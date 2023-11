Beste Aussichten für Gold- und Bergbauaktien 2024

Das Jahresende, die „Santa-Rally“, könnte für höhere Preise sorgen.

2024 sollte das Zinserhöhungsende kommen, damit rückläufige Anleiherenditen und ein schwächerer US-Dollar. Für Gold- und Bergbauaktien könnte dies der Startschuss für steigende Preise werden. Auch in den vergangenen Jahren stiegen im letzten Monat des Jahres die Preise für Gold und Silber an. Zusehends konzentrieren sich die Märkte auf bevorstehende Zinssenkungen. Dafür sprechen auch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Kehrtwende rückt also näher, auch wenn sich die Chefs der Zentralbanken da nicht so äußern wollen und vorsichtig sind. Und gerade sind die Renditen von Staatsanleihen bereits nach unten gegangen und der US-Dollar-Index hat ein Dreimonatstief erreicht. Aktien dagegen tendieren mehr nach oben. Diese Entwicklung wird Gold zunehmend beflügeln. Weiter uneinig sind sich die Analysten, ob den USA eine harte oder weiche Landung droht. Es wird sich zeigen, ob die US-Wirtschaft nah an einem Abschwung steht.

Auch dies beeinflusst den Goldpreis. Jedenfalls sind steigende Arbeits- und Materialkosten sowie die Deglobalisierung Punkte, die der Wirtschaftsentwicklung nicht zuträglich sind. So sieht manch ein Experte den Goldpreis in ein paar Monaten bei rund 2.500 US-Dollar je Feinunze. Und folgen den goldhungrigen Zentralbanken noch die Hedgefonds, die Gold bisher vernachlässigt haben, dann kann es nur noch aufwärts gehen mit dem Preis des edlen Metalls. Denn dann dürften auch mehr private Investoren auf den fahrenden Zug Gold aufspringen. Anleger, die mit Goldgesellschaften liebäugeln, sollten sich Victoria Gold oder Gold Terra Resource anschauen.

Victoria Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/ – produziert auf seiner Dublin Gulch Goldliegenschaft im Yukon. Im dritten Quartal 2023 wurden mehr als 41.000 Unzen Gold produziert.

Gold Terra Resource – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-terra-resource-corp/ – verfügt über das rund 920 Quadratkilometer große Yellowknife-Goldprojekt in den Nordwest-Territorien. Die Bohrungen laufen erfolgreich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

