Beste Matratze für Rückenschmerzen finden!

Bei Rückenproblemen braucht es eine orthopädische Matratze nach Maß!

Rückenschmerzen zählen in Österreich, Deutschland und der Schweiz wirklich zu den häufigsten Volkskrankheiten – etwa 80 Prozent aller Erwachsenen leiden mindestens einmal im Leben darunter, viele sogar chronisch. Ein oft völlig unterschätzter Grund dafür ist tatsächlich die falsche Matratze.

In der Nacht regenerieren sich nämlich die Bandscheiben durch einen wichtigen Flüssigkeitsaustausch, aber das funktioniert nur richtig, wenn die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Doppel-S-Form bleibt und Druckpunkte an Schultern, Hüfte und Lendenbereich optimal entlastet werden. Die wirklich richtige Matratze gibt es nicht einfach „von der Stange“. Sie muss immer individuell auf Körpergewicht, bevorzugte Schlafposition und eventuelle persönliche Beschwerden abgestimmt werden.

Menschen unter 80 kg bevorzugen in der Regel mittelfeste Modelle, während schwerere Personen ab etwa 100 kg eher festere Varianten benötigen, damit das Becken nicht zu tief einsinkt. Rückenschläfer brauchen eine leichte Absenkung im Beckenbereich, aber gleichzeitig eine gute Stütze im Lendenbereich. Seitenschläfer profitieren besonders von einem tieferen Nachgeben an Schulter und Hüfte, um Verdrehungen der Wirbelsäule zu vermeiden.

Die Bauchlage sollte man möglichst ganz vermeiden, denn sie führt fast immer zu einer ungesunden Überstreckung im Lendenbereich. Moderne Matratzen arbeiten deshalb heute meist mit cleveren Zonen-Systemen: Mindestens sieben, oft sogar noch mehr Liegezonen sorgen dafür, dass schwere Körperpartien stärker einsinken dürfen, während leichtere Bereiche besser gestützt werden.

Eine hochwertige, wirklich individuell abgestimmte Matratze von Schlafteq kann Rückenschmerzen spürbar lindern und die gesamte Schlafqualität deutlich steigern. Wer morgens regelmäßig verspannt oder mit Schmerzen aufwacht, sollte daher nicht länger warten – eine professionelle Beratung und vor allem gründliches Probeliegen sind der beste Weg zu endlich wieder erholsamen Nächten und einem deutlich schmerzfreieren Alltag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SchlafTEQ GmbH

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

Österreich

fon ..: +43664/42 68 448

web ..: https://schlafteq.com/die-individuelle-matratze/

email : office@schlafTEQ.com

SchlafTEQ GmbH

Welser Straße 42/H

4060 Leonding +43/664/42 68 448

E-Mail: office@schlafTEQ.com



Pressekontakt:

SchlafTEQ GmbH

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

fon ..: +43/66442 68 448

web ..: https://schlafteq.com/die-individuelle-matratze/

email : office@schlafTEQ.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nicole Feldmann wird Pflegeinnovatorin 2025 Maßarbeit als Alleinstellungsmerkmal – die Glaserei Reher setzt auf individuelle Glaslösungen