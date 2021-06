Best of Zentralschweiz in 3 Tagen zum Schnäppchenpreis!

3-Tage Erlebnis-Reise Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz mit Pilatus, Titlis, Rigi – Königin der Berge – inkl. Schiff, Bahn, Bergbahnen, City Taxen und 2 Übernachtungen ab CHF 299.00 pro Person!

3-tägige Erlebnis-Reise Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz mit Pilatus, Titlis und Rigi – Königin der Berge – inkl. Schiff, Bahn, Bergbahnen, City Taxen und 2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen zum Sonderpreis CHF 598.- im Hotel *** ALPINA Luzern und CHF 698.- im Hotel **** MONOPOL Luzern.

Entdecken Sie während 3 Tagen auf einer _Stadt – See – Berg Abenteuerreise_ mit Dampfschiff, Bahn, Berg- und Luftseilbahn das traumhafte Berg- und Landschaftspanorama rund um den Vierwaldstättersee: Am 1. Tag geht es mit der goldenen Rundfahrt mit Schiff, Zahnrad- und Luftseilbahn auf den Pilatus, am 2. Tag auf den Gletscherberg Titlis auf 3’239m und am 3. Tag mit Schiff, Zahnrad- und Luftseilbahn auf die Rigi, Königin der Berge.

Ihr Ausgangspunkt ist das idyllische Städtchen Luzern, welches ganz oben auf der Beliebtheitsskala aller touristischen Ziele in der Schweiz steht, wo sich diesen Sommer wohl kaum asiatische Touristen aufhalten dürften. Touristen aus Deutschland, Österreich und ganz Europa nutzen die einmalige Gelegenheit, Luzern und Umgebung ganz ohne den zu dieser Zeit sonst üblichen Dichtestress zu erleben.

Das Städtchen Luzern – eingebettet in ein eindrückliches Bergpanorama, ist das Tor zur Zentralschweiz. Luzern ist dank seiner vielen Sehenswürdigkeiten, dem attraktiven Shoppingangebot, der einzigartigen Lage am Vierwaldstättersee und der nahen Ausflugsberge Rigi, Pilatus oder Stanserhorn Ziel vieler Reisegruppen und Individualgäste auf ihrer Reise quer durch die Schweiz.

Tag 1: Goldene Rundfahrt auf den Pilatus

Mit dem Schiff geht es von Luzern nach Alpnachstad und anschliessend mit der STEILSTEN ZAHNRADBAHN DER WELT auf den Hausberg Pilatus Kulm 2’132 m ü.M. Ein atemberaubender Rundblick über die Zentralschweizer Seen und die Schweizer Alpen wird Sie begeistern.

Bei einem feinen Gläschen Wein und einer Innerschweizer Spezialität geniessen Sie auf dem Luzerner Hausberg Lebensqualität und Freude pur. Nach einer spektakulären Fahrt mit der roten Luftseilbahn und der Panorama-Gondelbahn erreichen Sie Kriens, wo Sie mit dem Bus Nr. 1 nach Luzern zurück zum Hotel gelangen.

Tag 2: Ausflug aufs Gletscherparadies Titlis auf 3’239m

In weniger als 45 Minuten ab Luzern, erreichen Sie mit dem Auto oder öffentlichen Verkehr das Klosterdorf Engelberg.

Titlis Rotair mit 360° Drehsicht

Von Engelberg bringt Sie die 8er-Gondelbahn Titlis-Xpress, mit der Möglichkeit für einen Ein- oder Ausstieg in der Mittelstation Trüb, direkt zur Station Stand. Dann kommt der Wechsel in die _Titlis Rotair_, die WELTWEIT ERSTE DREHSEILBAHN, welche Sie zu Ihrem Gletschererlebnis bringt. Der Weg ist Teil des Ziels – in der fünfminütigen Fahrt von der Zwischenstation Stand hoch zum Titlis dreht sich die Seilbahn einmal um 360 Grad. Die Aussicht in alle Himmelsrichtungen mit schneebedeckten Berggipfeln, steilen Felsplanken und tiefen Gletscherspalten ist überwältigend.

Am Gipfel angekommen, gelangen Sie durch die Gletschergrotte über einen unterirdischen Stollen zur Aussichtsplattform am Südwandfenster. Die Hängebrücke spannt sich von dort bis zur Bergstation des Gletscher-Sessellifts Ice Flyer. Der TITLIS Cliff Walk ist nur einen Meter breit und über 100 Meter lang. Der Blick in die Tiefe ist definitiv atemberaubend!

Gletscherspass

Sobald Sie wieder festen Boden unter den Füssen haben, gehen der Spass und das Staunen weiter. Entdecken Sie die Gletschergrotte und lassen Sie sich von der Eismasse und den schönen Eisskulpturen beeindrucken. Oder schnappen Sie sich ein Rutschgerät wie zum Beispiel einen aufgeblasenen Gummiring und rasen Sie die Piste runter. Auf dem Ice Flyer sind Sie dann geschmeidiger unterwegs – Sie sitzen bequem in einer Sesselbahn und gleiten über den Gletscher.

Titlis Cliff Walk

Ein mulmiges Gefühl stellt sich auf dem Titlis Cliff Walk ein, wenn Sie auf 3’041 Metern über Meer und einem 500 Meter hohen Abgrund über die Hängebrücke spazieren. Der 40-minütige gesicherte Wanderweg bis zum Stotzig Egg rundet das Schnee-Erlebnis ab.

Tag 3: Ausflug auf die Rigi, Königin der Berge

Die RIGI Rundfahrt beginnt mit dem Schiff von Luzern nach Vitznau, danach bringt Sie die ÄLTESTE BERGBAHN EUROPAS seit 1871 auf die „Königin der Berge“, 1800m über Meer.

Auf der Rigi Kulm geniessen Sie eine majestätische 360° Rundsicht mit Blick aufs Schweizer Mittelland bis zum Schwarzwald, den Vogesen und den Alpenkranz von Glarner- bis Berner Alpen. Nach der Rückfahrt mit der Zahnradbahn bis Rigi Kaltbad und von dort mit der Luftseilbahn nach Weggis, fahren Sie mit dem Schiff zurück nach Luzern. Von der Schiffstation zum Hotel MONOPOL sind es nur wenige Schritte.

Best of Zentralschweiz in 3 Tagen ab CHF 299.00 pro Person!

Optional buchbar:

* Kaltes und warmes Frühstück pro Tag / pro Person CHF 20.00

* Zimmer mit Klimaanlage zuzüglich CHF 30.00 pro Tag

* Privatparkplatz im Innenhof (nachts abgeschlossen) oder Bahnhof Parking, z.z.g. CHF 30.00 pro Tag

* Verlängerungsnacht im Doppelzimmer für 2 Personen CHF 230.00 (exkl. Frühstück, exkl. Taxen) im Hotel **** MONOPOL Luzern, CHF 180.00 (exkl. Frühstück, exkl. Taxen) im Hotel *** ALPINA Luzern.

Angebot gültig bis 31. Oktober 2021.

Wichtig: Der Sonderpreis von CHF 598.- (Hotel ALPINA Luzern) und CHF 698.- (Hotel MONOPOL Luzern) gilt ausschliesslich bei einer Buchung DIREKT übers Hotel MONOPOL Luzern oder Hotel ALPINA Luzern:

Buchung mit Stichwort „3 Tages Package CHF 598.- Hotel ALPINA Luzern“ oder „3 Tages Package CHF 698.- Hotel MONOPOL Luzern“ per Email mail@monopolluzern.ch oder Tel. +41 41 226 43 43

Weitere Informationen unter: https://www.hotel-luzern.com/best-of-zentralschweiz-in-3-tagen/

Das 4-Sterne Hotel MONOPOL und das 3-Sterne Hotel ALPINA Luzern befinden sich direkt am Bahnhof und in der Altstadt Luzern mitten in den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt und sind damit der ideale Aufenthaltsort für Touristen und Kulturinteressierte aus aller Welt.

Weitere Sonderangebote in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz auf der Webseite des Hotel MONOPOL Luzern unter https://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote

