Bezaubert von Mallorca – ein Geschichtenband, der die Magie Mallorcas heraufbeschwört

Michael Johannes führt die Leser in „Bezaubert von Mallorca“ durch die Straßen idyllischer Landschaften, durch das Tramuntana Gebirge und an herrliche Strände.

Viele Menschen verbinden mit dem Namen Mallorca Parties und dicht gepackt Strände. Allerdings verfügt die Insel über eine Magie, die man zunächst nur ahnt. Nach ein paar Tagen der Inselerkundung stellt sich jedoch Gewissheit ein, hier herrscht ein besonderer Zauber, eine Anmut, die in den Bann zieht, eine Schönheit, die beeindruckt. Mallorca hat in den Augen des Autors eine Ausstrahlung, die es vermag, die Seele und Sehnsüchte vieler Besucher zu erreichen. Ob in den malerischen Gassen der Altstadt von Palma, in den Bergen des Tramuntana Gebirges, an den Stränden der 555 km langen Küstenlinie oder in der Weite der Inselmitte.

Kurze Geschichten mit viel Gefühl zeigen in „Bezaubert von Mallorca“ von Michael Johannes die Anmut, die kulturelle Vielfalt Mallorcas, den geschichtlichen Reichtum, die Schönheit der Landschaft und die kulinarischen Freuden lokaler Spezialitäten. Auf den Wegen durch die Straßen der idyllischen Städte und Orte, auf den Wegen durch das Tramuntana Gebirge und über die Inselmitte, an den weiten Stränden und in den Häfen der Insel warten wunderbare Erfahrungen auf den Besucher, der mit Herz, Seele und Verstand reist. Das Buch beschreibt alles sehr lebendig und gibt Ihnen die Möglichkeit von daheim aus auf einen kleinen Kurzurlaub zu gehen.“Bezaubert von Mallorca“ ist ein Reisehandbuch voller Gefühle.

„Bezaubert von Mallorca" von Michael Johannes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7936-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

