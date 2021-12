Bettbeziehung.de Erfahrungen bestätigen: Online-Dating ist kein Phänomen der Neuzeit

Datingportale mögen zwar erst vor einigen Jahren populär geworden sein, doch wie die Bettbeziehung.de Erfahrungen zeigen: Virtuelles Flirten gibt es schon länger.

In Zeiten von Corona erlebt das Online-Dating Hochkonjunktur. Die Zahl der Menschen, die sich bei virtuellen Dating-Portalen angemeldet haben, ist nachweislich um ein Vielfaches gestiegen. Doch obwohl Internet-Dating ein kontrovers diskutiertes Thema in der Gesellschaft ist, weiß Bettbeziehung.de aus Erfahrungen: Virtuelles Flirten liegt schon sehr viel länger in der Natur des Menschen, als man glaubt.

DIE HISTORIE DER VIRUTELLEN PARTNERSUCHE

Online-Dating-Plattformen sind seit einigen Jahren aus dem Leben der Menschen kaum noch wegzudenken. Nirgendwo hat man so unkompliziert die Möglichkeit, einen Flirt zu finden, wie bei Portalen wie Bettbeziehung. Was aber kaum jemand weiß: Die virtuelle Partnersuche hatte ihren Ursprung nicht erst beim Auftauchen des Internets. Bereits 1965 erfanden zwei Harvard-Studenten in den USA die erste, computerbasierte Partnervermittlung. Hintergrund war der Mangel an Dating-Optionen an ihrem College, weshalb die jungen Männer mithilfe eines IBM-1401-Computers einen Umfragebogen entwickelten. Dieser umfasste 75 Fragen und wurde anschließend an verschiedene Interessenten geschickt, die gegen eine Gebühr von drei Dollar im Gegenzug eine Liste mit potenziellen, computergenerierten „Matches“ erhielten. Dieser Datingservice nannte sich „Operation Match“ und erwies sich schon damals als äußerst erfolgreich: 90.000 Mitglieder nahmen die Möglichkeit wahr.

MATCH.COM – DIE MUTTER ALLER INTERNT-DATING-PORTALE

1995 ging die erste offizielle Online-Dating-Website unter dem Namen „Match.com“ online. Damit wurde der erste Dating-Service geschaffen, der Menschen über alle Kontinente hinweg miteinander vernetzen konnte. Die Möglichkeit, ganz einfach vom heimischen Sofa aus zu flirten, kam so gut an, dass die Portale innerhalb kurzer Zeit nur aus dem Boden sprossen und sich ständig weiterentwickelten.

DIE BELIEBTHEIT DER DATING-APPD

Mit Erfindung des Smartphones entstanden bald auch die ersten Dating-Apps. Aber egal ob per Handy oder Mausklick – Dating-Portale wie Bettbeziehung geben vielen Leuten ein neues Lebensgefühl zurück. Egal, ob jemand einsam ist, schüchtern oder unglücklich in der Beziehung: Mit Dating-Portalen kehrt Feuer ein. Gerade die Millenials, als diejenigen, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden, verbringen nachweislich im Durchschnitt etwa zehn Stunden mit der virtuellen Partnersuche.

WIE BETTBEZIEHUNG.DE DABEI HILFT, DEN PERFEKTEN FLIRT ZU FINDEN

Bettbeziehung zeichnet sich nicht nur durch Transparenz und Seriosität aus, sondern auch durch die unkomplizierte Handhabung. Die Nutzung ist vollkommen kostenfrei und die Plattform unterstützt den User bei jedem Schritt, von der Profilerstellung bis zur ersten Nachricht. Der passende Partner wird mit einem „Matching“-System, basierend auf den Vorlieben des Users, ermittelt. Ist dieser Flirt nicht gleich der Richtige – kein Problem. Es gibt genug Singles, die Bettbeziehung nutzen, sodass für jeden ein passender Kandidat dabei ist. Auch die persönlichen Daten sind bei Bettbeziehung sicher: Modernste Verschlüsselungstechnologien sorgen dafür, dass ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert werden kann.

VON NUTZERN FÜR NUTZER: BETTBEZIEHUNG.DE ERFAHRUNGEN

Vielen Singles ist die Nutzung eines Internet-Portals für Datingzwecke unangenehm. Um diesen Menschen die Hemmungen zu nehmen, erzählen auf Bettbeziehung.de einige User von ihren persönlichen Erfahrungen. Und die fallen durchweg positiv aus. Die Nutzer loben die Möglichkeit, von der Coach aus bequem zu flirten, ohne jemanden im Club ansprechen zu müssen oder ewig darauf zu warten, dass einem die große Liebe zufällig über den Weg läuft.

