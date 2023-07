Bester Arbeitgeber im Consulting 2023: Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater erhält Auszeichnung für mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur.

Dank unseres großartigen Teams sind wir, Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater, wiederholt zertifiziert und ausgezeichnet als Great Place to Work®. Beim Branchen-Wettbewerb „Beste Arbeitgeber im Consulting 2023“ gelten wir als einer der besten Arbeitgeber.

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. In Deutschland gibt es das Institut seit 2002, mit Sitz in Köln und rund 90 Mitarbeitenden.

Um ein Great Place to Work® (GPTW) zu werden, nimmt das Unternehmen an dem standardisierten GPTW-Zertifizierungsprozess teil. Dabei analysiert das GPTW-Institut die Arbeitsplatzkultur des Unternehmens auf Grundlage einer anonymen Mitarbeiterbefragung und nimmt die spezifischen Maßnahmen und Programme der Personal- und Kulturarbeit unter die Lupe. Anschließend erfolgt durch die GPTW-Experten die Einordnung der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im branchenspezifischen Marktvergleich sowie die Einordnung der Wirksamkeit der Personal- und Kulturarbeit im Benchmark-Vergleich mit Best-Practice-Beispielen ausgezeichneter Arbeitgeber. Wer hier im Branchenvergleich mithalten kann, erhält das renommierte Certified-Siegel und wird als bester Arbeitgeber ausgezeichnet.

„Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Institut. „Eine attraktive, Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben – gerade auch in der aktuellen Situation.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater

Frau Anne Ulbrich

August-Bebel-Straße 9

07743 Jena

Deutschland

fon ..: 03641 / 3526 – 0

web ..: https://www.steuerleicht.de

email : jena@steuerleicht.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zum Reinbeißen gut: Der neue Simply V Block Würzig Innovative Immobilienvermarktung