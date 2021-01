Best Practice in der (Senioren-)Tagespflege – 50 strategische Ideen und Vorschläge für Führungskräfte

Peter Wawrik, Lukas Wawrik und Karla Kämmer vermitteln Ihnen in „Best Practice in der (Senioren-)Tagespflege“ hilfreiches Wissen aus der Praxis für die Praxis.

In den Beratungen und Projektplanungen der Autoren dieses Buches bei Trägern von Pflegeunternehmen und in ihren Seminaren zum Planen und Betreiben von Tagespflegen bzw. zur betriebswirtschaftlichen Führung werden immer wieder spannende, kreative und auch innovative Praxisideen an sie herangetragen, die den Alltag der Mitarbeiter, aber auch den Tag für die Gäste, erleichtern oder verbessern. Es handelt sich dabei um „Best Practice“- Ideen, da die meisten Ideen praxiserprobt und sich als erfolgreich herausgestellt haben. Peter Wawrik, Lukas Wawrik und Karla Kämmer haben sich nun dazu entschieden, das Wissen, dass sie im Verlauf ihrer Karriere gesammelt haben, in Buchform an andere Interessierte weiterzugeben und damit den Alltag in der Senioren-Tagespflege zu erleichtern bzw. positiver zu gestalten.

In dem Buch „Best Practice in der (Senioren-)Tagespflege“ werden Impulse gesetzt und viele Fragen beantwortet. Sie lernen damit schnell, wie man den Alltag für die Gäste differenzierter, kreativer und vielleicht auch humorvoller gestalten und wie man Angehörige oder Betreuer mit in die Arbeit der Tagespflege einbeziehen kann, aber auch wie sich Mitarbeiter gut organisieren können. Sie erfahren, welche Aktivitäten besonders von Gästen geschätzt werden und wie sich Tagespflegen gut im eigenen Viertel vernetzen können. Vor allem vermittelt das Buch jedoch auch, wie man diese Ideen möglichst effektiv und sinnvoll umsetzen kann.

„Best Practice in der (Senioren-)Tagespflege“ von Peter Wawrik, Lukas Wawrik und Karla Kämmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15284-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

