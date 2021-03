BevCanna unterzeichnet mit Enthusiasmus Inc. eine White-Label-Vereinbarung für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabisgetränken

Mit der finalen Vereinbarung sichert sich das Unternehmen den zweiten White-Label-Deal und reagiert damit auf die steigende Nachfrage von heimischen und internationalen Partnern, die mit Hilfe von BevCannas schlüsselfertigen Produktionskapazitäten in den kanadischen Cannabismarkt einsteigen wollen.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 31. März 2021. Der diversifizierte Gesundheits- & Wellnessgetränke- und Naturproduktespezialist BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass er mit der Firma Enthusiasmus, dem Erfinder der Getränkemarke Chapeau Noir, eine finale Vereinbarung zur gemeinsamen Herstellung von THC/CBD-Getränken unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird BevCanna die von Enthusiasmus entwickelte Getränkelinie Chapeau Noir, die aus kohlensäurehaltigen Cannabisgetränken besteht, herstellen und die Produkte landesweit vertreiben. Dank seiner Erfahrung in der Formulierung und Produktion von verschiedensten Infused-Getränkeformaten ist BevCanna als Unternehmen die perfekte Ergänzung für die Herstellung dieser einzigartigen, hochwertigen Getränke. Enthusiasmus wird die Produktstrategie definieren und das gesamte Design, Branding und Marketing für die neuen Produkte übernehmen. Die White-Label-Vereinbarung unterliegt während der Laufzeit Mindestbestellmengen und wird dem Unternehmen dabei helfen, auf die steigende Nachfrage von potenziellen Markenherstellern und Partnerunternehmen zu reagieren und seine Einnahmen aus dem Verkauf von kanadischem Cannabis zu steigern.

Die Kernkompetenzen von BevCanna als Getränkehersteller mit großen Produktionskapazitäten passen perfekt zu den Anforderungen von Enthusiasmus, erklärt Melise Panetta, President von BevCanna. Dank unserer unübertroffenen Kompetenzen auf dem Gebiet der Getränkeherstellung und unserem landesweiten Vertriebsnetz, über das wir seit der vor kurzem angekündigten Verkaufslizenzpartnerschaft mit der Firma Stigma Grow (www.irw-press.com/de/news/bevcanna-kuendigt-vertriebslizenz-partnerschaft-an-um-cannabis-angereicherte-getraenke-in-ganz-kanada-einzufuehren_57259.html?isin=CA08783B1013) verfügen, sind wir in der Lage, unseren White-Label-Partnern eine Full-Service-Lösung zu bieten und ihnen einen raschen Markteinstieg zu ermöglichen.

Dies ist die zweite Vereinbarung, die wir in ebenso vielen Tagen unterzeichnet haben, so Frau Panetta weiter. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere neuen Partner bestmöglich zu bedienen. Gleichzeitig sondieren wir Geschäftsmöglichkeiten mit neuen Partnern, um die Nachfrage, die wir seit dem Erhalt unserer Standardverarbeitungslizenz (www.irw-press.com/de/news/bevcanna-meldet-erhalt-von-standard-verarbeitungslizenz-von-health-canada_56720.html?isin=CA08783B1013) und der Ankündigung unserer Vertriebslizenzpartnerschaft beobachten, befriedigen zu können. Wir sind eines von nur wenigen Partnerunternehmen in Kanada, das mit seiner schlüsselfertigen Getränkeherstellung eine End-to-End-Lösung anbieten kann. Dies ist einerseits die beste Bestätigung für unser White-Label-Geschäftsmodell und andererseits ein wesentlicher Motor für unser Umsatzwachstum im kanadischen Cannabismarkt.

Wir waren auf der Suche nach einem Partner mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Getränken und den nötigen Kapazitäten, um diese Getränke in großem Umfang herstellen zu können, meint Nicholas McCarron, CEO und Mitbegründer von Enthusiasmus Inc. Wenn man bedenkt, wie hoch die Einstiegshürden im lizenzierten Cannabismarkt in Kanada sind, ist BevCanna wie kein anderes Unternehmen in der Lage, eine Full-Service-Lösung, so wie wir sie uns vorstellen, anzubieten. Wir sind daher sehr zufrieden, dass wir diesen Vertrag unterzeichnen konnten.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist.

Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Über Enthusiasmus Inc.

Enthusiasmus Inc. ist eine neue Marketing- und Innovationsfirma, die mit führenden Vertretern der Nischenmärkte zusammenarbeitet, um Konsumgüter und Kundenerfahrungen in ganz Kanada aufzuwerten.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer, Director

BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Ansprechpartner für Anleger:

Nicholas McCarron, Enthusiasmus Inc.

514-718-7535

nicholas.mccarron@enthusiasmusinc.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Vereinbarung mit Enthusiasmus und deren Bedingungen und erwarteten Vorteile; die Möglichkeit, dass das Unternehmen Umsätze aus der Beziehung generieren kann; Verbraucherpräferenzen für Cannabisprodukte wie Getränke; Umsatzwachstum und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen, Änderungen der Verbraucherpräferenzen und die Volatilität der Rohstoffpreise sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Angaben zu anderen hierin erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

Kanada

email : marcello@bevcanna.com

Pressekontakt:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

email : marcello@bevcanna.com

