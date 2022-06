bettermood Food Corporation: Revolutionäre Milchalternative Moodrink wird ab Juli mit voller Produktionskapazität hergestellt; kommerzielle Testproduktion wurde erfolgreich abgeschlossen

Vancouver, British Columbia, Kanada – 3. Juni 2022 – bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (FWB: 0I5, WKN: A3DNBE) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft bettermoo(d) Holdings Corp. (bettermoo(d)), eine Marke für Milchalternativen, ihre kommerzielle Produktion, die für die erste Juliwoche geplant ist, nach erfolgreichem Abschluss der Forschungs- und Entwicklungsstufen und kommerziellen Testproduktionen des ersten Milchersatz-Getränks Moodrink, fortsetzen wird.

Unter dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs setzt sich bettermoo(d) dafür ein, den Verbrauchern qualitativ hochwertige, biologische und nachhaltig beschaffte Milchalternativen auf pflanzlicher Basis zu bieten und führend in der Revolution für Umwelt, Gesundheitsbewusstsein und vegane Lebensmittel zu sein.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testproduktion, bereitet sich das Unternehmen auf die kommerzielle Produktion von Moodrink vor, die voraussichtlich in der ersten Juliwoche dieses Jahres beginnen wird. Das Produkt wird voraussichtlich noch in diesem Sommer auf den Markt kommen. Bei den Testproduktionsläufen von Moodrink wurden mehrere Formulierungen des Milchersatz-Getränks produziert und evaluiert; sie bestätigten, dass die Formulierung des Produkts während der verschiedenen Phasen der Testproduktion das Ernährungs- und Geschmacksprofils konsistent beibehielt.

Zusätzlich zu den Testproduktionsläufen hat bettermoo(d) das Branding und Design seines aseptischen Tetra Pak abgeschlossen. Der aseptische Tetra Pak von bettermoo(d) verwendet ein Technologiesystem, das sicherstellt, dass Moodrink ohne Konservierungsstoffe produziert wird und ist eine Verarbeitungs- und Verpackungslösung, die Moodrink die Haltbarkeit und Sicherheit sowie die Verzehrfähigkeit für bis zu 1 Jahr garantiert, ohne dass schädliche Konservierungsstoffe verwendet werden oder das Getränk nach dem Öffnen gekühlt werden müsste.

In den letzten 4 Monaten hat bettermoo(d) in Erwartung der erfolgreichen Testphase und der kommerziellen Produktionsphase des Unternehmens mehrere nationale kanadische Lebensmitteleinzelhandels- und Vertriebsunternehmen sowie eine Reihe von lokalen Einzelhändlern und Spezialgeschäften angesprochen, um Beziehungen aufzubauen, und das Interesse für den Vertrieb seines Milchersatz-Getränks Moodrink auszuloten. Interessierte Einzelhändler und Vertriebseinrichtungen werden nun Proben der kommerziell hergestellten Testpackungen von Moodrink erhalten, um die Beziehungen zu stärken und Regalplatz und Vertriebskanäle für das kommerziell hergestellte Endprodukt zu sichern.

Die Produktionstestläufe von Moodrink waren äußerst erfolgreich und wir freuen uns sehr, unseren Moodrink in die kommerzielle Produktion zu bringen und unsere Gespräche mit der Vielzahl potenzieller Vertriebs- und Lebensmitteleinzelhandelspartner, mit denen wir bereits in Kontakt standen, weiter zu führen, sagte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d) Holdings. 2022 wird ein sehr spannendes Jahr für bettermoo(d), und wir können es kaum erwarten, dass die Verbraucher Moodrink zur Milchersatzmarke ihrer Wahl machen.

Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass bettermoo(d) an der Planted Expo 2022 in Vancouver teilnehmen und den Expo-Teilnehmern Kostproben aus der kommerziellen Testproduktion von Moodrink-Tetra Paks anbieten wird.

Besuchen Sie bettermoo(d) und CEO Nima Bahrami am Samstag, den 4. und 5. Juni, am Stand 606 auf der Planted Expo 2022 in Vancouver.

Hier finden Sie bettermoo(d):

Planted Expo 2021

Vancouver Convention Centre West Building1055 Canada Pl, Vancouver

Stand 606

Samstag, 4. Juni 2022: 10:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 5. Juni, 2022: 10:00 bis 17:00 Uhr

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Getränkeunternehmen, das sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte über Online- und Handelsplattformen konzentriert. bettermoo(d) Food Corporation nutzt soziale Medien, um seinen Kunden informative Erlebnisse zu bieten und dabei bahnbrechende Getränketechnologien zu präsentieren.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Steve Pear

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der erwarteten kommerziellen Produktion des Moodrink, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bettermood Food Corporation

Geoff Balderson

1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : gb@winchesteradvisory.com

Pressekontakt:

bettermood Food Corporation

Geoff Balderson

1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, British Columbia

email : gb@winchesteradvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Modern Meat eröffnet neue „Modern Commissary“-Küche, um neue Lebensmittel-Startups auf den Weg zu bringen