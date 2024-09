Bestandsimmobilien als flexibler und robuster Baustein in der Vermögensplanung

Bestandsimmobilien bieten stabile Wertsteigerungen, kontinuierliche Mieteinnahmen und steuerliche Vorteile. Sie bleiben eine der verlässlichsten Strategien für den langfristigen Vermögensaufbau.

Bestandsimmobilien gelten seit jeher als eine der sichersten und rentabelsten Investitionsmöglichkeiten. Ihre Stabilität und Beständigkeit machen sie besonders in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten attraktiv. Gute Bestandsimmobilien, also bereits bestehende und bewährte Immobilien, bieten Anlegern zahlreiche Vorteile, die sie zu einem unverzichtbaren Teil eines gut diversifizierten Portfolios machen.

„Einer der Hauptgründe, warum Bestandsimmobilien immer eine wichtige Investition bleiben, liegt in ihrer Beständigkeit und Wertstabilität. Im Gegensatz zu anderen Anlageformen, die stark von den Schwankungen der Finanzmärkte abhängen, behalten Immobilien in der Regel ihren Wert oder steigern ihn sogar im Laufe der Zeit. Dieser Wertzuwachs kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie zum Beispiel die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, demografische Veränderungen oder infrastrukturelle Maßnahmen. Besonders in gefragten städtischen Gebieten mit guter Verkehrsanbindung und wachsender Bevölkerung ist ein kontinuierlicher Anstieg der Immobilienpreise zu beobachten“, sagt Jonathan Grunwald, Makler beim Finanzdienstleistungsunternehmen Value Brain aus Stegaurach (https://valuebrain.de).

Stabile Mieteinnahmen sind ein weiterer Vorteil von Bestandsimmobilien. Besonders in Städten mit hoher Nachfrage nach Wohnraum bieten vermietete Bestandsimmobilien eine zuverlässige Einkommensquelle. Die Mietpreise sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, und es ist nicht abzusehen, dass sich dieser Trend in absehbarer Zeit umkehrt. Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch, was die Mieteinnahmen stabil hält. Anleger profitieren von dieser Sicherheit, indem sie regelmäßige Cashflows generieren, die ihnen finanzielle Stabilität und Planungssicherheit bieten. Diese kontinuierlichen Einnahmen sind besonders für diejenigen attraktiv, die eine langfristige, konservative Anlagestrategie verfolgen.

Dadurch böten Bestandsimmobilien Anlegern auch eine gewisse Inflationssicherheit. In Zeiten steigender Inflation erhöhe sich in der Regel auch die Immobilienpreise sowie die Mieten, da Sachwerte wie Immobilien ihren Wert im Verhältnis zur Inflation besser hielten als Geldanlagen. Dies biete einen natürlichen Schutz vor Kaufkraftverlust und trage zur langfristigen Sicherung des Vermögens bei – zumal Anleger frühzeitig steuerlichen Vorteilen des Investments profitieren könnten, indem sie die Zinsen für Kredite, die zur Finanzierung der Immobilie aufgenommen wurden, sowie Abschreibungen auf die Immobilie von der Steuer absetzten.

Ein entscheidender Faktor, der den Erfolg von Immobilieninvestitionen maßgeblich beeinflusst, ist in diesem Zusammenhang die Lage der Immobilie, betont Jonathan Grunwald. Die alte Immobilienweisheit „Lage, Lage, Lage“ habe nach wie vor Gültigkeit. Eine gute Lage biete nicht nur die Aussicht auf Wertsteigerung, sondern auch auf eine hohe Nachfrage und somit geringe Leerstandsrisiken. Immobilien in zentralen städtischen Gebieten oder in aufstrebenden Stadtteilen profitierten von der Nähe zu Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. „Diese Faktoren erhöhen die Attraktivität für potenzielle Mieter und Käufer gleichermaßen. Investoren, die sich auf gute Lagen konzentrieren, können langfristig von einem stabilen oder sogar steigenden Wert ihrer Immobilie ausgehen. Auch in Krisenzeiten bleiben Immobilien in begehrten Lagen gefragt, was das Risiko von Wertverlusten minimiert. Gleichzeitig bieten solche Immobilien aufgrund der hohen Nachfrage nach Mietwohnungen in zentralen Lagen eine hohe Mietrendite, was die Gesamtrendite der Investition zusätzlich erhöht“, sagt der Experte.

Ein weiterer Aspekt, der gute Bestandsimmobilien als Investment attraktiv macht, ist die Möglichkeit der Wertsteigerung durch gezielte Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen. Oftmals können durch vergleichsweise geringe Investitionen in die energetische Sanierung, den Ausbau des Wohnraums oder die Modernisierung von Küche und Bad signifikante Wertsteigerungen erzielt werden. Solche Maßnahmen steigern nicht nur den Marktwert der Immobilie, sondern ermöglichen auch höhere Mieteinnahmen. Ein gut geplantes und durchgeführtes Modernisierungsprojekt kann somit die Rentabilität einer Immobilie erheblich erhöhen und die Investition langfristig sichern.

Über Value Brain

Über Value Brain

Natürlich mehr bleibende Werte: Unter diesem Motto führt Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Thomas Hack sein Finanzdienstleistungsunternehmen Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) in Stegaurach bei Bamberg.

