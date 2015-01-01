Berufsunfähig? Warum es sich lohnt, einen Spezialisten zu fragen

Oliver Ostheim und Oliver Klaus zum achten Mal in Folge als Top Anwälte für Berufsunfähigkeit ausgezeichnet

Bundesweit führende Kanzlei aus Darmstadt erhält Auszeichnung für besondere Expertise und Engagement im Versicherungsrecht

Darmstadt, Oktober 2025 – Die Rechtsanwälte Oliver Ostheim und Oliver Klaus, Partner der Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB, wurden zum achten Mal in Folge als _Top Anwälte für Versicherungsrecht_ ausgezeichnet.

Die Ehrung würdigt ihre herausragende fachliche Kompetenz, ihre konsequente Mandantenorientierung und ihr langjähriges Engagement für Versicherte, deren Berufsunfähigkeitsversicherung nicht leistet.

Mit der seltenen Kombination der drei Fachanwaltschaften Versicherungsrecht, Medizinrecht und Sozialrecht zählt die Kanzlei zu den führenden Adressen in Deutschland, wenn es um Streitigkeiten rund um die Berufsunfähigkeit geht. Seit fast zwei Jahrzehnten setzt das Team Maßstäbe in der Beratung, außergerichtlichen Einigung und Prozessführung.

Oliver Ostheim steht für Präzision und Durchsetzungsstärke Mit strategischem Weitblick und klarem juristischem Kompass vertritt er Versicherte bundesweit.

_“Berufsunfähigkeit betrifft nicht nur Paragrafen, sondern Existenzen. Unser Ziel ist es, dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, schnell und fair zu ihrem Recht kommen,“_ sagt Ostheim.

Oliver Klaus gilt als einer der erfahrensten Prozessanwälte im Thema Berunfsunfähigkeit. Er kombiniert tiefes juristisches Fachwissen mit menschlichem Verständnis für die Lebenssituation seiner Mandanten.

_“Wir sehen täglich, wie viel Unsicherheit und Druck mit einer Berufsunfähigkeit verbunden sind. Deshalb kämpfen wir nicht nur juristisch, sondern auch menschlich – mit Klarheit, Haltung und Erfahrung,“_ so Klaus.

Oliver Ostheim und Oliver Klaus-Weidenbach sind Co-Autoren im Münchener Anwaltshandbuch – dem Standardwerk für Versicherungsrecht. In dem Kapitel über Personenversicherungen setzen sie sich auf 100 Seiten ausführlich mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung auseinander und schaffen damit Maßstäbe und Standards in der Prozessführung.

Die Kanzlei mit Hauptsitz in Darmstadt, im Herzen der Metropolregion Rhein-Main-Neckar, unterhält zwölf weitere Standorte bundesweit. Trotz aller digitalen Kommunikationswege legen Ostheim & Klaus Wert auf persönliche Beratung und direkte Begegnung mit ihren Mandanten.

Über Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB

Die Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim & Klaus PartmbB ist die bundesweit führende Spezialkanzlei im Thema Berufsunfähigkeit. Mit fast 20 Jahren Erfahrung, tiefem Fachwissen und einer klaren Spezialisierung auf Berufsunfähigkeit beraten und vertreten die Anwälte ausschließlich Versicherte. Wenn die Versicherung nicht zahlt, sorgen Ostheim & Klaus für Klarheit, Durchsetzung und Gerechtigkeit – persönlich, kompetent und bundesweit.

Hauptsitz: Darmstadt

Weitere Standorte: u. a. Berlin, München, Hamburg, Köln, Stuttgart, Nürnberg, Leipzig, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt, Essen, Freiburg

Web: https://www.ok-rechtsanwaelte.de/

