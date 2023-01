Bernard Lapointe, Gründer und ehemaliger CEO von Arianne Phosphate, tritt dem Advisory Board von First Phosphate bei

SAGUENAY, QUEBEC – (2. November 2022) /IRW-Press/ First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Bernard Lapointe zum Mitglied des Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Bernard Lapointe gründete Arianne Phosphate Inc. (TSXV: DAN) im Jahr 1997 und war bis 2013 President dieses Unternehmens. Bernard Lapointe besitzt einen Doktortitel in Mineralressourcen von der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Vor seiner Tätigkeit bei Arianne Phosphate war Bernard Director des Fonds Minier du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec. Derzeit ist er Board-Mitglied bei mehreren börsennotierten Unternehmen im Rohstoff- und Düngemittelsektor.

Bernard Lapointe verfügt durch seine jahrzehntelange Tätigkeit bei der Erschließung des Projekts von Arianne Phosphate über unschätzbare Erfahrungen, auf die First Phosphate bei der Einführung unserer Best Practices für den internen Betrieb und den Umweltschutz Zugriff haben wird, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bernard bei der Umsetzung der sechsphasigen Integrationsstrategie von First Phosphate in der nordamerikanischen und globalen LFP-Batterieindustrie.

First Phosphate besitzt Konzessionsgebiete mit einer Fläche von insgesamt 1.500 km² in der Region Saguenay in Quebec (Kanada), die aktiv erschlossen werden. Die Konzessionsgebiete umfassen eine seltene Anorthosit-Eruptivgesteinsformation, die in der Regel ein hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen schädlicher Schwermetalle liefert.

Ich bin begeistert von dem Entwicklungsplan von First Phosphate und seinem Engagement für die Produktion von Phosphat in Batteriequalität durch saubere und umweltfreundliche Verarbeitungsmethoden, um eine konsistente und ethische Versorgung hier in Quebec zu gewährleisten, sagt Herr Lapointe. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der Phosphatindustrie, die ich bei meiner jahrelangen Tätigkeit bei Arianne Phosphate erlangt habe, bei First Phosphate einzubringen und die Entwicklung von Best Practices für das Unternehmen zu unterstützen.

Das Vorzeigekonzessionsgebiet Lac à lOrignal von First Phosphate liegt etwa 110 km Fahrtstrecke nördlich der City of Saguenay, der sechstgrößten Stadt in Quebec, die täglich von Montreal aus angeflogen wird, sowie über eine qualifizierte Industriearbeiterschaft und eine starke lokale Infrastruktur verfügt. Saguenay ist 30 km vom Tiefseehafen von Saguenay entfernt.

Das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche von First Phosphate liegt etwa 90 km Fahrtstrecke vom Tiefseehafen Saguenay entfernt. Das Unternehmen unterzeichnete vor kurzem eine Absichtserklärung mit dem Hafen von Saguenay, um sich Zugang zu den Weltmärkten und wertvoller Industriefläche bei einem Tiefseehafen zu sichern.

First Phosphate hat die Bohrgenehmigungen für seine Konzessionsgebiete Lac à lOrignal und Bégin-Lamarche erhalten – ein wichtiger Schritt im sechsphasigen Entwicklungsplan von First Phosphate für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie. Es wird erwartet, dass First Phosphate die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts für Lac à lOrignal in diesem Herbst bekannt geben wird.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Raffination von modernem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt in die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Lieferkettenfunktionen größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die Phosphatmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Konzessionsgebieten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus einer seltenen Anorthosit-Erdgestein-Formation, die im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: den Fokus des Unternehmens auf die direkte Integration seines Phosphatmaterials in die Lieferkette der großen Batterie- und Elektrofahrzeughersteller in Nordamerika; die Bekanntgabe der Ergebnisse des NI 43-101-konformen technischen Berichts für Lac à lOrignal durch das Unternehmen in diesem Herbst; die Erwartung, dass die Bohrgenehmigungen des Unternehmens für seine Konzessionsgebiete Lac à lOrignal und Bégin-Lamarche ein wichtiger Schritt in seinem sechsphasigen Entwicklungsplan für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie sind; die Erwartung, dass die Erfahrungen von Herrn Lapointe bei Arianne Phosphate für das Unternehmen von Nutzen sind, wenn es darum geht, Best Practices für den internen Betrieb und den Umweltschutz einzuführen; die Pläne des Unternehmens, seine Integrationsstrategie in der nordamerikanischen und globalen LFP-Batterieindustrie umzusetzen; Herr Lapointes Kommentar zu den Entwicklungsplänen für die Produktion von Phosphat in Batteriequalität durch saubere und umweltfreundliche Verarbeitungsmethoden, um eine konsistente und ethisch vertretbare Versorgung direkt hier in Quebec zu gewährleisten; und den Kommentar von Herrn Lapointe, seine Erfahrung in der Phosphatindustrie in das Unternehmen einzubringen und die Entwicklung von Best Practices für das Unternehmen zu unterstützen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dass sich das Unternehmen darauf konzentrieren wird, sein Phosphatmaterial direkt in die Lieferkette der großen Batterie- und Elektrofahrzeughersteller in Nordamerika zu integrieren; dass das Unternehmen die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts für Lac à lOrignal in diesem Herbst veröffentlichen wird; dass die Bohrgenehmigungen des Unternehmens für seine Konzessionsgebiete Lac à lOrignal und Bégin-Lamarche ein wichtiger Schritt in seinem sechsphasigen Entwicklungsplan für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie sein werden; dass die Erfahrung von Herrn Lapointe bei Arianne Phosphate dem Unternehmen bei der Einführung von Best Practices für den internen Betrieb und für den Umweltschutz von Nutzen sein wird; dass das Unternehmen seine Integrationsstrategie in der nordamerikanischen und globalen LFP-Batterieindustrie umsetzen wird; dass Herr Lapointe die Entwicklungspläne des Unternehmens zur Produktion von Phosphat in Batteriequalität durch saubere und umweltfreundliche Verarbeitungsmethoden vorantreiben wird, um eine konsistente und ethisch vertretbare Versorgung direkt hier in Quebec zu gewährleisten; und dass die Erfahrung von Herrn Lapointe in der Phosphatindustrie die Entwicklung von Best Practices für das Unternehmen fördern wird.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, sich darauf zu konzentrieren wird, sein Phosphatmaterial direkt in die Lieferkette der großen Batterie- und Elektrofahrzeughersteller in Nordamerika zu integrieren; dass das Unternehmen die Ergebnisse des NI 43-101-konformen technischen Berichts des Unternehmens für Lac à lOrignal nicht in diesem Herbst veröffentlichen wird; dass die Bohrgenehmigungen des Unternehmens für seine Konzessionsgebiete Lac à lOrignal und Bégin-Lamarche kein wichtiger Schritt in seinem sechsphasigen Entwicklungsplan für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie sein werden; dass die Erfahrung von Herrn Lapointe bei Arianne Phosphate dem Unternehmen bei der Einführung von Best Practices für den internen Betrieb und für den Umweltschutz nicht von Nutzen sein wird; dass das Unternehmen seine Integrationsstrategie in der nordamerikanischen und globalen LFP-Batterieindustrie nicht umsetzen wird; dass Herr Lapointe die Entwicklungspläne des Unternehmens zur Produktion von Phosphat in Batteriequalität durch saubere und umweltfreundliche Verarbeitungsmethoden nicht vorantreiben wird, um eine konsistente und ethisch vertretbare Versorgung direkt hier in Quebec zu gewährleisten; und dass die Erfahrung von Herrn Lapointe in der Phosphatindustrie die Entwicklung von Best Practices für das Unternehmen nicht fördern wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

