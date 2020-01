BevCanna erweitert sein Cannabis-Genetikprogramm mit Übernahme von Carmanah Craft Corp. erheblich

Zugang zu umfangreicher Genetikbibliothek, einschließlich 50 Premium-Cannabissorten, die Ertrag des Getränkeherstellers beträchtlich steigern sollen

Vancouver (British Columbia), 15. Januar 2020. Der aufstrebende Marktführer bei mit Cannabis angereicherten Getränken, BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass es Carmanah Craft Corp. (Carmanah) übernommen hat.

Gemäß einem Aktientauschabkommen (das Abkommen) vom 13. Januar 2020 mit Carmanah und allen Aktionären von Carmanah hat das Unternehmen den Erwerb aller emittierten und ausstehenden Wertpapiere von Carmanah sowie des Geschäfts von Carmanah (die Übernahme) abgeschlossen.

Die Übernahme des Experten für Cannabisgenetik bietet BevCanna Zugang zu einer umfangreichen Cannabis-Genetikbibliothek, einschließlich 50 Premium-Cannabissorten und über 25 Sorten von Cannabissamen, einschließlich sechs Autoflowering-Samensorten. Es gibt über 50 Sorten durch Klone und 250.000 Cannabissamen, die von hohem THC- bis hohem CBD-Gehalt reichen. Darüber hinaus ist ein beträchtlicher Teil der Genetik Outdoor-spezifische Sorten aus Kalifornien, das eine ähnliche Klimazone wie unsere Betriebe im Okanagan Valley aufweist, und diese sollen für Ertragssteigerungen sorgen. Die Genetikbibliothek umfasst viele der besten schimmelresistenten, Outdoor-Autoflowering-Samen mit hohem Ertrag, von denen viele über zwei Kilogramm Ertrag pro Pflanze bringen sollen. Durch die Integration einer solch umfangreichen Autoflowering-Bibliothek werden die Erntezeiten viel früher beginnen, was eine wesentlich organisiertere Endverarbeitung ermöglicht.

Dieser Deal wird unsere gesamten Cannabis-Ertragsprognosen beträchtlich steigern, sagte Joey Bedard-Brunet, Head of Cultivation von BevCanna. Zusammen mit der kürzlich gemeldeten Erweiterung unserer Outdoor-Anbaufläche für Cannabis (www.irw-press.com/de/news/bevcanna-erweitert-anbaukapazitaeten-in-seinem-cannabis-freilandbetrieb-auf-annaehernd-300-acres_49674.html?isin=CA08783B1013) auf nahezu 300 Acres wird der Erwerb der bewährten Outdoor-Genetik von Carmanah es BevCanna ermöglichen, sich zu einem der größten Outdoor-Cannabiszüchter Kanadas zu entwickeln, sagte John Campbell, Chief Strategy Officer von BevCanna.

Bedingungen

Als Vergütung für die Übernahme emittierte das Unternehmen unter Annahme eines Preises von 0,425 Dollar pro Aktie 8.941.176 Stammaktien des Unternehmens an die Aktionäre von Carmanah. Der Abschluss der Übernahme war davon abhängig, ob das Unternehmen eine vertrauliche Bewertung durch Dritte erhält, bei der die Aktien von Carmanah als gleich oder höher als der Kaufpreis bewertet werden. In Zusammenhang mit der Übernahme wurden keine Vermittlungsprovisionen bezahlt. Die geplante Übernahme ist eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen.

Keines der in Zusammenhang mit der Übernahme emittierten Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der Act von 1933) registriert und darf daher in den USA möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Act von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt einen 292 Acres großen Outdoor-Anbaubetrieb im fruchtbaren Okanagan Valley sowie die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinen Quellwasser. Außerdem ist das Unternehmen Betreiber einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuss, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht.

Ansprechpartner für Medien oder Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Im Namen des Board of Directors

John Campbell

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten grundlegenden Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens, einschließlich der Aussagen bezüglich der Erwartungen, dass der Zugang zur genetischen Bibliothek den Ertrag des Unternehmens dramatisch steigern wird; der erwartete Ertrag von Cannabispflanzen, die aus den erworbenen genetischen Stämmen angebaut werden; und dass die Akquisition es dem Unternehmen ermöglichen wird, sich zu einem der größten Outdoor-Kultivierer in Kanada zu entwickeln. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da die Gesellschaft keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen erwarteten Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: ungünstige Marktbedingungen; dem Unternehmen wird möglicherweise keine Lizenz für den Anbau von Outdoor-Cannabis erteilt; und andere Faktoren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den prognostizierten Ergebnissen unterscheiden. Der Leser wird davor gewarnt, sich auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übermäßig zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

Kanada

email : marcello@bevcanna.com

Pressekontakt:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

email : marcello@bevcanna.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



