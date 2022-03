Beruflich und privat erfolgreich: Coaching für jede Lebenslage mit dem MindsetBooster von Manuela Dotschkal

Das Mindset, die Geisteshaltung, Bewertungen und die daraus resultierenden Emotionen beeinflussen unser Leben – Tag für Tag. Sind wir dem ausgeliefert oder können wir Einfluss darauf nehmen?

Jeder Mensch kommt früher oder später an einen Punkt, an dem er über sein Leben nachdenkt. Sehr häufig ist das so, wenn größere Probleme auftauchen, die einem wie ein unüberwindbarer Berg vorkommen. Was mache ich falsch? Warum kriege ich das nicht besser hin? Kann ich so etwas Schwieriges schaffen? Was will ich überhaupt? Ähnliche Fragen hat sich jeder schon einmal gestellt.

In diesen Situationen ist es oft das Beste, sich Rat und Hilfe zu holen. Manchmal reicht es bereits aus, mit jemandem zu sprechen, der selbst schon viele Probleme bewältigen konnte und einen anderen Blickwinkel hat. Bestenfalls sollte es jemand sein, der genügend Erfahrung mitbringt, um anderen zu helfen, sich neu zu sortieren. Und genau das hat sich Manuela Dotschkal auf die Fahnen geschrieben. Sie hat als Führungskraft gearbeitet und liebt es, mit Menschen zu arbeiten. „Manchmal kommt man an einen Punkt, an dem nur noch ein neues Mindset weiterhelfen kann“, so die erfolgreiche Rednerin und Beraterin. „Das zu erreichen, ist gar nicht so schwierig, man braucht einfach die passende Unterstützung, und die gebe ich gern.“

Die Expertin fesselt auch als Speaker ihr Publikum mit Fachwissen, das sie mit Charme, Humor und glasklarem Sachverstand zu vermitteln weiß. In mehr als 5000 Beratungen und Vorträgen begeisterte und überzeugte sie ihr Fachpublikum und Medien weltweit. Deshalb ist Manuela Dotschkal inzwischen als Speaker im Expertenportal neben bekannten Größen wie Suzanne Grieger-Langer, Tobias Beck und Hermann Scherer gelistet.

Mit dem MindsetBooster wieder auf Kurs kommen

Manuela Dotschkal hat aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung als Coach das richtige Gespür dafür, welchen Anstoß ihr jeweiliges Gegenüber braucht, um ein Hindernis zu überwinden. „Die Probleme sind privater oder beruflicher Natur, und auch die Menschen, die zu mir kommen, sind völlig unterschiedlich“, so Expertin Manuela Dotschkal. „Aber genau das macht mir Freude: Mich auf jeden Einzelnen einzustellen und mit ihm oder ihr gemeinsam eine individuelle Strategie zu erarbeiten, um das jeweilige Problem aus dem Weg zu räumen.“ Deshalb hat sie den MindsetBooster entwickelt.

Ein typisches Beispiel: Wer seinen Lebensunterhalt mit einer selbstständigen Tätigkeit bestreitet, wird oft bewundert, nach dem Motto „Du kannst dir deine Zeit frei einteilen!“ – „Ich bin ja nur Angestellter, aber du hast es gut, du kannst machen, was du willst!“ Dass es gar nicht so einfach ist, sich als Selbstständiger immer wieder neu zu motivieren und die eigenen Arbeitsabläufe zu strukturieren, ist vielen nicht klar. Denn auch der erfolgreichste Unternehmer braucht hin und wieder einen neuen Anlauf, um wieder „in die Spur zu kommen“ – genauso wie übrigens jeder andere Mensch auch. Es ist nicht entscheidend, in welcher Position man arbeitet, um ein erfülltes Leben zu haben. Entscheidend ist ganz allein das richtige Mindset, die innere Einstellung, die unser Lebensgefühl prägen.

Mentale „Innenraumsanierung“ – mit frischer Energie geht alles besser

Manuela Dotschkal bietet vom Business Coaching bis zur persönlichen Beratung jede denkbare Unterstützung an. Das können 1:1-Gespräche sein, aber auch Gruppensitzungen – je nach Problemstellung. „Wer sich von mir an die Hand nehmen lässt, bekommt eine regelrechte Innenraumsanierung“, sagt sie lächelnd. Gemeint ist natürlich der persönliche Innenraum, denn mit einem aufpolierten Selbstbewusstsein kann man wieder unbeschwert und energiegeladen durchs Leben gehen.

Der MindsetBooster wurde von Manuela Dotschkal entwickelt, um jedem auch online die Gelegenheit zu geben, in den Genuss ihrer Kurse zu kommen. Die Kurse sind jederzeit abrufbar, sodass man die Einheiten anschauen kann, wenn man Zeit dazu hat. Das Besondere: Sie werden ständig aktualisiert, sodass man mit dem Zugang stets zu den neuesten Erkenntnissen kommt. Wer lieber persönlich betreut werden möchte, kann natürlich auch zu Manuela Dotschkal nach Bulgarien reisen, um dort in wunderschöner Umgebung ein ganz individuelles Seminar zu besuchen.

Neue Lebensfreude durch Erfolg und persönliche Freiheit

Erfolg bemisst sich nicht nur nach Fachwissen, sondern wird auch ganz stark durch die persönliche Geisteshaltung beeinflusst. Und das ist sowohl im Beruf als auch im Privatleben wichtig. Oft verhindern innere Blockaden, dass man sich wirklich wohlfühlt und richtig durchstarten kann. Ob alte Hasen unter den Unternehmer*innen oder junge Start-ups – jeder benötigt hin und wieder den richtigen Anstoß, um bessere Wege zu persönlichem Wachstum und höherer Lebensqualität zu finden. Ein starkes Mindset, die Kenntnis über die angeborenen Talente und das fachliche Know-how führen zu einem erfolgreichen Unternehmertum. Die Business-Begleitung von Manuela Dotschkal und ihrem Ehemann Günter Dotschkal sorgt dafür, dass Leader ihre Firmen wieder mit Leichtigkeit und Spaß erfolgreich führen können.

Wer Genaueres erfahren möchte, auch über den beliebten MindsetBooster von Manuela Dotschkal, der kann sich auf der Website informieren oder sich sofort für einen mentalen Frischekick anmelden.

Ortrun E. Lenz

++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAGUD OOD

Frau Manuela Dotschkal

Ul. Georgi s. Rakovski 39

9000 Varna

Bulgarien

fon ..: +491732055020

web ..: https://www.manuela-dotschkal.de/

email : office@magud.eu

Manuela Dotschkal weiß genau wie es sich anfühlt, wenn der mentale Innenraum – das innere Wohnzimmer – nicht mehr wohnlich ist. Ihre Expertise „Starkes Mindset für ein starkes Leben – mentale Innenraumsanierung“ berührt und zieht Menschen an.

Manuela Dotschkal ist gebürtige Hamburgerin, die seit Anfang 2020 in Bulgarien lebt. Seit mehr als 30 Jahren ist sie international unterwegs. Sie beherrscht mehrere Fremdsprachen. Es ist ihr wichtig, so sagt sie, dass sie in jedem Land, in dem sie tätig ist „zumindest in der Landessprache einkaufen kann“. In ihrer Freizeit bewegte sie sich jahrelang unter Wasser genauso sicher, wie hoch in den Bergen, wenn sie und ihr Mann auf mehrtägigen Klettertouren unterwegs waren. Jetzt zieht es sie allerdings mehr ans Meer, wo sie auch ihr Business betreibt.

Manuela Dotschkal’s Lebensmission ist, Menschen in ihre Motivation, in ihre mentale Stärke zu bringen. So unterstützt sie ihre Kundinnen und Kunden dabei, eine kraftvolle Geisteshaltung, ein gefestigtes Mindset aufzubauen und zu erhalten.

Die Expertin, Rednerin, Autorin und Coach erreicht auf einzigartige Weise ihre Kundinnen und Kunden, die sogar extra aus Deutschland und international nach Varna/Bulgarien anreisen, um vor Ort mit ihr zu arbeiten. Sie hilft ihnen, Stärke, Selbstvertrauen und Lebensfreude aufzubauen und zu leben. Es heißt, Manuela Dotschkal habe die besondere Gabe, sich in ihr Gegenüber einzufühlen und den Menschen als Ganzes wahrzunehmen.

Auch begleiten sie und ihr Mann sehr erfolgreich Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Startups in ein ErfolgReiches Unternehmertum.



Pressekontakt:

MAGUD OOD

Frau Manuela Dotschkal

Ul. Georgi S. Rakovski 39

9000 Varna

fon ..: +491732055020

email : office@magud.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Asante Gold beginnt mit Abbau bei Bibiani in Ghana Vom ersten bis zum letzten Atemzug!