Beständig statt rasant: Immobilienmarkt München Laim 2025

Laim bleibt stabil – Immobilienmarkt ohne große Sprünge, aber mit soliden Werten

Der Münchner Stadtteil Laim mit seinen ca. 57.000 Einwohnern liegt zwischen der Schwanthalerhöhe im Osten und Pasing im Westen. Typischerweise findet man in Laim größere Gebiete mit Einfamilienhäusern, Villen und Wohnanlagen mit zum Teil gemeinnützigen mehrgeschossigen Wohneinblocks direkt nebeneinander. In jüngerer Vergangenheit erfuhr der alte Dorfkern um den Laimer Anger durch den Neubau zahlreicher neuer Gewerbe- und Bürogebäude eine deutliche Aufwertung und damit auch Laim. Insgesamt punktet Laim mit einer prima Infrastruktur und einer doch ansehnlichen Palette von kulturellen Möglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Der Immobilienmarkt in Laim zeigt sich robust, in preislicher Hinsicht gibt es keine unerwarteten Ausschläge.

Immobilienpreise München Laim (statistische Durchschnittswerte):

Insgesamt gab es in den vergangenen 12 Monaten 530 Verkaufsangebote für Eigentumswohnungen in München Laim. Das sind etwa 8 % mehr Wohnungsangebote als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Preislich hat sich allerdings nicht viel verändert, die Angebotspreise bewegen sich im Schnitt fast auf Vorjahresniveau. Bei den meisten der Angebote handelt es sich natürlich um Etagenwohnungen, einige wenige sind Maisonettewohnungen, Dachterrassen, oder Penthauswohnungen. Der Quadratmeterpreis für Wohnungen in Laim lag letzten Jahr durchschnittlich bei 7.500 EUR pro m² für Gebrauchtimmobilien, Neubauwohnungen lagen im Mittel bei knapp 12.000 EUR pro m². Im Schnitt kostete damit z. B. eine 70 m² Wohnung gebraucht rund 525.000 EUR, als Neubau ca. 840.000 EUR.

Im Haussegment gab es Angebote für 26 Einfamilienhäuser, 18 Doppelhaushälften, 11 Reihenhäuser und 16 Mehrfamilienhäuser, damit auch geringfügig mehr als im Vorjahr. Im preislichen Durchschnitt lag ein 185 m² Einfamilienhaus bei etwa 1,87 Mio. EUR, ein 140 m² Doppelhaushälfte bei 1,34 Mio. EUR, ein 110 m² Reihenhaus bei ca. 950.000 EUR und ein 400 m² Mehrfamilienhaus bei durchschnittlich 2,88 Mio. EUR.

Im Segment Baugrundstücke waren 15 Objekte am Markt verfügbar. Die Quadratmeterpreise bewegten sich für Einfamilienhausgrundstücke im Schnitt bei knapp 3.000 EUR pro m², für Mehrfamilienhausgrundstücke bei ca. 4.850 EUR pro m².

„Laim ist in verschiedenartiger Hinsicht interessant. Die Verkehrsanbindung ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto sehr gut, die gesamte Infrastruktur ist einfach passend für den „Stadtmenschen“. Die Nähe zum Hirschgarten, Westpark, Schlosspark Nymphenburg, Westbad sind weitere Pluspunkte.“ meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für Laim und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de; Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München Laim. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

