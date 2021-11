BevCannas Marke TRACE wird offizieller Wasserpartner der Country Music Week 2021

Partnerschaft ermöglicht die Einführung der Marke TRACE bei einer wachsenden nationalen Bevölkerungsgruppe

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. November 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Getränke und Produkte für den Gesundheits- und Wellnesssektor, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), freut sich ganz besonders, dass TRACE zum exklusiven Wasserpartner der Country Music Week 2021 gekürt wurde. Die von der Canadian Country Music Association® (CCMA) organisierte Veranstaltung, die von 26.-29. November 2021 in London (Ontario) stattfindet, ist ein Festival der Country-Musik in Kanada und findet ihren Höhepunkt in der CCMA Awards Show 2021, die in einem Live-Special am 29. November 2021 übertragen wird.

Als exklusiver Wasserpartner der Country Music Week 2021 und der CCMA Awards 2021 wird TRACE die Fans, die Künstler sowie die gesamte kanadische Country-Musikbranche ausreichend mit wertvollem Wasser versorgen. Die Produkte sind in allen offiziellen Begrüßungspaketen enthalten, werden bei CCMA-Veranstaltungen hinter der Bühne angeboten und sind an allen wichtigen Verkaufsstellen erhältlich. Das Markenlogo von TRACE wird während der Country Music Week 2021 auch alle Speisekarten zieren.

Wir freuen uns wirklich sehr, als Partner von CCMA die Country Music Week 2021 und die CCMA Awards 2021 mit unserem basischen TRACE-Wasser beliefern zu dürfen, sagt Melise Panetta, die als President von BevCanna verantwortlich zeichnet. Im Rahmen unserer Bemühungen, den Bekanntheitsgrad der TRACE-Produkte landesweit zu steigern, ist dies für uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, die kanadischen Country-Musik-Fans zu erreichen, die als wachstumsstarke Bevölkerungsgruppe sehr gut zur Marke TRACE passen.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von basischen, pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 12. Oktober 2021 einen Werbe- und Investor-Relations-Vertrag mit der Firma Tiger Technology Corporation Limited (Tiger) abgeschlossen hat. Tiger erklärt sich darin bereit, über einen Zeitraum von zwölf Monaten, der am 1. November 2021 beginnt, bestimmte Leistungen in den Bereichen Werbung, Corporate Branding, Marketing, Online-Kommunikation und Investor Relations für das Unternehmen zu erbringen. Das Gesamthonorar beträgt 300.000 Dollar in bar, wobei 75.000 Dollar bereits innerhalb von fünf Werktagen nach Vertragsbeginn zu entrichten sind und der Restbetrag in drei gleichen Teilen während der Laufzeit. Die Kontaktdaten von Tiger lauten: Tiger Technology Corporation Limited, Ansprechpartner: Wenjuan Zhang (E-Mail: zhangwenjuan@itiger.com, Tel: 18519101285), Adresse: Building A Zhongyuan Happiness Bldg, Room 802 No 3, Dong Sanhuan North Road Hebei Beijing CN Beijing 100027. Die von Tiger zu erbringenden Leistungen können die Verbreitung von Artikeln, Community-Meinungen, Monitoring und Optimierung, Content Marketing, Kundenkonten und interaktive Aktivitäten umfassen und über externe Portale und Finanzmedien, Online-Präsentationen sowie andere Plattformen und Medien erbracht werden.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass es am 9. November 2021 einen Werbe- und Investor-Relations-Vertrag mit der Firma LBS Communications Consulting Ltd. (LBS) abgeschlossen hat. LBS erklärt sich darin bereit, über einen Zeitraum von drei Monaten, der am 9. November 2021 beginnt, bestimmte Leistungen in den Bereichen Werbung, Markenbildung, Marketing, Online-Kommunikation und Investor Relations für das Unternehmen zu erbringen. Das Gesamthonorar beträgt 132.000 US-Dollar in bar. Die Kontaktdaten von LBS lauten: LBS Communications Consulting Ltd., Ansprechpartner: Joanne Chan, (E-Mail: Jchann@lbs-comm.com, Tel:+85296162676), Adresse: Room A, 9/F, Hong Kong Trade Centre, 161-167 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong. Die von LBS zu erbringenden Leistungen können die Verbreitung von Artikeln, Community-Meinungen, Monitoring und Optimierung, Content Marketing, Kundenkonten sowie interaktive Aktivitäten umfassen und über externe Portale und Finanzmedien, Online-Präsentationen sowie andere Plattformen und Medien erbracht werden.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass es eine Schuldentilgungstransaktion abgeschlossen hat. Das Unternehmen tilgte Verbindlichkeiten (die Schuldentilgung) in Höhe von 605.894,58 Dollar, die es bestimmten Gläubigern des Unternehmens schuldete, indem es im Tausch 2.423.579 Stammaktien (jede eine Schuldentilgungsaktie) zu einem vorab festgelegten Preis von 0,25 Dollar pro Schuldentilgungsaktie begab. 378.000 Stück der Schuldentilgungsaktien sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Die im Rahmen der Schuldentilgung erworbenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz in der aktuellen Fassung (United States Securities Act von 1933 bzw. Gesetz von 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung laut dem Gesetz von 1933 vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Staaten dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Schuldentilgungstransaktionen mit John Campbell, Melise Panetta und Marcello Leone (zusammen die Schuldentilgungen) galten als Transaktionen mit nahestehenden Parteien (related party transactions) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Schuldentilgungen waren aufgrund der in Abschnitt 5.5(b) der Vorschrift MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von der Bewertungsanforderung der Vorschrift MI 61-101 befreit, da die Stammaktien des Unternehmens nicht in einem bestimmten Markt notiert sind. Des Weiteren waren sie aufgrund der in Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von der Genehmigungsanforderung für Minderheitsaktionäre der Vorschrift MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Schuldentilgungen 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstieg. Da der Bericht über wesentliche Änderungen, in dem die Schuldentilgung offengelegt wird, weniger als 21 Tage vor der entsprechenden Transaktion zur Einreichung gelangt, muss gemäß der Vorschrift MI 61-101 dargelegt werden, warum die Fristverkürzung unter den gegebenen Umständen angemessen oder notwendig war. Aus Sicht des Unternehmens war es erforderlich, die Schuldentilgung sofort durchzuführen. Daher war die Fristverkürzung unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig, um die Finanzlage des Unternehmens zu verbessern.

