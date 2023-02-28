Bewerberberatung in Echtzeit.

JobNinja hat ihre Recruiting-Plattform NinjaJobs um einen digitalen Karrierecoach erweitert, der Jobsuchende in Echtzeit bei Fragen rund um Jobsuche, Bewerbung und Vorstellungsgespräch berät.

Ab sofort bietet auf NinjaJobs.de ein KI-generierter Avatar eine interaktive, datengestützte Bewerbungsberatung – unmittelbar, kontextsensitiv und individuell. Das Ziel: Bewerberinnen und Bewerber während des gesamten Bewerbungsprozesses professionell zu begleiten und ihnen den Zugang zu Arbeitsmarkt und Karriereklarheit zu erleichtern – niedrigschwellig, digital und menschlich zugleich.

Die neue Funktion kann über Text- oder Spracheingabe bedient werden. Sie erkennt auch sprachliche Unsicherheiten und schlägt bei Bedarf einen Wechsel in die Muttersprache des Nutzers vor.

Intelligente Beratung auf Abruf – persönlich und skalierbar

Im Zentrum steht der digitale Karriere-Coach „Michael“, der Bewerberinnen und Bewerber in Echtzeit bei Fragen rund um Fragen zu:

* Beruflicher Orientierung,

* Jobsuche und Bewerbungstaktik,

* Lebenslauf und Anschreiben,

* Vorstellungsgespräch und Interviewvorbereitung,

* Gehaltsverhandlung

* und berufliche Neuorientierung oder Wiedereinstieg

unterstützt. Auf Wunsch formuliert das System auch ein Anschreiben oder hilft bei der Erstellung des Lebenslaufs.

Entwickelt wurde der digitale Bewerbungscoach auf Basis eines detaillierten Rollenprofils, das der KI ein seriöses und empathisches Beratungserlebnis vorgibt. Die Interaktion ist in Dialogform aufgebaut, mit kurzen, konkreten Antworten in natürlicher Sprache. Rückfragen werden gezielt eingesetzt, wenn sie der Präzisierung dienen.

Anders als bei klassischen FAQ-basierten Systemen antwortet der Coach nicht mit festen Textbausteinen, sondern generiert seine Empfehlungen dynamisch auf Basis einer hinterlegten Datenbank. Nur wenn keine passende Information darin zu finden sind, recherchiert die KI im Internet.

Mehrsprachige Kommunikation: Zugang für alle

Ein zentrales Merkmal ist die adaptive Sprachlogik: Der KI-Avatar erkennt beispielsweise selbstständig, wenn Nutzer Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben. In diesem Fall bietet er von sich aus an, das Gespräch in einer anderen Sprache fortzuführen. Hinterlegt sind alle europäischen Sprachen.

Damit wird die Karriereberatung für eine breitere Nutzergruppe zugänglich und interkulturelle Teilhabe aktiv gefördert. Gerade für Personen mit Migrationshintergrund, Berufseinsteiger ohne Ausbildung, oder Menschen mit ausländischen Abschlüssen ist dieser Zugang entscheidend, um die strukturellen Barrieren klassischer Bewerbungsberatung zu überwinden.

„Michael“ agiert innerhalb eines kontrollierten Prompt-Rahmens, der seine Kommunikationsweise, Tonalität und Antwortlogik definiert. Ziel ist eine qualitätsgesicherte, konsistente Beratung, die sich an realen Anforderungen von Personalverantwortlichen orientiert. Fachliche Inhalte kommen primär aus einer eigens kuratierten Wissensdatenbank mit über 200 praxisrelevanten Fragen und Antworten zu Bewerbung, Arbeitsmarkt, Arbeitsrecht, Soft Skills und modernen Bewerbungsformen.

Dieser Ansatz kombiniert skalierbare KI-Interaktion mit der fachlichen Tiefe klassischer Karriereberatung – jedoch in Echtzeit und mit personalisiertem Zugang.

Verbesserte Matching-Algorithmen der „Jobsuche andersrum“

Neben dem digitalen Karrierecoach wurde vom JobNinja-Entwicklerteam auch die Kernfunktion der Plattform – die zum Patent angemeldete „Jobsuche andersrum“ – technisch weiterentwickelt.

Das KI-gestützte Matching, bei dem nicht der Bewerber Stellen recherchiert, sondern die Plattform passende Positionen vorschlägt, liefert jetzt noch relevantere Jobvorschläge, schnellere Ergebnisse und eine bessere Abstimmung mit den im Lebenslauf genannten Kompetenzen.

Ganzheitliches Recruiting-Erlebnis für Bewerber und Unternehmen.

Damit hat NinjaJobs.de ein 360-Grad-Angebot für Bewerberinnen und Bewerber geschaffen, das von der ersten Orientierung bis zur Einstellung reicht.

Gleichzeitig profitieren aber auch Unternehmen: Da Bewerbungen besser vorbereitet, gezielter formuliert und durch den Avatar vorqualifiziert werden, sinkt der administrative Aufwand im Recruiting deutlich.

„Unser Ziel war von Anfang an, Jobsuche neu zu denken – nicht als mühseligen Prozess, sondern als persönliche, zielgerichtete Entscheidungshilfe,“ so Mircea Popa, Geschäftsführer der JobNinja GmbH. „Mit dem KI-Bewerbungscoach bieten wir nicht nur eine Funktion, sondern eine neue Qualität im Zugang zu Arbeit: verlässlich, empathisch, und für alle zugänglich – unabhängig von Herkunft, Sprache oder Bildungshintergrund.“

Zum Patent angemeldet.

Die Kombination aus KI-basiertem Matching und interaktivem Avatar stellt eine völlig neue Art der Jobsuche dar und hat das Potenzial, den Bewerbungsprozess nachhaltig zu verändern. Aufgrund der hohen Innovationskraft wurde das 2024 erstmals auf der Zukunft Personal in Köln vorgestellte System von JobNinja zwischenzeitlich zum Patent angemeldet.

Die Plattform ist unter www.ninjajobs.de erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JobNinja GmbH

Herr Alfred Schwaiger

Leonrodstr. 68

80636 München

Deutschland

fon ..: 089215296572

web ..: https://jobninja.com/

email : alfred@jobninja.com

Gegründet 2016 als ausschließlich mobile App-Lösung, die die Jobsuche radikal vereinfachte, hat sich das eigenfinanzierte Münchner Unternehmen JobNinja mittlerweile als feste Größe im Markt der Online-Stellenbörsen etabliert. Stellenanzeigen werden nicht nur auf der JobNinja-Webseite veröffentlicht, sondern auch in über 200 regionale und überregionale Partner-Portale und gezielt über Social Media-Kampagnen ausgespielt. Für optimale, Zielgruppen spezifische Reichweite sorgt der von JobNinja entwickelte, auf ausgeklügelter KI basierende „Traffic Optimizer“.

Pressekontakt:

JobNinja GmbH

Herr Alfred Schwaiger

Leonrodstr. 68

80636 München

fon ..: 089215296572

email : alfred@jobninja.com

