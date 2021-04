Bestellen ohne Schufa – Hier informieren wir sie, wo das bestellen ohne Schufa sofort möglich ist.

Ein Einkauf ohne Bonität wird oft zum Spießrutenlauf. Einige Onlineshops ermöglichen ein bestellen ohne Schufa.

Um zu bestellen ohne Schufa kann man sich im Freundeskreis umhören ob jemand ohne negativen Schufa-Eintrag so nett ist die Bestellung für einen selbst zu tätigen. Ist immer etwas umständlich und meistens mit viel Erklärungen verbunden. Wichtig bei einer Bestellung über Bekannte oder Freunde, sich vorher mit der Person, die für einen selbst die Bestellung tätigt, über die Zahlungsmodalitäten zu einigen. Besprechen Sie genau oder halten Sie die Zahlungsbedingungen am Besten schriftlich fest ob die bestellte Ware in Vorkasse oder per Nachnahme bezahlt werden muss. Vielleicht ist Ihr Bekannter sogar so nett, Ihnen eine Ratenzahlung zu ermöglichen. Seien Sie ehrlich und unterstreichen Sie Ihre Ehrlichkeit in dem Sie gerade bei einem hohen Bestellwert die Vereinbarung schriftlich festhalten. Eine Art Vertrag sichert Sie selbst und Ihren Bekannten ab.

Bestellen ohne Schufa ist auch bei vielen Versandhäusern und online Shops möglich. Sie können einen Ratenkauf oder einen Kauf gegen Rechnung vereinbaren. Eine Zahlung gegen Nachnahme oder Vorauskasse ist natürlich ebenfalls möglich nur fallen hierbei zusätzliche Kosten an. Die meisten Versandhändler sichern sich mit der Zahlungsmodalität Nachname oder Vorauskasse ab, um wirklich sicherzugehen, dass die Ware auch bezahlt wird. Eine Bestellung ohne Schufa ist auch über online Auktionshäuser möglich. Die meisten online Auktionshäuser ermöglichen Ihren gewerblichen Verkäufern das Einrichten eines Shops. In diesen Shops können Sie ebenfalls bestellen ohne Schufa. Bezahlt werden muss die Ware auf jeden Fall vor der Auslieferung. Auch über unsere Nachbarländer oder im weiter entfernten Ausland ist ein Bestellen ohne Schufa möglich, da hier keine Schufa abfrage erfolgen kann. Doch auch die ausländischen Shops verlangen in der Regel sogar schon bei Bestelleingang eine Vorauszahlung, bevor die Bestellung überhaupt geprüft wird.

Ein bestellen ohne Schufa, in schweren finanziellen Zeiten kann einige Schwierigkeiten darstellen. Leider trägt in diesem Fall der Besteller immer das größere Risiko. Einige unseriöse Anbieter vereinnahmen das bereits bezahlte Geld und liefern die Ware nicht aus. Das ist für einen Menschen der auf diese Art bestellen muss ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht. Absichern können Sie sich dabei nur schwer. Bevor man per Vorauskasse bestellt, sollte man den Shop genau prüfen und evtl. Kundenrezessionen lesen. Der Versuch sich zusätzliche Informationen über den Shop einzuholen ist sehr wichtig. Wer nur Ware bestellen ohne Schufa kann der muss absolut sicher sein das man diese auch erhält und nicht auch noch zusätzlich Geld verliert. Der Weg, Ware auf dem normalen Weg zu bestellen, über einen Freund erscheint der sicherere zu sein. Hier kann man bestellen ohne Schufa und so weit auch ohne Risiko. Der Freund erhält eine Rechnung und man selbst die Ware. Sofern man sofort beim Freund bezahlt oder sich an die vorher vereinbarten Zahlungen hält, bleibt man auch befreundet. Scheuen Sie sich nicht Ihre Freunde zu fragen, auch eine schwierige finanzielle Situation wird sich ändern und irgendwann werden Sie selbst zum Helfer statt zum Hilfesuchenden.

