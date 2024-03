BESONDERS SEIN erzielt Platz 5 im ‚Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2024‘-Ranking

Mitarbeiter im Fokus

Die Nürnberger Agentur BESONDERS SEIN GmbH hat im Wettbewerb „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023“ mit dem 5. Platz erneut überdurchschnittlich abgeschnitten. Diese Auszeichnung der Initiative Great Place to Work® bestätigt die außergewöhnliche Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung der Agentur. Die Prämierungsveranstaltung fand am 7.3. in den Design Offices in Bonn statt.

Nachdem die Agentur im Jahr 2022 die Erstplatzierung und letztes Jahr die Zweitplatzierung belegte, erzielte BESONDERS SEIN in diesem Jahr nun den 5. Platz in der Kategorie „Bester Arbeitgeber kleiner Mittelstand 2024“. BESONDERS SEIN-Mitarbeitende hoben speziell die Mitarbeiterzufriedenheit und die wertschätzende Unternehmenskultur hervor, die durch individuelle Förderung und das Vertrauen der Führungskräfte geprägt ist. So gaben beispielsweise 100 Prozent der Mitarbeitenden an, dass sie sich unabhängig von ihrer Position als vollwertiges Mitglied behandelt fühlen. Die Agentur zeichnet sich durch eine offene Kommunikation, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und ein starkes Gemeinschaftsgefühl aus. In einem exklusiven Interview zwischen der Geschäftsführerin von BESONDERS SEIN und dem Geschäftsführer von Great Place to Work® Deutschland, gibt die Agenturinhaberin Einblicke in die Philosophie ihrer Arbeitgebermarke und spricht über die heutige Bedeutung ein „Great Place to Work®“ zu sein.

„Diese erneute Auszeichnung unterstreicht, wie zentral unsere Unternehmenskultur für unseren Erfolg ist. Es ist ein Beweis dafür, dass das Wohlergehen und die Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt all unserer Bemühungen stehen. Ihr Engagement und ihre Kreativität sind die Grundpfeiler unserer Agentur. Dieses Lob gehört ganz ihnen, und es stärkt unser Bestreben, weiterhin ein Umfeld zu fördern, in dem jeder sein Bestes geben kann“, so Daniela Köhler, Geschäftsführerin von BESONDERS SEIN.

„Es ist beeindruckend, wie konsequent und nachhaltig die teilnehmenden Unternehmen in der Great Place to Work® Initiative regelmäßig Feedback ihrer Mitarbeitenden einholen, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, und das in einem zu Teilen so volatilen Marktumfeld“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Deutschland. „Dass sie es bei über 1.000 teilnehmenden Unternehmen geschafft haben, auf die Bestenliste zu gelangen, zeigt die Spitzenqualität in Bezug auf die gelebte Unternehmenskultur.“

Weitere Informationen unter: https://besonders-sein.de/

BESONDERS SEIN – strategische Markenberatung, Marketing und Digitalkonzepte: https://besonders-sein.de/marketing-agentur-nuernberg/markenpositionierung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BESONDERS SEIN GmbH

Frau Larissa Schmidt

Andernacher Straße 53

90411 Nürnberg

Deutschland

fon ..: +49 911 957 60 70

web ..: https://besonders-sein.de/

email : presse@besonders-sein.de

Über BESONDERS SEIN:

Die BESONDERS SEIN GmbH ist eine Agentur für strategisch-kreatives Digitalmarketing aus Nürnberg und wurde 1999 von Daniela Köhler gegründet. Ursprünglich gestartet als Ein-Frau-Unternehmen ist sie zu einem etablierten Spezialisten für Digitalmarketing gewachsen und zählt inzwischen zu den bekanntesten Agenturen für Industrie und Mittelstand in der Region. Sie bietet Dienstleistungen aus den Bereichen strategische Markenberatung, Marketing, Digitalkonzepte und deren Vermarktung. Die Unternehmens-Philosophie rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Die Ausrichtung zielt zum einen darauf ab, Individualität zu fördern und mit Authentizität die eigenen Stärken größtmöglich nutzbar zu machen. Zum anderen zielt sie auf die Überzeugung von BESONDERS SEIN ab, dass künftig diejenigen gewinnen, die Menschlichkeit als Grundsatz für Erfolg definieren und Wertschätzung, Profit und Sinnhaftigkeit vereinen.

Über Great Place to Work®:

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Allein in Deutschland begleitet Great Place to Work® jährlich mehr als 1.000 Unternehmen aller Branchen und Größen und befragt über 400.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Weltweit führt Great Place to Work® jährlich mit seinen rund 60 Instituten Befragungen in 18.000 Unternehmen mit mehr als 20 Millionen Beschäftigten aus über 170 Ländern durch. Damit ist Great Place to Work® eine international führende, benchmarkbasierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität.

Pressekontakt:

BESONDERS SEIN GmbH

Frau Larissa Schmidt

Andernacher Straße 53

90411 Nürnberg

fon ..: +49 911 957 60 70

web ..: https://besonders-sein.de/

email : presse@besonders-sein.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TerrAscend sieht riesiges Potenzial am US-Cannabis-Markt FUE-Haartransplantation in Frankfurt – Mit Expertin Sylvia Nikisch zu natürlichem Haarwachstum