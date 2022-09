Beta-Anmeldungen live für Fandifi

Vancouver, British Columbia–(29. September 2022) – Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM) (OTCQB: FDMSF) (FSE: TQ4) („Fandifi“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Anmeldungen für den Beta-Start von Fandifi zusammen mit einer begleitenden Marketingkampagne begonnen haben. Spieler der Fandifi-Plattform können sich auf der Anmeldeseite des Unternehmens unter Fandifi.com anmelden.

Fandifi hat vor kurzem eine breit angelegte Marketing-Kampagne gestartet, um das Interesse der Spieler an der Betaversion zu wecken und dabei unter anderem Discord, Steam, Instagram, Twitch und Youtube zu nutzen. Das Unternehmen wird damit beginnen, verschiedene Formen von Inhalten und Wettbewerben zu produzieren, um eine breite Zielgruppe von Social-Media-Nutzern zu erreichen, die Content-Ersteller, Sport- und E-Sports-Fans sind.

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich diese Phase der Einführung der Fandifi-Plattform erreicht haben. Unser gesamtes Team hat hart an der erfolgreichen und schrittweisen Einführung unserer Fan-Engagement- und Vorhersage-Plattform für Content-Ersteller gearbeitet. In den kommenden Wochen werden wir zahlreiche Marketinginitiativen starten, um eine breite Basis von Spielern und Fans zu erreichen. Als Fan-Engagement-Plattform liegt unser Fokus darauf, unserem globalen Publikum ein einzigartiges Fan-Erlebnis zu bieten, indem wir einen überzeugenden und unterhaltsamen Service bereitstellen. Um dies zu gewährleisten, verfolgen wir einen datenbasierten Ansatz, um in Schlüsselmärkte und demografische Gruppen vorzudringen, die unseren Untersuchungen zufolge zu den Early Adopters gehören“, erklärt David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi.

Über Fandifi Technology Corp.

Fandifi baut eine crowdbasierte und systemgenerierte Vorhersageplattform zur Fanbindung auf. Die Fandifi-Plattform läuft auf einem zugehörigen neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Inhaltserstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities unabhängig von der Form der Verbreitung zu ermöglichen. FandifiTM betreibt außerdem www.fandomart.com, einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer Blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

