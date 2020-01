BetterLife Pharma reicht Evidenzpaket für seine Anlage bei Health Canada ein

VANCOUVER, 6. Januar 2020 – BetterLife Pharma Inc. (BetterLife oder das Unternehmen) (CSE: BETR / OTCQB: PVOTF / FRA: NPAT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Evidenzpaket (Site Evidence Package) für die Cannabis-Formulierungs-, Verarbeitungs- und Verpackungsanlage des Unternehmens in Montreal bei Health Canada eingereicht hat. Die Einreichung dieses Evidenzpaket für die Anlage ist der letzte erforderliche Schritt, um eine Zulassung für die Produktion von CBD, Phytocannabinoid und die fortschrittlichen Formulierungen für Nahrungsergänzungsmittel in der hochmodernen Anlage des Unternehmens zu erhalten.

Das Evidenzpaket wird Health Canada zeigen, dass die BetterLife-Anlage sämtliche Auflagen erfüllt und betriebsbereit ist, erklärte Chris Lucky, der Chief Operating Officer von BetterLife. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Verarbeitungslizenz für BetterLife im 2. Quartal erhalten und kurz danach die Produktion aufnehmen können.

Dieses Evidenzpaket für die Anlage ist ein bedeutender Meilenstein für BetterLife auf dem Weg, zu einem Lizenzhersteller fortschrittlicher Formulierungen für Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffe mit Phytocannabinoiden zu werden, sagte Toni Rinow, der Chief Executive Officer von BetterLife. Unser Team hat die letzten Monate darauf verwandt sicherzustellen, dass diese hochmoderne Anlage den Standards der guten Herstellungspraxis (GMP) entspricht. Wir werden rasch ein Programm für die beschleunigte und fortgeschrittene Stabilität unserer Formulierungen auf den Weg zu bringen.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Fakten handelt es sich bei den in dieser Meldung enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Aussagen. Die daraus resultierenden Risiken und Ungewissheiten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen und Vermutungen des Managements bzw. auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen Aussagen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Grund dafür können bestimmte Faktoren sein, wie zum Beispiel die Nichterfüllung der von der CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden auferlegten Anforderungen, die Geschäftstätigkeit und das Konsumentenverhalten, der Umsatz von BetterLife-Produkten, interne Erwartungen, der brancheninterne Wettbewerb, die Fähigkeit von BetterLife, seine Betriebstätigkeit zu erweitern, die in Zusammenhang mit der Expansion für BetterLife anfallenden Kosten, die wirtschaftliche Lage der Branche und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von BetterLife. BetterLife ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

