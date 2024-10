Bestnoten im Hoteltest: Breidenbacher Hof in Düsseldorf überzeugt auf ganzer Linie

Die Initiatoren Cost & Logis und Schlafen Spezial zeichneten darüber hinaus das Luxushotel mit dem Cleen-Sleeping-Award 2024 aus und kündigen für 2025 eine neue Auszeichnung an.

Im Rahmen eines umfangreichen Re-Tests prüfte das Expertenteam der Initiatoren den Breidenbacher Hof zum zweiten Mal nach 2018. Dabei überzeugte das renommierte Hotel den Tester über die gesamte Bandbreite aller Kriterien mit einzigartigen Bestnoten. Kein anderes in diesem Jahr getestete Hotel erreichte vergleichbare Werte: „Der Breidenbacher Hof ist eine Klasse für sich“, so Jens Rosenbaum, Hoteltester, Bettenexperte und Herausgeber von Schlafen Spezial. „In einem Marktumfeld, in dem immer mehr alte Marken erodieren, haben wir hier einen Leuchtturm, welcher innerhalb der Branche Maßstäbe setzt. Und wir sind gespannt, wie die für 2025 angekündigten Renovierungen ausfallen werden.“

Mit der neuen Auszeichnung „bonum noctis“ soll ab 2025, neben den Betten-Spezial-Awards Clean-, Green- und Smart-Sleeping, eine neue Form der Hotelbewertung zur Verfügung stehen, die für zusätzliche Transparenz bei den gästerelevanten Kernleistungen eines Hotels sorgen soll. Der dem zugrunde liegende Hoteltest umfasst bis zu 240 Kriterien und beleuchtet die Themen Zimmer, Bett, Bad, Hygiene und Service, womit sich dieser von anderen Auszeichnungen abgrenzen wird.

Der Green-Sleeping-Award 2024 wurde im Rahmen des HSMA-Days, einem Event des Fachverbands für die Hotellerie Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V., an das Waldhotel Stuttgart verliehen. Im Gegensatz zu dem Clean-Sleeping-Award, der einen unangemeldeten Hygienetest vor Ort voraussetzt, besteht bei dem Green-Sleeping-Award die Möglichkeit, sich für diesen über die Plattform hotel-betten-check.com zu bewerben. Der Gewinner des Green-Sleeping-Awards erhält zudem den Swissfeel-Förderpreis für ein Stipendium an der Deutschen Hotelakademie. Wohl aus diesem Grund gab es auch mehr als 700 Anmeldungen, um sich für die dreistufige Prüfung zu bewerben. Neben zwei Fragebögen gehört zur dritten Stufe des Green-Sleeping-Awards auch ein Besuch der Redaktion vor Ort. Insgesamt konnte sich das Waldhotel Stuttgart mit einer besonders überzeugenden Leistung klar durchsetzen und verdient die Auszeichnung samt Förderpreis entgegennehmen.

Wieder nicht verliehen in 2024 wurde der Smart-Sleeping-Award, mit welchem besonderer Schlafkomfort ausgezeichnet werden soll. Jens Rosenbaum: „Leider tritt die Hotellerie in Bezug auf das Thema Schlafkomfort auf der Stelle. Zwar hat sich vielfach das Angebot eines Kissenmenüs durchgesetzt, doch damit schöpft diese Branche das Spektrum der sinnvollen Möglichkeiten noch lange nicht aus. Wenn es um das Bett als solches geht, bleibt es meist bei dem Angebot von Boxspring, wobei dieser Begriff in keiner Weise geschützt ist und die Betten daher sowohl in qualitativer, hygienischer sowie nachhaltiger Hinsicht selten höheren Ansprüchen genügen. In zu vielen Hotels leider noch nicht einmal den Einfachsten. Eine gute Matratze allein reicht nicht aus, um mit individuellem Schlafkomfort zu punkten. Da ist noch viel Luft nach oben.“

Der vollständige Hoteltest über den Breidenbacher Hof in Düsseldorf sowie die neue Auszeichnung „bonum noctis“ ist abrufbar auf der Website des Fachmagazins Cost & Logis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlafen Spezial

Herr Jens Rosenbaum

Postfach 1332

31253 Lehrte

Deutschland

fon ..: +49 173 606 8898

web ..: http://www.schlafenspezial.de

email : rosenbaum@schlafenspezial.de

Der Verlag Schlafen Spezial ist Mitglied im Medienverband der freien Presse e.V. Inhaber und Journalist (DJV) Jens Rosenbaum spezialisierte sich mit seinem Fachmagazin auf die Themen Bett und Schlafen. Seit über zehn Jahren werden Publikationen und Beiträge in den Branchen Handel, Hotellerie und Industrie veröffentlicht. Das Magazin „Schlafen Spezial“ hat eine jährliche Druckauflage von durchschnittlich 500.000 Exemplaren. Der von Schlafen Spezial durchgeführte HOTEL-BETTEN-TEST sowie der in Kooperation mit dem Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. entwickelte HOTEL-BETTEN-CHECK schaffen erstmals in Europa eine unabhängige Informationsplattform über Hotelbetten, die im künftigen HOTEL-BETTEN-REPORT zusammengeführt werden sollen.

Gemeinsam mit anderen Fachmedien werden in den Bereichen Hygiene, Komfort und Nachhaltigkeit Hotels mit dem CLEAN-SLEEPING-, SMART-SLEEPING- und GREEN-SLEEPING-AWARD für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Jens Rosenbaum hat Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert, ist Journalist und Verleger sowie beratend tätig.

