert.

Super: Super Preis, super Performance, super Alltagstauglichkeit. Alles, was du brauchst – nichts, was dich nervt.

Über MDMA Solutions & Super Bicycles

MDMA Solutions ist unser Markenhaus für alltagstaugliche Mikromobilität.

Erste Marke: Super Bicycles – kompakte, modulare, bezahlbare E-Lastenräder.

MDMA steht für „Making Daily Mobility Awesome“ und die Initialen von Max, Daniel, Moritz, Andi.

Mobilität: offen, zugänglich, simpel, super – kurz: „… just honest mobility, for the many, not the money.“

Warum die Aktion zu Super Bicycles passt

Die Marke steht für Ehrlichkeit im Design, im Preis und in der Sprache. Freundlichkeit ist kein Nice-to-have, sondern Teil des Versprechens: Wir machen den Alltag leichter – am Supermarkt, an der Kita, auf dem Weg zum See. Genau dort hängen auch die Poster. Freundlich im Ton, klar in der Ansage.

„Wir bauen Bikes für Menschen, nicht für Spezifikationslisten,“ so Super Bicycles. „Mehr fahren, weniger labern. Wenn’s nicht passt, wird’s passend gemacht.“

Kampagnen-Facts

Headline: Du bist Super

Medien: 5.000 Poster, 7.500 Sticker, 3.500 Edgar Cards

Call to action: #dubistsuper

Ziel: Freundlichkeit im Alltag sichtbar machen – und zeigen, dass Mobilität + Haltung zusammengehören.

Mehr Informationen: https://du-bist-super.com

Bilder & Pressematerial: press@super-bicycles.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MDMA Solutions GmbH (Super Bicycles)

Herr Andreas Kranki

Mollstr. 1

10178 Berlin

Deutschland

fon ..: 015144047255

web ..: https://www.super-bicycles.com

email : andi@mdmasolutions.de

MDMA Solutions GmbH ist das Markenhaus für alltagstaugliche Mikromobilität. Unter diesem Dach entstehen Marken und Services, die Menschen wirklich voranbringen – praktisch, fair und ohne Attitüde. Super Bicycles ist die erste Marke: Kompakte, modulare und bezahlbare E-Lastenräder für Eltern, Pendler:innen und alle, die einfach losfahren wollen.

Der Name MDMA hat bei uns nichts mit verbotenen Substanzen oder nächtlichen Chemie-Experimenten zu tun. Er steht für unsere Mission „Making Daily Mobility Awesome“ – und für die Anfangsbuchstaben der Gründer: Max, Daniel, Moritz, Andi. Klare Haltung, klare Herkunft – und mehr Marken in der Pipeline, die Mobilität offen, zugänglich, simpel und super machen – kurz: just honest mobility, for the many, not the money.

Pressekontakt:

MDMA Solutions GmbH (Super Bicycles)

Herr Andreas Kranki

Mollstr. 1

10178 Berlin

fon ..: 015144047255

email : andi@mdmasolutions.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienmakler Sachsenwald – Annette Radden Immobilien North Island: Wo Destination Dining einen neuen Standard definiert