BevCanna unterzeichnet Vertrag mit führender Cannabis-Vertriebsagentur Kanadas, Velvet Management

Führende Cannabis-Marketingagentur wird bei Aufbau von landesweitem Markenbewusstsein und Beschleunigung von Verkaufsdurchdringung von BevCanna entscheidende Rolle spielen

Vancouver (British Columbia), 13. September 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), meldete heute, dass es einen Dienstleistungsvertrag mit der führenden Cannabis-Verkaufsagentur Kanadas, Velvet Management Inc., unterzeichnet hat.

Velvet Management ist eine führende Full-Service-Agentur für Cannabismarketing, die kanadische lizenzierte Produzenten auf allen Ebenen des Verkaufs und des Marketings gegenüber staatlichen Käufern und privaten Einzelhändlern repräsentiert. Als Privatunternehmen mit einem Makler-/Agenturmodell arbeitet Velvet mit erstklassigen lizenzierten Produzenten und Verarbeitern landesweit zusammen, einschließlich The Valens Company (TSX: VLNS), Citizen Stash, The Green Organic Dutchman (TSX: TGOD), Harvest One (TSX-V: HVT), FIGR (OTC: PYYX), Sugarbud (CSE: SUGR) und Collective Project.

Velvet wird die Rolle der Feet on the Street-Einzelhandelsverkäufer von BevCanna in ganz Kanada übernehmen und die Hausmarken von BevCanna repräsentieren, einschließlich seines preisgekrönten Partners und der meistverkauften US-Getränkemarke, Keef Brands.1 Als Vertreter von BevCanna hat Velvet mit dem Vorabverkauf des bald auf den Markt kommenden Keef Brands auf den Schlüsselmärkten begonnen, um dessen Bekanntheitsgrad zu steigern und den Einzelhändlern Marketinginformationen und Handelsinstrumente bereitzustellen, die den Absatz der Produkte von BevCanna fördern. BevCanna wird auch in Health Canada-konforme Produktproben und Budtender-Aufklärung investieren, um Käufe durch Budtender-Empfehlungen zu fördern.

Die Zusammenarbeit mit Velvet, einer führenden Agentur auf dem kanadischen Markt, wird unsere landesweite Verkaufsdurchdringung beschleunigen und unseren Bekanntheitsgrad durch sein umfassendes Einzelhandelsnetz steigern, sagte Melise Panetta, President von BevCanna. Velvet hat bereits mit dem Vorabverkauf von Produkten von BevCanna in Schlüsselprovinzen begonnen, einschließlich Ontario, dem größten kanadischen Markt für Cannabisprodukte, und mit der landesweiten Einführung der Marke Keef wird Velvet unsere Reichweite auf ein breiteres Spektrum von Einzelhändlern in jeder Provinz erweitern.

1 BDSA

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: dass Velvet Management entscheidend dazu beitragen wird, die nationale Markenbekanntheit aufzubauen und die Verkaufsdurchdringung von BevCanna zu beschleunigen; dass Velvet als Vertreter von BevCanna mit dem Vorverkauf der bald erscheinenden Keef Brands in den wichtigsten Märkten begonnen hat, um die Bekanntheit zu steigern und den Einzelhändlern Marketinginformationen und Handelsinstrumente zur Verfügung zu stellen, um den Verkauf von BevCanna-Produkten zu fördern; dass BevCanna auch in Health Canada-konforme Produktproben und die Ausbildung von Budtendern investieren wird, um Käufe durch Budtender-Empfehlungen zu fördern; dass Velvet die Reichweite des Unternehmens auf eine größere Anzahl von Einzelhändlern in jeder Provinz ausweiten wird; und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Das Unternehmen schloss am 23. Juni 2021 einen Werbe- und Investor-Relations-Vertrag (der „Vertrag“) mit TruTap LLC (dem „Berater“) ab, in dem sich der Berater bereit erklärte, dem Unternehmen bestimmte Werbe-, Corporate-Branding-, Marketing-, Online-Unternehmenskommunikations- und Investor-Relations-Dienstleistungen für einen Zeitraum von einem Monat (die „Laufzeit“) ab dem 1. Juli 2021 zu erbringen, und zwar für eine Gesamtbarzahlung von 82.000 US-Dollar, die bei Vertragsabschluss geleistet wurde. Die Kontaktinformationen des Beraters lauten wie folgt: TruTap LLC, Kontaktperson: Adriel Simeon, Tel: 1(334)258.8149, 1159 Brook Drive West, Dunedin, FL 34698. Die vom Berater zu erbringenden Dienstleistungen können Lead-Generierung, Datensegmentierung, ereignisbasierte Optimierung, bezahlte Werbung und bezahlte Medienbeziehungen umfassen und können über externe Portale und Finanzmedien, Online-Präsentationen und andere Plattformen und Medien erbracht werden.

Das Unternehmen tilgte Verbindlichkeiten (die Schuldentilgung) in Höhe von 400.194,21 Dollar, die es bestimmten Gläubigern des Unternehmens schuldete, indem es im Tausch 873.335 Stammaktien (jede eine Schuldentilgungsaktie) zu einem angenommenen Preis von 0,45 Dollar pro Schuldentilgungsaktie und 13.077 Schuldentilgungsaktien zu einem angenommenen Preis von 0,55 $ pro Schuldentilgungsaktie. 523.077 Stück der Schuldentilgungsaktien sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Die im Rahmen der Schuldentilgung erworbenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz in der aktuellen Fassung (United States Securities Act von 1933 bzw. Gesetz von 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung laut dem Gesetz von 1933 vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Staaten dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Schuldentilgungstransaktionen mit John Campbell, Melise Panetta und Marcello Leone (zusammen die Schuldentilgungen) galten als Transaktionen mit nahestehenden Parteien (related party transactions) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Schuldentilgungen waren aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) der Vorschrift MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von der Bewertungsanforderung der Vorschrift MI 61-101 befreit, da die Stammaktien des Unternehmens nicht in einem bestimmten Markt notiert sind. Des Weiteren waren sie aufgrund der in Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von der Genehmigungsanforderung für Minderheitsaktionäre der Vorschrift MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Schuldentilgungen 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstieg. Da der Bericht über wesentliche Änderungen, in dem die Schuldentilgung offengelegt wird, weniger als 21 Tage vor der entsprechenden Transaktion zur Einreichung gelangt, muss gemäß der Vorschrift MI 61-101 dargelegt werden, warum die Fristverkürzung unter den gegebenen Umständen angemessen oder notwendig war. Aus Sicht des Unternehmens war es erforderlich, die Schuldentilgung sofort durchzuführen. Daher war die Fristverkürzung unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig, um die Finanzlage des Unternehmens zu verbessern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

