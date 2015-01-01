„Best of Herz 7“ (Vol. 2)

Der musikalische Sommerhit-Mix aus den Schlagercharts

Von Schlagerfans wie Musikmagazinen gleichermaßen gefeiert, in vielen Schlagercharts platziert ( u,.a Amazon) bietet der Sampler „Best of Herz7 (Vol. 2)“ eine wundervolle Auswahl an sommerlichen und emotionalen Liedern, die das Herz berühren und gute Laune verbreiten. Mit Beiträgen von namhaften Künstlern und talentierten Neuentdeckungen des Winnender Kultlabels ist dieser Sampler der perfekte Begleiter für die schönste Zeit des Jahres.

Unter den Highlights finden sich Titel wie „Sommer, Sonne, Strand“ von Pop-Aufsteiger Steffen Sturm, der- auch im Vorprogramm von Andrea Berg umjubelt – garantiert Urlaubsstimmung aufkommen lässt, sowie „Flammen der Liebe“ von Dr. Maibach, der offiziellen deutschen Version des Fancy-Hits „Flames of Love“ das die Liebe in vollen Zügen feiern möchte. Wolfgang Lippert bringt mit „Über uns die Sonne“, einen erwachsenen Song, der – geschrieben von Dieter „Maschine“ Birr, eine warme, sonnige Melodie transportiert, Susey Wendy stimmt mit „Dieser Weg“, ihrem umjubelten Siegertitel des „ESC für Nachwuchsacts“ auf eine Reise der Gefühle ein, während Julia Meinzer mit „Mein Stolz und mein Glück“ kraftvolle Emotionen vermittelt, die nicht nur Eltern nachvollziehen können.

Weitere Ohrwürmer sind das mehrere Wochen in den Radiocharts notierte „Crazy und Genial“ von Tanja und Ines, das kraftvolle „Jetzt oder nie“ von Aurel, und „Erst ein Cappuccino“ von Anuschka Miccoli – perfekt für den kleinen Moment der Auszeit. Die Miccis sorgen mit „Aufschieberitis“ für eine humorvolle Note im Fünfziger Jahresstil, während Anthony Bauer Jr. mit „Das ist der Sommer“ echtes Sommerfeeling verbreitet.

Der Sampler wird abgerundet durch weitere mitreißende Songs: „Wir sind Family“ von Laura Angela, „Ich freu mich“ von Eli Melinda, die magische Zusammenarbeit von Steffen Sturm & Yve Marwan mit „Das ist doch Zauberei“ sowie Susann Engels Stimmschönheit bei „Dieser Sommer in Portugal“. Marie Vell bringt mit „Viel zu schnell“ die Gefühle auf den Punkt, während Mario Albers mit „Kumpels, Freunde und Kollegen“ einen echten Gemeinschaftssong liefert. Den Zuhörer erwarten außerdem den zeitlosen Superhit „Mein Typ“ von Daisiana, das erotisierend-vitale „Körperkontakt“ von Vivien Jäger, die Hymne „Beste Zeit“ von Christian Deussen und das hoffnungsvolle „Wunder Leben“ von Diana Herold. Der „Best of Herz 7“ (Vol. 2) ist eine musikalische Sommerreise voller Gefühl, Spaß und guter Laune – perfekt, um die schönen Momente des Lebens zu feiern.

Stream auf Spotify!

