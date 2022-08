Bestes Hotelbett in Deutschland: Branchen-Award wird erstmalig im Rahmen der Busche Gala verliehen

Mit der Preisverleihung für das nachhaltigste Hotelbettenkonzept Deutschlands haben sich die Initiatoren zum Ziel gesetzt, dieser wichtigen Dienstleistung eines Hotels mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

In einem Zusammenschluss vom Verlagshaus Busche mit dem Fachmagazin für die Hotellerie Cost & Logis sowie dem Fachmagazin für gesunden Schlaf und Bettenhygiene Schlafen Spezial soll nun erstmals am 24. Oktober 2022 im Rahmen der 25. Busche Gala im Resort Der Öschberghof auch der Award „Nachhaltigkeitskonzept des Jahres – Hotellerie/Fokus Hotelbett“ verliehen werden.

Bereits im Jahr 2020 und 2021 konnten erste Hotels in Deutschland und der Schweiz erfolgreich mit einem Hotel-Betten-Award ausgezeichnet werden. Doch bedingt durch die Corona-Situation erfolgte dies lediglich aus der Distanz und ohne Publikum. „Preisverleihungen sind in jeder Branche ein wichtiges Element der öffentlichen Wertschätzung. Denn das Auszeichnen herausragender Leistungen schafft für alle Marktteilnehmer eine notwendige Voraussetzung, um sich auch ständig weiter entwickeln zu können. Wettbewerb im klassischen Sinne, statt Stillstand oder gar Rückschritt. Und genau hierfür bietet die regelmäßige Auszeichnung der Besten in den jeweiligen Kategorien eine wichtige Orientierung“, so Jens Rosenbaum, Autor, Bettenexperte und Chefredakteur von Schlafen Spezial.

Für die Hotellerie und Gastronomie werden bereits unterschiedliche Preise öffentlichkeitswirksam verliehen. Und wie wertvoll diese sind, sowohl für das jeweilige Unternehmen, die ausgezeichneten Personen wie auch für die Gäste, wissen die Beteiligten zu schätzen, die bereits die Ehre hatten, für ihre herausragende Leistung gewürdigt zu werden. „Mit unserem Award der Bedeutung des Hotelbetts eine stärkere öffentliche Wahrnehmung zu verschaffen, ist der Antrieb unseres Engagements. Dazu bauen wir mit dem reichweitenstarken Medium Schlummer Atlas erstmals auch eine Brücke hin zum Endverbraucher. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Aktivitäten in Zukunft dazu beitragen können, die Qualität des Betts im Buchungsprozess eines Hotels als weiteres Auswahlkriterium zu fokussieren. Jedes Hotel kann diesen Award gewinnen und damit von unseren Aktivitäten profitieren. Über das Portal ‚hotel-betten-check.com‘ kann sich der Hotelier im ersten Schritt mit der Beantwortung des ‚Quick-Checks‘ kostenlos, unverbindlich und vor allem anonym für unseren Award anmelden. Da davon auszugehen ist, dass Gäste in Zukunft stärker nach Orientierung in puncto Beschaffenheit der Hotelbetten suchen und der gesunde Schlaf weiter einen enormen Stellenwert haben wird, können wir jedem Hotelier nur so oder so empfehlen, am qualitativen Hotel-Betten-Check von Schlafen Spezial teilzunehmen“, so Jörg Leu, Head of Marketing & Event im Verlagshaus Busche.

