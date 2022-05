Beschauliches IJsselmeer wird zum mörderischen Schauplatz

Monika Arend aus Wiehl legt nach zwei Liebesromanen ihren ersten Krimi vor – Ruhe sanft am IJsselmeer

Das Ijsselmeer, Hollands größter Binnensee zwischen Friesland und Noord-Holland gelegen, ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel für deutsche Touristen. Auch Monika Arend, Autorin aus Wiehl, die bislang zwei Liebesromane veröffentlicht hat, liebt diesen Landstrich, hat ihn als Seglerin früher oft gemeinsam mit ihren Eltern unsicher gemacht und kennt sich vor Ort natürlich sehr gut aus. Kein Wunder also, dass sie ihren ersten Kriminalroman genau dort spielen lässt – und dabei zudem ihrer Segelpassion Ausdruck verleiht.

Die junge Schauspielerin Melinda Caspari, die im Ruhrgebiet lebt, ist zurzeit nicht gerade viel gebucht. Nach einer Hauptrolle in einer Krimiserie bekommt sie kaum mehr neue Engagements, deshalb ist sie sehr froh, als ihr eines Tages das Angebot ins Haus flattert, in einem heimatlichen Theaterstück am Ijsselmeer die Rolle des Frauchens von Stavoren, einer alten Sagengestalt, übernehmen zu können. Das Angebot abseits ihrer Heimat kommt ihr zudem auch privat nicht gerade ungelegen, hat sie doch seit einiger Zeit das Gefühl, permanent gestalkt zu werden. Also sagt sie zu und reist schon bald ins Nachbarland.

Doch auch in dem kleinen Ferienhäuschen am Rande von Laaksum, das ihr der Chef des Touristikbüros für die Dauer ihres Engagements zur Verfügung stellt, fühlt sie sich irgendwie nicht richtig wohl und zudem beobachtet. Deshalb nimmt sie eines Tages den jungen Fred gerne bei sich auf, der eigentlich mit seinen Brüdern und einem Freund auf dem Ijsselmeer segeln wollte, dann aber unter heftiger Seekrankheit leidet und das Schiff verlassen muss. Als Melina eines Tages einen Spaziergang mit Fred macht, entdecken die beiden eine Leiche …

Bibliografische Angaben:

Monika Arend: Ruhe sanft am IJsselmeer

Herzsprung-Verlag, ISBN: 978-3-98627-020-9

Auch als E-Book erhältlich.

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

