BevCanna unterzeichnet Vereinbarung mit führendem Wasserabfüller der USA, Riviera Beverages

Vereinbarung wird Markteinführung der in Flaschen abgefüllten, pflanzen- und hanfbasierten CBD-Getränke in den USA und international schnell voranbringen

Vancouver, BC, Kanada, 17. Mai 2021. Das aufsteigende, führende Unternehmen für Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass es eine Co-Packing-Vereinbarung mit Riviera Beverages, LLC („Riviera“) aus Kalifornien unterzeichnet hat. Laut der Vereinbarung wird Riviera die in Flaschen abgefüllten, pflanzen- und hanfbasierten CBD-Getränke von BevCannas Marke TRACE für den US-Markt sowie international Märkte herstellen.

BevCanna verfügt über eins der einzigartigsten und vielfältigsten Getränkeportfolios in den Kategorien Cannabis und pflanzenbasierte Produkte. Die Partnerschaft mit Riviera wird die Erweiterung des Naturo Group-Portfolios aus marktführenden Mineralgetränken, die aus alten organischen Verbindungen gewonnen werden, unter dem Markennamen TRACE zusammen mit den eigenen Marken von BevCanna in den US-Markt einführen.

Riviera mit Sitz in Südkalifornien ist ein führender Hersteller von in Flaschen abgefüllten Getränken in ganz Nordamerika sowie international. Das 2009 gegründete Unternehmen Riviera verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit so bekannten Marken wie Essentia (kürzlich von Nestlé aufgekauft, SIX:NESN), Waiakea und Aqua Hydrate. Riviera hat mehrere Hochgeschwindigkeits-Wasserabfüllanlagen, die gereinigtes, mineral- und vitaminangereichertes, Quellwasser, aromatisiertes, alkalisches und entionisiertes Wasser herstellen können. Die Fabrik ist FDA-lizenziert mit erstklassigen Herstellungspraktiken, um Sicherheit der Konsumenten, hervorragenden Geschmack und unvergleichliche Qualität zu gewährleisten.

Diese Vereinbarung mit Riviera ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, den US-Markt und die internationalen Märkte mit unseren pflanzen- und hanfbasierten, CBD-angereicherten Getränken der Marke TARCE zu erobern, sagte Melise Panetta, President von BevCanna. Wir haben in den USA und international aktiv nach Wachstumsgelegenheiten in diesem Bereich gesucht und Riviera ist ein idealer Partner, um diese Strategie voranzutreiben. Ihre Erfahrung und Fähigkeiten bei der Produktion von hochqualitativen, in Flaschen abgefüllten Getränken, passen hervorragend zu uns.

Mit einer Anlagenkapazität von 500.000 Kisten bzw. 12 Mio. Flaschen im Monat kann Riviera einen Großhandelswert von bis zu rund 150 Mio. US-$ jährlich an in Flaschen abgefüllten Getränken von BevCanna in seiner Fabrik produzieren. Diese Anlage wurde mit Spezialgeräten ausgestattet, um Hanfextrakte in die abgefüllten Getränke zu geben. Die tatsächliche Menge an BevCanna-Produkten, die von Riviera hergestellt werden, wird auf der Nachfrage nach BevCannas Produkten in den USA und international, durch BevCannas E-Commerce, Einzelhandel, Großhandel und Exportkanäle basieren. BevCanna geht davon aus, dass die Produktion aus einer Mischung aus Produkten bestehen wird, einschließlich der pflanzen- und hanfbasierten CBD-Getränke der Marke TRACE für den USA-Markt sowie international Märkte, wie Japan und/oder die Philippinen.

Dass seit Kurzem die erfahrenen CPG-Vertriebsleiter Raffael Kapusty und Bill Niarchos im Team von BevCanna sind, wird eine wichtige Rolle für die Entwicklung der US- und internationalen Verkäufe des Unternehmens spielen. Die zwei Vertriebsleiter konzentrieren sich auf die Skalierung der Vertriebsstandorte auf dem Markt und die Expansion des internationalen CPG-Vertriebsnetzwerks aus großen US-Einzelhändlern, unabhängigen Naturprodukte-Einzelhändlern und internationalen Exportgelegenheiten, wie Japan und/oder die Philippinen.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FSE:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist.

Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Vereinbarung mit Riviera und ihre Modalitäten und erwarteten Vorteile; Verbraucherpräferenzen für Cannabisprodukte wie Getränke; die Pläne des Unternehmens für die Expansion in andere Gerichtsbarkeiten; und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

Kanada

email : marcello@bevcanna.com

