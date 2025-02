Bestattungsunternehmen Augustin in Bielefeld

Ein Verlust schmerzt tief. Bestattungen Augustin übernimmt alle Formalitäten, damit Sie Zeit für Ihre Trauer haben. Einfühlsam und zuverlässig stehen wir Ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite.

Würdevolle Begleitung im Trauerfall

Bestattungen Augustin: Einfühlsame Begleitung im Trauerfall

Der Verlust eines geliebten Menschen ist eine der schwersten Herausforderungen im Leben. In dieser emotional belastenden Zeit unterstützt Bestattungen Augustin in Bielefeld Angehörige mit Erfahrung, Einfühlungsvermögen und umfassendem Service. Das traditionsreiche Familienunternehmen, gegründet im Jahr 1925, wird heute in dritter Generation von Detlef Augustin geführt und hat sich als verlässlicher Partner im Trauerfall etabliert.

Sobald ein Todesfall eintritt, steht das Team von Bestattungen Augustin den Hinterbliebenen zur Seite. In einem persönlichen Gespräch werden alle Details der Bestattung geklärt, um die Wünsche des Verstorbenen und seiner Angehörigen zu respektieren. Dabei übernimmt das Unternehmen sämtliche Formalitäten, von der Terminabsprache mit Friedhöfen und Trauerrednern bis hin zur Organisation und Gestaltung der Trauerfeier.

Die Hinterbliebenen können aus verschiedenen Bestattungsarten wählen – von der traditionellen Erdbestattung über Feuer- bis hin zur Seebestattung. Neben der Überführung und Aufbahrung des Verstorbenen kümmert sich das Unternehmen auch um die Ausschmückung der Trauerhalle und das Setzen des Grabsteins.

Dank eines eigenen Sarglagers kann Bestattungen Augustin flexibel und individuell auf die Bedürfnisse der Angehörigen eingehen. Die oberste Priorität bleibt stets, den Abschied so würdevoll und persönlich wie möglich zu gestalten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte direkt beim Bestattungshaus in Bielefeld.

Im Todesfall steht das Bestattungsunternehmen in Bielefeld den Angehörigen sofort zur Seite. Mit viel Einfühlungsvermögen organisiert das erfahrene Team alle Details der Trauerfeier und übernimmt die notwendigen Formalitäten. Dadurch bleibt den Hinterbliebenen Raum für ihre Trauer.

Seit 1925 wird der Familienbetrieb in Bielefeld geführt und ist heute unter der Leitung von Detlef Augustin in dritter Generation tätig. Mit einem eigenen Sarglager und umfassendem Service hat sich das Unternehmen als vertrauensvoller Ansprechpartner etabliert.

Individuelle Abschiedsgestaltung

Die Mitarbeiter des Bestattungshauses nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche und gehen auf die individuellen Wünsche der Angehörigen ein. Ob Erd-, Feuer- oder Seebestattung – jede Form des Abschieds wird würdevoll und nach den Vorstellungen der Hinterbliebenen gestaltet.

Zum umfassenden Service gehören zudem die Aufbahrung und Überführung des Verstorbenen, die Abstimmung mit Friedhöfen und Trauerrednern sowie die Gestaltung der Trauerhalle. Auch die spätere Grabgestaltung wird auf Wunsch übernommen. So sorgt das Bestattungshaus für eine respektvolle und würdevolle letzte Ruhestätte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bestattungen Augustin

Herr Detlef Augustin

Gemeindeweg 4

33729 Bielefeld

Deutschland

fon ..: 0521 – 71090

fax ..: 0521 – 71017

web ..: http://www.bestattungen-augustin.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

Bestattungen Augustin

Herr Detlef Augustin

Gemeindeweg 4

33729 Bielefeld

fon ..: 0521 – 71090

web ..: http://www.bestattungen-augustin.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sorgenfrei im Alter: Der neue Ratgeber zur Immobilienverrentung gibt wertvolle Einblicke Go Reply und Sprint Reply automatisieren die Erstellung klinischer Studienberichte für Dr. Schwabe mit KI